«Молодая девушка лет 70»: Шаляпин рассказал о трагической потере во время путешествия

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин отправился отдыхать на экзотические острова и, судя по всему, не в одиночку.
Артист поехал в морское путешествие. На место группы доставил катер. Всё прошло замечательно, однако для одной из туристов поездка обернулась серьёзной потерей.
Организаторы различных шоу, которые приглашают Шаляпина к участию, нередко отмечали его способности легко и безобидно подшучивать над людьми. Также артист никогда не скрывал, что умеет находить общий язык с женщинами в возрасте. Он скрашивает им почтенные годы, а они в знак благодарности берут на себя его финансовое обеспечение.
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«Приехали на этом чудесном катамаране. Единственное, он очень быстро мчал по волнам и девушка совсем молодая лет 70, которая сидела с нами, потеряла парик. Улетел. Но что делать, так бывает», – сообщил Шаляпин в своих соцсетях.
Организаторы различных шоу, которые приглашают Шаляпина к участию, нередко отмечали его способности легко и безобидно подшучивать над людьми. Также артист никогда не скрывал, что умеет находить общий язык с женщинами в возрасте. Он скрашивает им почтенные годы, а они в знак благодарности берут на себя его финансовое обеспечение.
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Анастасия Чинкова