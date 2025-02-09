«Всегда старался о ней хорошо, но не сегодня»: Прохор Шаляпин резко высказался об Ирине Дубцовой

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official
Прохор Шаляпин, пользуясь случаем, передаёт приветы не только подписчикам из отпуска на Сейшелах, но и своим заклятым друзьям. На этот раз в эфире шоу «Сплетница» артист резко высказался об Ирине Дубцовой.
Ведущая Карина Нигай спровоцировала Шаляпина на откровения, спросив, считает ли он Ирину Дубцову сбитым лётчиком.
При этом Шаляпин отметил, что не заслуживает к себе такого предвзятого отношения певицы. По его словам, они с Дубцовой дружили с детства и вместе приехали на реалити-шоу по выживанию. Однако вместо того, чтобы поддерживать друг друга Дубцова отвернулась от артиста.
Также певец высказался, что любые рейтинговые реалити-шоу способны вернуть интерес публики к «подзабытому артисту», чем и должна была воспользоваться Дубцова. Но главная её проблема, как отметил Шаляпин, заключается в отсутствии актуальных хитов.
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«Ну, к сожалению, да. Я честно могу это сказать. Я так считаю. Она нелицеприятно обо мне говорила. Я всегда старался о ней только хорошо, но не сегодня, потому что узнал кое-какие подробности», – поделился экс-участник «Фабрики звёзд».
При этом Шаляпин отметил, что не заслуживает к себе такого предвзятого отношения певицы. По его словам, они с Дубцовой дружили с детства и вместе приехали на реалити-шоу по выживанию. Однако вместо того, чтобы поддерживать друг друга Дубцова отвернулась от артиста.
Также певец высказался, что любые рейтинговые реалити-шоу способны вернуть интерес публики к «подзабытому артисту», чем и должна была воспользоваться Дубцова. Но главная её проблема, как отметил Шаляпин, заключается в отсутствии актуальных хитов.
«Можно бесконечно петь красивые песни, но если они вчерашнего дня, эти песни, – это песни вчерашнего дня. И ты с этим ничего не сделаешь: есть рейтинг и сегодняшняя реальность», – подчеркнул участник шоу «Сплетница».Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова