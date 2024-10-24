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«Молимся на копию»: старинные картины из замка Пугачёвой оказались подделкой

Добровинский: большинство картин Пугачёвой оказались подделкой
24 октября 2024, 13:09
Фото: iStock/Nikolaev

Фото: iStock/Nikolaev

Картины, которые уехавшая из России певица Алла Пугачёва всеми силами пыталась вывезти из замка в подмосковной деревне Грязь, являются подделками. Об этом заявил адвокат и коллекционер с большим стажем Александр Добровинский в беседе с SHOT.
Он отметил, что висевшие в доме старинные полотна являются лишь копиями, а оригиналы хранятся в других местах.

Так, например, в замке Примадонны представлена картина «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена. Оригинал этой картины был продан на аукционе Sotheby's, и теперь находится в личной коллекции американского бизнесмена. Оригинал был продан за почти 500 тысяч долларов. Хорошую копию при этом можно приобрести за 10-15 тысяч рублей.



Добровинский подчеркнул, что на таможне никто не знает, оригинал или копию пытаются вывезти люди, поэтому Пугачёву направят в Минкульт за получением разрешения на вывоз. Так, певица и её муж Максим Галкин* должны будут принести дешёвые копии в ведомство, чтобы получить разрешение на их вывоз из страны.

«Сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьём челом и возносим хвалу Малым Голландцам, сделанным в Китае», – сыронизировал адвокат.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#подмосковье
На рэпера Гуфа завели уголовное дело после конфликта в Апрелевке
Рэпер Гуф будет осужден за избиение полицейского в Апрелевке
24 октября 2024, 12:43

Фото: Риа Новости/ Владимир Трефилов

На рэпера Гуфа завели уголовное дело после того, как он избил сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Апрелевке.
23 октября музыкант Гуф (Алексей Долматов) отдыхал в банном комплексе с друзьями и приглашенными девочками. Администратору комплекса показалось, что музыкант домогался одной из них и она позвонила своему брату-полицейскому.


На улице мужчины сначала выясняли отношения словесно, потом в ход пошло рукоприкладство. Рэпер Гуф нанёс полицейскому удар рукой по голове, а потом замахнулся на него ногой.

Пострадавшим оказался 27-летний сотрудник патрульной-постовой службы. После драки у него диагностировали сотрясение, ушиб уха и закрытую черепно-мозговую травму. Гуф также забрал у сотрудника телефон.

«После конфликта в Подмосковье на Долматова составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»», — сообщили в правоохранительных органах.

Также сотрудники полиции начали проверку по двум уголовным статьям в отношении Гуфа.

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Лерчек под арестом, изменивший жене Natan и влюбленная Бородина: как прошла премия Жара Media Awards
24 октября 2024, 11:47

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

23 октября в Подмосковье прошла церемония вручения премий «ЖАРА MEDIA». Мероприятие посетили блогеры, артисты и продюсеры: Оксана Самойлова и Джиган, Яна Рудковская, Адександр Стоун, Люся Чеботина, Алена Водонаева, Анастасия Созоник, Анна Покров и многие другие. Кого из номинантов убрали из программы, как Оксана Самойлова предложила повышать рождаемость и кто заплатил Инстасамке полмиллиона рублей – в материале «Радио 1».

Премия Жара Media Awards 2024


Популярным блогерам и артистам были вручены статуэтки за лучшие клипы, музыкальные альбомы, песни и другие достижения. В двух номинациях на победу претендовала блогер Лерчек, которая сейчас находится под домашним арестом из-за нового уголовного дела. Из программы блогер была исключена, однако еще несколько дней назад на официальном сайте за нее можно было проголосовать.

Среди номинантов также были Ольга Бузова, Инстасамка, Филипп Киркоров, Леон Кемстач, Natan, Лолита и другие звезды.


Ковровая дорожка премии Жара Media Awards 2024


Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Радио 1)

Филипп Киркоров на дорожке не появился, но был заявлен в номинации «Коллаб года» за совместную песню с Олегом Майами «Стирай». Ксения Бородина, которая в этом году стала одной из ведущих премии, на дорожку вышла с дочками и возлюбленным Николаем Сердюковым. Кроме того, Бородина и Сердюков были представлены в номинации «Пара года».

