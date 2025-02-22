«Молчала и плакала»: Алсу призналась в ошибках, совершённых в браке с Яном Абрамовым

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)
Певица Алсу (Сафина - прим. ред.) готова не только забрасывать бывшего мужа бизнесмена Яна Абрамова судебными исками о разделе имущества. Она также готова признать и свои ошибки, которые она совершала в то время, когда они жили в браке.
Исполнительница хита «Зимний сон», прославившего её ещё в возрасте Лолиты, была замужем за успешным предпринимателем Яном Абрамовым 18 лет. У пары трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. В августе прошлого года супруги развелись.
Сейчас артистка откровенно заговорила о своём неожиданно развалившемся браке. По её словам, она часто сама вела себя неправильно. Например, женщина часто подавляла свои эмоции, «закрывалась» и не обсуждала ничего с мужем, как она рассказала в разговоре с изданием Psychologies. В этом во многом виновато её воспитание, полученное в детстве, считает Алсу.
На самом деле, как она теперь понимает, в замужестве артистка следовала «неправильной траектории», и это в конце концов сказалось, приведя к негативному результату их с Яном брак, казавшийся таким прочным.
Теперь артистка пришла к осознанию того, насколько важен откровенный диалог между партнерами, чтобы достичь понимания, уважения и принятия другого человека таким, какой он есть на самом деле.
«Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», — заключила Алсу.
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Сейчас артистка откровенно заговорила о своём неожиданно развалившемся браке. По её словам, она часто сама вела себя неправильно. Например, женщина часто подавляла свои эмоции, «закрывалась» и не обсуждала ничего с мужем, как она рассказала в разговоре с изданием Psychologies. В этом во многом виновато её воспитание, полученное в детстве, считает Алсу.
«Я выросла в мусульманской семье, где мужчина доминирует. Такая модель поведения была у меня и с мужем, я обижалась, уходила плакать и никому ничего не рассказывала. Держала в себе весь негатив, думала, что поступаю правильно», — говорит певица.
На самом деле, как она теперь понимает, в замужестве артистка следовала «неправильной траектории», и это в конце концов сказалось, приведя к негативному результату их с Яном брак, казавшийся таким прочным.
Теперь артистка пришла к осознанию того, насколько важен откровенный диалог между партнерами, чтобы достичь понимания, уважения и принятия другого человека таким, какой он есть на самом деле.
«Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», — заключила Алсу.
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Александр Бойцов