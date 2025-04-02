Молодая невеста Лепса назвала имя «самого гениального актёра русского Голливуда»

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)
В Москве состоялась премьера сериала «Актёрище», главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. Мероприятие посетила 19-летняя невеста Григория Лепса, которая высказалась об актёрском таланте звезды «Физрука».
Аврора Киба заявила, что считает Нагиева лучшим российским актёром.
Читайте также:
Мать молодой невесты Лепса отреагировала на слова дочери о беременности: «Ты что, с ума сошла?»
Молодая невеста Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем
«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги
«Я обожаю Дмитрия Нагиева и считаю его самым гениальным актёром нашего русского Голливуда. Он очень харизматичный», – отметила девушка в беседе с «Газетой.Ru».Также молодая невеста Лепса отметила, что среди других российских сериалов её очень нравится драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», главную роль в которой сыграл Павел Прилучный.
Читайте также:
Мать молодой невесты Лепса отреагировала на слова дочери о беременности: «Ты что, с ума сошла?»
Молодая невеста Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем
«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги
Анастасия Чинкова