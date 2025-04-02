Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Молодая невеста Лепса назвала имя «самого гениального актёра русского Голливуда»

Молодая невеста Лепса назвала имя «самого гениального актёра русского Голливуда»

Молодая невеста Лепса назвала Нагиева самым гениальным российским актёром
Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)

В Москве состоялась премьера сериала «Актёрище», главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. Мероприятие посетила 19-летняя невеста Григория Лепса, которая высказалась об актёрском таланте звезды «Физрука».
Аврора Киба заявила, что считает Нагиева лучшим российским актёром.

«Я обожаю Дмитрия Нагиева и считаю его самым гениальным актёром нашего русского Голливуда. Он очень харизматичный», – отметила девушка в беседе с «Газетой.Ru».
Также молодая невеста Лепса отметила, что среди других российских сериалов её очень нравится драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», главную роль в которой сыграл Павел Прилучный.

Читайте также:

Мать молодой невесты Лепса отреагировала на слова дочери о беременности: «Ты что, с ума сошла?»

Молодая невеста Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем

«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги
#жизнь
#звёзды
#девушка
#актёр
#кино
#россия
Звезда «Дома-2» Марина Африкантова показала, как выглядела до скандального реалити-шоу – фото
Участница «Дома-2» Марина Африкантова показала архивные фото из Нью-Йорка
02 апреля 2025, 12:56

Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)

Сегодня большинство звёзд скандального реалити-шоу «Дом-2» выглядят совсем не так, как раньше, при этом совершенно не скрывая пристрастия к пластическим операциям. Марина Африкантова тоже не против манипуляций со внешностью, однако она не сильно изменилась за это время.
Накануне девушка показала, как выглядела до участия в телешоу. Оказывается, в 2014 году (тогда же она пришла и на «Дом-2») Африкантова участвовала в конкурсе красоты в Нью-Йорке и победила, получив в подарок поездку на круизном лайнере до Багамских островов. Судя по архивным кадрам, изменилась телезвезда не сильно – лишь немного увеличила губы и чуть сменила оттенок цвета волос.

Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)
Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)

Читайте также:

«Любить или быть любимой?»: звезда «Дома-2» рассказала о новом ухажере

«Справедливость восторжествовала»: фанаты Марины Африкантовой ликуют после новостей о разводе Ирины Пинчук

Нейросеть «сделала» звезду «Дома-2» Африкантову беременной, а затем мамой — мечта или провокация?

*запрещён в РФ
#фото
#instagram
#подарок
#девушка
#красота
#конкурс
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просто предлагает себя!»: как выглядит и чем занимается 18-летняя наследница Олега Табакова Мария
02 апреля 2025, 12:51

Олег Табаков (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

История любви Олега Табакова и Марины Зудиной — настоящий роман с элементами драмы, который когда-то вызвал немало споров. Он — великий артист, преподаватель и семейный человек, она — его юная студентка, которой судьба уготовила стать не просто его ученицей, но и возлюбленной.
Их отношения развивались вопреки общественным нормам, и спустя годы этот союз подарил миру двоих детей. О том, как складывалась их жизнь и кем стала дочь Мария, расскажет «Радио 1».

Как началась история любви Табакова и Зудиной


В начале 80-х годов Марина Зудина только поступила в ГИТИС и мечтала учиться у Олега Павловича Табакова. Для неё он был кумиром детства, и, как оказалось, судьба благосклонно выполнила её желание. Девушка попала на курс к знаменитому артисту, а уже на втором курсе между 48-летним педагогом и 18-летней студенткой вспыхнул роман.

На тот момент у Табакова уже была семья. С 1959 года он состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой, и у них росли двое детей: сын Антон (1960 год) и дочь Александра (1966 год). Роман Табакова с Зудиной был в секрете целых 10 лет. Лишь немногие догадывались о тёплых чувствах актёра к молодой студентке, но никто и предположить не мог, что он действительно уйдёт из семьи.

Олег Табаков и Марина Зудина (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)

Развод с Людмилой Крыловой стал настоящим потрясением. Особенно болезненно эту ситуацию восприняла их дочь Александра, которая так и не смогла простить отца. Если Антон со временем нашёл в себе силы наладить с ним отношения, то Александра больше никогда не общалась с Олегом Павловичем и даже не пришла на его похороны.

