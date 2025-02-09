«Трудно оправдать ваше хамство»: Мария Погребняк вступилась за Ирину Дубцову и потребовала извинений от Прохора Шаляпина

Мария Погребняк (фото: Telegram @Mariapogas)
Прохор Шаляпин нелестно высказался в адрес певицы Ирины Дубцовой. Она пока не отреагировала на критику, зато за неё вступилась другая звезда, призвавшая экс-участника «Фабрики звёзд» извиниться за свои слова.
Всё началось с того, что в шоу «Сплетница» с подачи ведущей Карины Нигай Шаляпин перешёл на личности и возмутился «задранным носом» Ирины Дубцовой на реалити шоу, посвящённом выживанию, в котором он сам тоже участвовал. Он подчеркнул, что считает певицу «сбитым лётчиком».
Продюсер Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале гневный пост, посвящённый этому конфликту. Она призналась, что раньше Шаляпин был её кумиром, но после этого обидного заявления она изменила своё отношение к нему.
Мария обратилась к Прохору, приведя строчку из его песни: «Счастье в жизни не в разных вещах, а в любви, погруженной друг в друга». Она задала артисту вопрос, как теперь можно верить в искренность этих строк, когда за кулисами Шаляпин сеет не любовь, а обиду.
В заключение она призвала Шаляпина извиниться перед Ириной.
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Продюсер Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале гневный пост, посвящённый этому конфликту. Она призналась, что раньше Шаляпин был её кумиром, но после этого обидного заявления она изменила своё отношение к нему.
«Обидно, когда кумиры падают с пьедестала. Мне очень нравился Прохор Шаляпин своей легкостью, тем самым озорным юмором, который будто растворяет любую грусть, прекрасным голосом. А уж как он умел обращаться с дамами «спелого возраста» – это отдельный повод для улыбки. И вдруг Прохор, который пел о любви и гармонии, позволил себе назвать Ирину Дубцову "сбитым летчиком"», – высказалась Погребняк.Блогер назвала «полным падением» в глазах поклонников и близких людей ситуацию, когда мужчина позволяет себе унижать женщину.
Мария обратилась к Прохору, приведя строчку из его песни: «Счастье в жизни не в разных вещах, а в любви, погруженной друг в друга». Она задала артисту вопрос, как теперь можно верить в искренность этих строк, когда за кулисами Шаляпин сеет не любовь, а обиду.
В заключение она призвала Шаляпина извиниться перед Ириной.
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Анастасия Чинкова