Mona и Эльдар Джарахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)


Конкуренцию им составили Эльдар Джарахов и Мона, которые позировали на дорожке в парных образах. Среди приглашенных на мероприятие были Алена Водонаева, Анастасия Созоник, Джиган, Оксана Самойлова, Стас Ярушин, Люся Чеботина, Яна Рудковская и множество других звезд.


Откровения артистов


В ходе общения с журналистами знаменитости обсудили свои планы на будущее и высказали мнения о новых инициативах российских властей. Жена Джигана и мама четверых детей Оксана Самойлова отметила, что для повышения рождаемости в стране необходима «подушка безопасности» для российских женщин. По ее мнению, это могло бы привести к тому, что в каждой семье будет по пять детей.

Оксана Самойлова (Радио 1)

«Элементарно повысить рождаемость, если бы была возможность достойно содержать детей. То есть не так, что в каких-то обносках, и ты сам, что нашел, то и дал», — заявила блогер.
Продюсер Яна Рудковская рассказала о своей мечте. Она сообщила, что хотела бы купить квартиру в историческом здании в Санкт-Петербурге, так как считает этот город своим местом силы.

Яна Рудковская (Фото: Радио 1)


Актер и музыкант Станислав Ярушин высказал свое мнение по поводу повышения МРОТ с 2025 года. Он отметил, что у каждого человека свои финансовые запросы и подчеркнул, что всегда умел жить в пределах своих средств. Ярушин посоветовал инвестировать, независимо от уровня МРОТ, и настаивал на важности регулярных сбережений. Он также рассказал журналистам о том, чем закончились его судебные разборки с Инстасамкой. Артист сообщил, что выплатил коллеге по сцене 550 тыс. рублей по причине нарушения авторских прав.

Станислав Ярушин (Фото: Радио 1)


«Нам многие ребята, я благодарен очень многим артистам, на которых мы делали каверы, говорят: «Спасибо огромное, что вы популяризируете наши песни, нам очень приятно». И есть такой прецедент. И много таких примеров, что после того, как песни прозвучали в МузЛофте, даже уже забытые, их стали больше слушать», — сказал Ярушин.

Напомним, в июне Инстасамка выиграла суд у Ярушина по делу о нарушении авторского права. Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT.


Награждение номинантов Жара Media 2024


Победу в номинации «Инфлюенсер года» одержала Оксана Самойлова. Epic мужчиной года стал Niletto. В числе претендентов на это звание были Джиган, Toni, Миша Марвин, Леша Свик и Natan, который недавно оказался в центре скандала. Напомним, женатого артиста застали за поцелуями с Лерчек во время съемок шоу «Звезды в джунглях».

Несмотря на неприятный инцидент на съемках шоу, Natan остался в программе премии, хотя ведущие не упустили шанса пошутить, что он мог бы выиграть в номинации Epic Fail.

Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Среди других лауреатов статуэтки получили Люся Чеботина за клип «За бывшего», Мот за альбом «Август навсегда», а Егор Крид — за совместный трек с Jony «Дым». Anna Asti была признана хитмейкером года, хотя на церемонии не присутствовала, но записала видеообращение для гостей. Эмин Агаларов вручил Яне Рудковской специальную награду «Легенда медиаиндустрии». Инстасамка и Moneyken были названы медиасемьей года, а кавером года стали «Океаны» в исполнении Xolidayboy.

Частью шоу стала музыкальная программа — на сцене в этот вечер пели Soda Luv, Коста Лакоста, Люся Чеботина, Валя Карнавал, Мот, Gayazovs Brothers. Прозвучал нашумевший хит «Гламур». Финальным аккордом стало выступление Инстасамки.

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«Схема избита и очевидна»: Адвокат раскрыл, зачем новая жена и мать Прилучного подали на алименты
Адвокат Гавриличев: новая жена и мать Прилучного хотят помочь ему снизить алименты Муцениеце
23 октября 2024, 16:42

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Судебная «война» актёра с бывшей женой Агатой Муцениеце продолжается. Стало известно, что иск на взыскание с него алиментов подала мать актера и его настоящая супруга Зепюр Брутян.
Адвокат по семейным делам Кирилл Гавриличев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Павел совершает классическую и очевидную схему.
«Одновременная подача на алименты со стороны нескольких претендентов — это классический способ увеличить алиментную нагрузку плательщика алиментов, чтобы в будущем утверждать, что весь его доход уходит на обеспечение других и ему самому не хватает на жизнь», — сказал адвокат.

По его словам, в суде ответчик не сопротивляется, однако, через пару месяцев после решения идет судиться со всеми, кому платит под предлогом, что ему резко стало не на что жить.
«Несомненно после дел о взыскании алиментов на мать и текущую супругу Павел захочет подать иск против бывшей супруги об изменении размера алиментов. Суть схемы в том, что считается, что постоянные платежи по алиментам не должны превышать 50 процентов от дохода, поэтому чем больше получателей алиментов, тем меньше достается каждому от этих 50 процентов», — объяснил эксперт.

Он дополнил, что схема избитая и очевидная, поэтому в последние годы суды отказывают в изменении алиментов, прямо прописывая, что плательщик не лишен возможности получать дополнительный доход, чтобы и на детей хватало и на себя.

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#адвокат
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«Армянский вариант»: зачем жена Прилучного Брутян подала на алименты и какой «сюрприз» ждет Агату Муцениеце
23 октября 2024, 14:11

Павел Прилучный со своей супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Страсти между звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным и его бывшей женой Агатой Муцениеце не утихают. Только на прошлой неделе состоялось заседание по определению места жительства их совместных детей, как опять грядут судебные разборки. О том, кто еще подал иск об алиментах на Прилучного и какую цель на самом деле преследует актер расскажет «Радио 1».

Судебные разборки Прилучных


После расставания с Муцениеце Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, и у них год назад родился сын Микаэль. Несмотря на договоренности с Муцениеце, Павел прекратил платить за обучение старшего сына и дочери. Обучение Тимофея и Мии в подмосковной гимназии «Лидеры» обходится в 1,6 миллиона рублей в год. Муцениеце сообщила, что у нее нет средств на такую дорогую школу, а дети уже к ней привыкли.

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей

Договориться мирно Муцениеце с экс-супругом не удалось и она подала в суд на Павла Прилучного, требуя 30% от его доходов. Учитывая, что после развода популярность актера значительно возросла, стоимость съемочного дня Прилучного теперь составляет около 800 тысяч рублей.

В результате суда, который Агата выиграла, было решено, что Павел должен выплачивать по 1 миллиону рублей в месяц на каждого ребенка. Это решение не устроило Прилучного, и он пытается его оспорить. На данный момент дети остаются с Агатой. Прилучный уже предпринял несколько шагов, чтобы снизить алиментные выплаты. В июле он инициировал судебное разбирательство о месте жительства детей. По словам друзей, он хотел бы забрать сына и дочь к себе. 11-летний Тимофей, который уехал с отцом на летние каникулы в Геленджик, не вернулся к матери. Позже Прилучный заявил, что сын сам решил остаться с ним. Он также хотел бы забрать Мию, но девочка предпочитает оставаться с мамой.

Павел Прилучный с бывшей женой Агатой Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата эмоционально отреагировала на эти события в своем блоге.
«Тимофей не был дома с августа, и то в августе он был всего один день. Мия безумно скучает по брату и, конечно, по папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет. Как думаете, пожалела ли я, что подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией», — написала Муцениеце.

Заседание по определению места жительства детей прошло 18 октября, суд встал на сторону матери.

«Я сейчас ревела от радости, не могла никак остановиться. Конечно, я счастлива, что наш мир не совсем безнадежен», — заявила актриса в соцсетях.

Однако это решение еще не окончательное. Адвокат Прилучного после заседания суда заявила: отступать артист не намерен.

Выплаты для мамы и Зепюр


Павел Прилучный со своей супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

К алиментной войне с Прилучным также присоединилась его собственная мать Любовь Юрьевна, которая подала иск на взыскание алиментов на себя как нетрудоспособного члена семьи. Судебное заседание назначено на середину ноября. По слухам, и 28-летняя жена Прилучного Зепюр Брутян также подала заявление на алименты, утверждая, что нуждается в деньгах для их годовалого сына Микаэля.

По информации друзей актера, все эти шаги Павел предпринимает по совету своих юристов. Если суд примет решение о выплатах алиментов его матери и младшему сыну от Зепюр, то сумма алиментов, которую он выплачивает Агате, может быть уменьшена. Кроме того, ожидается новое заседание по вопросу определения места жительства детей Агаты и Павла.

«Хотела от Павла миллионы, плати теперь сама. Сюрприз ждет Агату», «Это его жена новая надоумила – армянская схема», – пишут пользователи Сети.

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Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку
23 октября 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Dzurag

Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) задержали за драку в подмосковной Апрелевке, сообщают Telegram-каналы Shot и Mash. По сведениям журналистов, исполнитель приставал к девушке во время стрима на трехтысячную аудиторию.
Зрители подтвердили, что исполнитель дрался с братом девушки, которому та позвонила, когда ей надоели приставания со стороны Гуфа.

Сам рэпер и его защита опровергают обвинения. Известно, что пострадавший обратился в полицию, сняв побои. Гуф в результате инцидента повредил руку, ударив оппонента в ухо, сказано в материалах. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, на что проверят поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

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#подмосковье
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#рэп
#изнасилование
#скандал
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Жена Градского тайно открыла памятник на его могиле: фото с церемонии и борьба наследников за миллионы
Вдова Градского установила памятник на могиле мужа спустя три года: фото
23 октября 2024, 11:30

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

На Ваганьковском кладбище был открыт памятник Александру Градскому, который ушел из жизни три года назад. Однако церемония прошла тайно. На ней присутствовали лишь молодая вдова певца Марина Коташенко и двое сыновей. О том, почему процесс установки мемориала затянулся и был скрыт от посторонних глаз расскажет «Радио 1».

Открытие памятника Градскому


Александр Градский скончался от инфаркта в 2021 году. Поклонники артиста долго ждали появления памятника на могиле артиста, однако произошло это лишь в этом году. Создание монумента взял на себя известный скульптор Вадим Церковников. В январе этого года он представил уменьшенную модель будущего памятника в одном из ток-шоу.

«Камень весит 35 тонн. Это камень его музыки: вот рояль, вот гитара, а это занавес, вырубленный в камне», — так описывал свое творение скульптор.
Памятник был установлен на могиле Александра Борисовича 21 октября, причем это событие прошло в закрытом формате, без присутствия прессы и поклонников.

«На церемонии было всего 20 человек», — сообщили «СтарХиту» близкие Градского.

На церемонии открытия мемориала присутствовала молодая вдова Градского Марина Коташенко с сыновьями Александром и Иваном, которые были рядом с ней в этот момент. Отметим, что старшие дети Градского — Даниил и Мария — от третьего брака не смогли присутствовать на мероприятии, однако, как стало известно «СтарХиту», они планируют прийти почтить память своего отца позже.

Почему памятник установили через три года


По информации издания, процесс установки памятника затянулся из-за конфликтов между старшими детьми музыканта и его молодой вдовой. Стороны были вовлечены в судебные разбирательства по поводу наследства. Марина неоднократно обращалась к Марии и Даниилу с предложениями относительно памятника.

«Звонила, направляла им официальное письмо, которое они проигнорировали. Теперь понятны причины их игнора — продолжать спекулировать на этой теме. „У нас нет денег на установку памятника… Мы бы очень хотели… Нам очень стыдно“ — такие заявления были сделаны Даниилом Градским у здания Тверского суда. Однако, они промолчали, что к этому времени все наследники по закону уже получили значительные денежные суммы из наследственной массы, которые спокойно позволяли бы установить прекрасный памятник отцу. Но денег на папу, видимо, жалко», — возмущалась Коташенко.


Могила Александра Градского (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Вдова и дети Александра Градского делили многомилионное наследство


Законных наследников у Александра Градского было пять. Это — вдова 42-летняя Марина Градская (до замужества она была Коташенко), сыновья Марины и Александра Градских — 8-летний Саша и 4-летний Иван. И двое детей народного артиста от третьего брака — 42-летний Даниил Градский и 36-летняя Мария Градская.

