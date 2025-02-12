«Пришла мама и забрала»: сын Стриженова раскрыл последние слова артиста

Олег Стриженов в фильме «Земля до востребования» (Фото: РИА Новости)
Умерший на 96-м году жизни народный артист СССР Олег Стриженов перед смертью попросил свою помощницу открыть дверь для мамы. Об этом журналистам StarHit рассказал сын актера Александр.
«…Он заснул, и его помощница сказала, что он проснулся, позвал: «Танечка, открой, пожалуйста, дверь». Она говорит: «Олег Александрович, дверь же в спальную открыта». Он: «Нет, открой входную… мама придет». Ну, вот пришла мама и забрала», — рассказал Стриженов-младший.
Собеседник добавил, что его отец умер после продолжительного заболевания, о котором не сообщалось специально, поскольку это «личная история».
Сын Стриженова также рассказал, что его папа исповедовался, причастился, «ушел по-христиански».
Родственники успели навестить Олега Стриженова и «долго разговаривали».
Ранее сообщалось о прощании с Олегом Стриженовым в Москве.
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