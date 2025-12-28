«Побоялись бы Бога»: Влад Соколовский жёстко ответил на обвинения в хайпе

28 декабря 2025, 18:46

Соколовский прокомментировал хейт после рассказа о сталкерах и угрозах семье

Влад Соколовский с женой (Фото: Instagram* / @vs20)

После откровений Влада Соколовского о том, что его семью уже несколько лет преследуют сталкеры и даже угрожают похищением ребёнка, артист столкнулся не только с поддержкой, но и с волной хейта.