Брак Табакова и Зудиной и совместные дети


В 1995 году Олег Табаков и Марина Зудина официально поженились. В том же году у них родился сын Павел. Будучи ребёнком знаменитых родителей, он не мог остаться в стороне от мира искусства. Уже в 12 лет он впервые вышел на сцену МХТ им. Чехова, а позже поступил в театральную школу своего отца. Несмотря на знаменитую фамилию, Павел проходил вступительные испытания на общих основаниях, без поблажек.

Сегодня он востребованный актёр, сыгравший более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Звезда» (2014) и множество других известных работ.

В 2006 году у Олега Табакова и Марины Зудиной родилась дочь Мария. Тогда актёру было уже 70 лет, и он сам сомневался, стоит ли заводить ребёнка в таком возрасте. Он понимал, что, возможно, не сможет провести с дочерью достаточно времени. К сожалению, его опасения оправдались: в 2018 году, когда Маше было всего 11 лет, он скончался от сердечного приступа, вызванного, по мнению близких, сепсисом из-за зубных имплантов.

Олег Табаков с семьей (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)

Чем занимается Мария Табакова сегодня?


Мария получила престижное образование, обучаясь в британской школе в Москве и окончив элитную Хорошёвскую гимназию. В детстве она проявляла интерес к театру, но после смерти отца её увлечения изменились.

Сейчас 18-летняя Мария Табакова — яркая девушка, блистающая на красных дорожках вместе со своей мамой. Однако в отличие от старшего брата, она не мечтает о сцене. Её больше привлекает мир моды — она хочет стать дизайнером одежды.

О личной жизни девушка предпочитает не распространяться. Но её мама однажды намекнула, что у дочери уже есть возлюбленный — молодой человек из хорошей семьи.

Смелые образы и критика в сети


Мария Табакова не боится экспериментов со стилем. Она часто появляется в откровенных образах, демонстрируя свою уверенность и яркую внешность. На одной из фотографий в соцсетях девушка позировала в эффектном красном платье, что вызвало шквал обсуждений. Некоторые подписчики посчитали снимок слишком смелым и откровенным.

«Девочка сидит на кровати, едва одета! Кажется, просто предлагает себя! Не очень подходящее фото для дочери таких знаменитых родителей», — писали пользователи интернета.

Мария Табакова (фото: Instagram* / tabakova.maria)

Читайте также:

Актриса Алёна Яковлева: нет ничего предосудительного в отношениях с молодым мужчиной

Бросил семью и развелся с Татьяной Догилевой спустя 18 лет: как сейчас живет Михаил Мишин

Наследство умершего Василия Уткина стало предметом спора: кто не может поделить его миллионы?

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дети
#семья
#актёр
#брак
#актриса
#театр
#карьера
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звукорежиссёр Лалетин заявил, что новые песни Пугачёвой – фейки, выпущенные искусственным интеллектом
Звукорежиссёр Лалетин: новые песни Пугачёвой выпущены искусственным интеллектом
02 апреля 2025, 12:37

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Минувшей ночью на официальном канале Аллы Пугачёвой в одной из соцсетей появились две новые песни, посвящённые Великой Отечественной войне. Однако есть предположения, что композиции на самом деле не принадлежат певице.
Изначально пиар-менеджер артистки говорила о скором выходе одной композиции, релиз которой состоится 11 апреля. Однако были выпущены две песни и 2 апреля.

В описании к видео сказано, что слова и музыку к композиции «Поцелуй войны» написали Андрей Мисин и Андрей Ордынец. Песня посвящены подвигу солдат во время Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года.

Вторую, более пронзительную песню «Мама», сочинил Мисин в соавторстве с Пугачёвой, которая исполняет композицию от лица матери, потерявшей сына на фронте.

Преданные поклонники высоко оценили треки, правда не совсем поняли выбор такой тематики. А вот звукорежиссер Игорь Лалетин вообще утверждает, что песни фейковые и не принадлежат Пугачёвой, поскольку выпущены искусственным интеллектом.

К слову, сама Алла Борисовна не комментировала выход новых песен.