Суды были инициированы старшими наследниками народного артиста Александра Градского, которые, как и ожидалось, недовольны тем, что получили меньшую долю по сравнению с другой группой наследников. Артист не оставил завещания. Однако за месяц до своей смерти он официально женился на матери своих двух несовершеннолетних сыновей, с которой прожил 18 лет.

Даниил Градский озвучил версию о том, что его отец женился под давлением Марины. В то же время существует и другая точка зрения: возможно, таким образом легендарный артист хотел обеспечить защиту матери своих детей, которых ещё нужно воспитывать. Тем более что Марина Градская полностью посвящена воспитанию наследников и не работает.


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#память
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#отец
#москва
#кладбище
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Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками
Певица Глюкоза заявила, что ее пытается уничтожить влиятельный человек
22 октября 2024, 19:56

Глюкоза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вышла на связь в Instagram* после скандала с наркотиками в столичном аэропорту Шереметьево.
По словам знаменитости, в аэропорту Шереметьево в ночь на 22 октября к ней подошли правоохранители, которые ждали именно ее и планировали задержание. Глюкоза выразила мнение, что «один влиятельный» человек написал на нее заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

При задержании исполнительница включила камеру и попросила людей предъявить документы, однако те отказывались и просили выключить камеру, кадры публикует Telegram-канал SHOT.





«Я абсолютно вменяемая, усталая — да, но без каких-то мифических «признаков», которые выдумывают СМИ, без каких-то мифических «запрещенных веществ», — подчеркнула певица.

В публикации Глюкоза поблагодарила свою защиту и сотрудников отдела аэропорта за поддержку.

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«Делали, конечно»: что связывает Киркорова и Хайдарова на самом деле, скандальное признание звездного хирурга
22 октября 2024, 18:22

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

На красной дорожке «Новой волны» 57-летний Филипп Киркоров поразил публику внешним видом. Внимание общественности привлекли руки певца. Король эстрады давно радует своих поклонников новыми образами и формами. Знаменитость уверяет, что полюбил физкультуру, соблюдает режим и много плавает. Однако его близкий друг, пластический хирург Тимур Хайдаров заявил обратное. Подробности скандала в материале «Радио 1».
Филипп Киркоров неоднократно заявлял, что ведет здоровый образ жизни и своими формами обязан спорту.

«Спорт, спорт, спорт и еще раз спорт. У меня каждое утро начинается в 5 утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день», — заявил Филипп.

Однако пластический хирург Тимур Хайдаров, по совместительству близкий друг певца, программе «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ признался, что преображение рук Киркорова его работа.

«Сделали мы. Да делали, конечно», — сообщил Тимур.

Тимур Хайдаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Что же произошло между звездными друзьями и почему тайна пациента перестала быть тайной? Подписчики подозревают, что Тимур Хайдаров таким образом пытается спасти свою репутацию.

В феврале 2024 года Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения было выявлено множество нарушений в клиниках, связанных с Хайдаровым, в том числе в «Ай Кью Пластик». В материалах проверки было зафиксировано отсутствие высшего медицинского образования у некоторых врачей и использование незарегистрированных медицинских изделий. После чего деятельность клиники была приостановлена, а в адрес пластического хирурга один за другим стали поступать иски от «звездных» пациентов.

В связи с произошедшими событиями Тимур Хайдаров перестал возглавлять список лучших хирургов и пациентов явно стало меньше. Преображение всеми любимого Филиппа Бедросовича еще один повод для Тимура Хайдарова напомнить о былой популярности пластической хирургии в его исполнении.

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#спорт
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Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних
Mash: Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних
22 октября 2024, 16:36

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Певца Филиппа Киркорова собираются проверить на пропаганду ЛГБТ*, пишет Telegram-канал Mash.
Певец принял участие в шоу блогера Димы Масленникова, в котором он общался с подростками. В процессе беседы Киркоров обратился к мальчику с нарисованными на щеках кошачьими усами с фразой: «Котик, дай мне в ротик». Исполнитель объяснил, что такая присказка была популярна в его детские годы.

Активисты движения «Сорок сороков» утверждают, что эта фраза является пропагандой ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Согласно информации канала, организация подала заявление в правоохранительные органы.

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным
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