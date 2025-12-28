«Побоялись бы Бога»: Влад Соколовский жёстко ответил на обвинения в хайпе
После откровений Влада Соколовского о том, что его семью уже несколько лет преследуют сталкеры и даже угрожают похищением ребёнка, артист столкнулся не только с поддержкой, но и с волной хейта.
В Сети появились обвинения, что он и его жена Ангелина якобы используют эту историю ради привлечения внимания к новым релизам.
Певец не стал молчать и резко отреагировал на подобные заявления. По словам Соколовского, его шокирует сама мысль о том, что кто-то способен рассматривать подобные ситуации как «пиар».
Он подчеркнул, что музыка у них выходит регулярно и в подобных «инфоповодах» нет никакой необходимости. Влад также отметил, что угрозы в адрес ребёнка — это не тема для спекуляций, и выразил надежду, что даже самые злые комментаторы никогда не столкнутся с подобным в своей жизни.
Артист добавил, что высказался лишь для того, чтобы пресечь домыслы, пожелал оппонентам любви и дал понять: на дальнейшие спекуляции реагировать не намерен.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России