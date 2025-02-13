«Надоело это тело!»: Александр Стриженов рассказал о последних днях и смерти родителей

Александр Стриженов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Вчера Александр Стриженов похоронил отца — народного артиста СССР Олега Стриженова. Это вторая большая утрата в жизни телеведущего подряд — в прошлом году он проводил в последний путь маму Любовь Васильевну.
Мужчина тяжело переживает смерть родителей, хотя и понимает, как взрослый человек, что они покинули этот мир в довольно почтенном возрасте, передаёт издание StarHit. Олег Стриженов, прославившийся исполнением ролей робота Роберта, Овода из экранизации романа Войнич и Риверы, героя фильма «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона и многих других, скончался в возрасте 95 лет. В последние годы актёра мучили тяжёлые хронические недуги.
Его мама Любовь Стриженова более десяти лет назад оставила сцену и постриглась в монахини, получив при постриге имя Иудифь. Бывшая актриса скончалась в прошлом году в Свято-Троицком женском монастыре на 84-м году жизни.
Так она и поступила. По словам сына, его мама сильно страдала перед кончиной и отдала Богу душу с облегчением и спокойным сердцем.
Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen
Олег Стриженов был воцерквлённым верующим, исправным прихожанином храма и соблюдал все посты и обряды, принятые в православии, как и его теперь уже вдова Лионелла Пырьева. Однако, по словам сына, последними словами отца были: «Пришла мама и забрала». Это он говорил о своей второй жене, матери Александра Людмиле Стриженовой.
Напомним, Любовь и Олег Стриженовы развелись после шести лет брака, в котором у них родился сын Александр. Затем Актёр женился на коллеге Лионелле Пырьевой, с которой мэтр познакомился ещё на заре карьеры. Судьба вновь свела их вместе в 70-е годы прошлого века, и супруги прожили вместе 49 следующих лет, вплоть до смерти Стриженова.
Любовь после расставания с мужем и отцом её ребёнка не стала искать нового спутника жизни и в конце концов ушла в монастырь, о чём мечтала ещё с молодости. Теперь бывшие супруги встретятся вновь в ином мире.
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«Что вы хотите? В такие годы человек просто физически не может быть здоровым. Конечно, папа болел», — говорил Александр.
Его мама Любовь Стриженова более десяти лет назад оставила сцену и постриглась в монахини, получив при постриге имя Иудифь. Бывшая актриса скончалась в прошлом году в Свято-Троицком женском монастыре на 84-м году жизни.
«Я много лет отдала театру. Оставшуюся жизнь хочу отдать Богу», — говорила сестра Иудифь.
Так она и поступила. По словам сына, его мама сильно страдала перед кончиной и отдала Богу душу с облегчением и спокойным сердцем.
Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen
«За неделю до смерти она говорила: "Господи, как мне надоело это тело. Душа хочет освободиться". В теле же и заключены в основном все наши болезни», — говорит Александр.
Олег Стриженов был воцерквлённым верующим, исправным прихожанином храма и соблюдал все посты и обряды, принятые в православии, как и его теперь уже вдова Лионелла Пырьева. Однако, по словам сына, последними словами отца были: «Пришла мама и забрала». Это он говорил о своей второй жене, матери Александра Людмиле Стриженовой.
«Семья, как настоял отец, в православном религиозном ключе провожала его в последний путь. В реанимации его соборовали, причащали, исповедовали. Всю ночь мы провели в храме. Была папина супруга, которой тяжело в силу возраста сегодня быть с нами, но ночью она здесь была и прощалась. У них брак венчанный. Царствие Небесное. Старший ушел. Надо справляться без него», — рассказал сын народного артиста о прощании с отцом.
Напомним, Любовь и Олег Стриженовы развелись после шести лет брака, в котором у них родился сын Александр. Затем Актёр женился на коллеге Лионелле Пырьевой, с которой мэтр познакомился ещё на заре карьеры. Судьба вновь свела их вместе в 70-е годы прошлого века, и супруги прожили вместе 49 следующих лет, вплоть до смерти Стриженова.
Любовь после расставания с мужем и отцом её ребёнка не стала искать нового спутника жизни и в конце концов ушла в монастырь, о чём мечтала ещё с молодости. Теперь бывшие супруги встретятся вновь в ином мире.
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Александр Бойцов