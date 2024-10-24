«Молимся на копию»: старинные картины из замка Пугачёвой оказались подделкой

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Картины, которые уехавшая из России певица Алла Пугачёва всеми силами пыталась вывезти из замка в подмосковной деревне Грязь, являются подделками. Об этом заявил адвокат и коллекционер с большим стажем Александр Добровинский в беседе с SHOT.
Он отметил, что висевшие в доме старинные полотна являются лишь копиями, а оригиналы хранятся в других местах.
Так, например, в замке Примадонны представлена картина «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена. Оригинал этой картины был продан на аукционе Sotheby's, и теперь находится в личной коллекции американского бизнесмена. Оригинал был продан за почти 500 тысяч долларов. Хорошую копию при этом можно приобрести за 10-15 тысяч рублей.
Добровинский подчеркнул, что на таможне никто не знает, оригинал или копию пытаются вывезти люди, поэтому Пугачёву направят в Минкульт за получением разрешения на вывоз. Так, певица и её муж Максим Галкин* должны будут принести дешёвые копии в ведомство, чтобы получить разрешение на их вывоз из страны.
«Сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьём челом и возносим хвалу Малым Голландцам, сделанным в Китае», – сыронизировал адвокат.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Так, например, в замке Примадонны представлена картина «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена. Оригинал этой картины был продан на аукционе Sotheby's, и теперь находится в личной коллекции американского бизнесмена. Оригинал был продан за почти 500 тысяч долларов. Хорошую копию при этом можно приобрести за 10-15 тысяч рублей.
Добровинский подчеркнул, что на таможне никто не знает, оригинал или копию пытаются вывезти люди, поэтому Пугачёву направят в Минкульт за получением разрешения на вывоз. Так, певица и её муж Максим Галкин* должны будут принести дешёвые копии в ведомство, чтобы получить разрешение на их вывоз из страны.
«Сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьём челом и возносим хвалу Малым Голландцам, сделанным в Китае», – сыронизировал адвокат.
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«Бабке осталось молиться»: чем болен внук Пугачевой и почему он решил продать дом примадонны в Подмосковье
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова