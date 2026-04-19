Молдова отменила концерт Макаревича* и Вайкуле за шесть дней до выступления
В Молдове отменили совместный концерт Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле. Как сообщает Telegram-канал SHOT, выступление не состоялось из-за запрета на въезд артистам.
Музыканты планировали выступить 24 апреля в Кишинёве в рамках тура с программой «От меня к тебе». За шесть дней до шоу организаторы сослались на «технические обстоятельства», которые совпали с недавними рекомендациями Минкульта Молдовы.
Ведомство потребовало пересмотреть сотрудничество с некоторыми иностранными артистами для избежания «репутационных рисков». Организаторы вернут зрителям деньги за билеты и предложили сходить на концерт «Машины времени» 14 июня в Кишинёве.
Отмена вызвала критику в сети: местные жители утверждали, что артисты не приезжали в Молдову на пике популярности, а теперь едут ради заработка. В рамках тура концерты певцов запланированы в Сан-Франциско, Сиэтле, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.
