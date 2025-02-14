«Молила дедушку помочь»: Внучка Олега Стриженова рассказала о тяжёлой болезни сына

Александра и Александр Стриженовы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
После похорон легенды советского и российского кино Олега Стриженова его внучка Александра рассказала, что в их большой семье случилась ещё одна беда. Сдерживая слёзы, женщина сообщила, что её сын Алан сейчас находится в реанимации.
Многодетная мама в разговоре с изданием StarHit посетовала, что очень волнуется и переживает за своего мальчика, чего делать в её состоянии категорически не рекомендуется. Они с мужем Павлом ждут появления на свет уже седьмого ребёнка в их большой и дружной семье.
Её саму не пускают в больницу, врачи опасаются, что это только усилит переживания беременной мамы и это отрицательно скажется на здоровье ещё не появившегося на свет малыша. С сыном практически неотлучно находится отец. Внучка Стриженова с огромной любовью и уважением высказывается о своём супруге.
Врачи пока даже не знают, что конкретно не так с маленьким Аланом/Артемием.
По словам не находящей себе места мамы, она сейчас испытывает двойные переживания: за Алана, находящегося в реанимации, и за ещё не родившегося малыша, которому болезнь и переживания матери явно не идут на пользу.
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«Никому не желаю переживать болезни детей. Вижу, что пишете — как только состояние придет в норму, я все расскажу! Мы в хороших руках! Просим молиться — крещен как Артемий!», — написала Александра в своей социальной сети.
Её саму не пускают в больницу, врачи опасаются, что это только усилит переживания беременной мамы и это отрицательно скажется на здоровье ещё не появившегося на свет малыша. С сыном практически неотлучно находится отец. Внучка Стриженова с огромной любовью и уважением высказывается о своём супруге.
«О моем муже я сейчас даже говорить не буду — этот человек мой герой! Что он делает для Алана — это невероятно. Я просто не представляю, как бы я без него справилась…» — подчёркивает женщина.
Врачи пока даже не знают, что конкретно не так с маленьким Аланом/Артемием.
«Утром исключили менингит, но ребенок не ест уже шесть дней, постоянно спит, а врачи пока только исключают диагнозы. Вчера брали пункцию спинного мозга, делали КТ. Он на антибиотиках, но ему лучше не становится…» — делится Александра с подписчиками.
По словам не находящей себе места мамы, она сейчас испытывает двойные переживания: за Алана, находящегося в реанимации, и за ещё не родившегося малыша, которому болезнь и переживания матери явно не идут на пользу.
«Сейчас Паша с нашим мальчиком, а я гнию дома. Всю ночь молилась, дедушку просила помочь. Он всегда был сильным, честным, добрым и крепким в своей Вере, поможет и нам, его детям, внукам и правнукам», — сказала внучка Стриженова в заключение.Александра крепко надеется на помощь своего великого деда даже после его смерти.
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Александр Бойцов