Читайте также:

Алла Пугачёва записала две песни о войне

«Любит Россию и не поддерживает Зеленского»: Юрий Куклачёв высказался о патриотизме Аллы Пугачёвой

«Она себя не сопоставляет с Россией»: продюсер оценил новую песню Пугачевой о войне

*запрещён в РФ
#видео
#алла пугачёва
#песня
#мама
#продюсер
#великая отечественная война
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса Алёна Яковлева: нет ничего предосудительного в отношениях с молодым мужчиной
02 апреля 2025, 12:10

Алёна Яковлева (Фото: Телеграм, @Ayakovleva_official)

Российская актриса Алёна Яковлева столкнулась с общественной критикой из-за того, что завела роман с молодым мужчиной. По словам артистки, нет ничего плохого в таких отношениях.
«Я никому плохого не делаю. Я делаю только хорошее себе и людям. Что ж плохого? По-моему, это всё прекрасно», — поделилась Яковлева своим мнением в шоу «Историс — Откройте, Давид!».
Актриса утверждает, что рассказывает о своей личной жизни не ради пиара.

Алёна Яковлева — народная артистка России, это звание она получила в 2008 году. Актриса исполнила роли в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство» и «Женский доктор».

Читайте также:

Ксения Собчак зарабатывает миллионы на ресторанном бизнесе

Звёзды «Слова пацана» Минекаев и Кемстач стали участниками судебного разбирательства: с актёров требуют миллион рублей

«Доведения до самоубийства не было»: Катя Гордон вышла из дела против Анны Седоковой
#актриса
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бросил семью и развелся с Татьяной Догилевой спустя 18 лет: как сейчас живет Михаил Мишин
02 апреля 2025, 12:09

Михаил Мишин (фото: РИА Новости / Алексей Куденко)

Михаил Мишин — известный советский и российский писатель-сатирик, сценарист, переводчик, актёр и юморист. Его творчество оставило значительный след в отечественной культуре.
Он писал миниатюры для Аркадия Райкина, переводил знаменитые театральные пьесы, снимался в кино и работал над популярными сценариями. 2 апреля ему исполняется 78 лет. «Радио 1» расскажет о его биографии, творческом пути, личной жизни и главных достижениях.

Биография Михаила Мишина: детство и юность


Михаил Мишин (настоящее имя — Михаил Литвин) — известный советский и российский писатель-сатирик, переводчик, сценарист, актёр и юморист. Он родился 2 апреля 1947 года в Ташкенте (Узбекская ССР) в семье писателя и журналиста Анатолия Литвина и музыканта Маргариты Литвиной. С детства Михаил рос в атмосфере любви и заботы. Он был единственным ребёнком, поэтому его баловали родители. Однако из-за их постоянной занятости мальчик долгое время жил у бабушки.

До семи лет Михаил провёл в Ташкенте, но позже его семья переехала в Ленинград, где он окончил школу и поступил в Ленинградский электротехнический институт.

Образование и начало карьеры


В 1965 году Михаил Мишин поступил в Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) и успешно окончил его, получив диплом по специальности «Электрооборудование судов». После института он четыре года работал по специальности в ЦНИИ судовой электротехники и технологии, однако вскоре увлёкся литературной деятельностью.

Ушла от мужа, похоронила сына Певцова и не хотела выходить замуж: звезде «Бандитского Петербурга» Ольге Дроздовой 60 лет
Ушла от мужа, похоронила сына Певцова и не хотела выходить замуж: звезде «Бандитского Петербурга» Ольге Дроздовой 60 лет

Будучи студентом, Мишин начал публиковаться в юмористических рубриках газет, а позже — выступать со своими произведениями со сцены. Его карьера быстро набирала обороты, и вскоре он стал одним из ведущих авторов в жанре сатиры.

Литературная деятельность Михаила Мишина


Михаил Мишин написал множество миниатюр, в том числе для знаменитого Аркадия Райкина, работая над спектаклем «Его Величество театр». Кроме того, он занимался переводами театральных пьес зарубежных авторов, таких как Ноэл Кауард и Рэй Куни.

«Аркадий Райкин являлся абсолютной величиной. О сотрудничестве с ним мечтали все авторы. При этом я, ведь, специально почти не для кого не писал. Ну, может быть, что-то для Аркадия Исааковича. И то, скорее мы обсуждали какие-то детали в моем тексте, который я уже написал заранее. И мог внести по желанию Райкина какие-то правки», — говорил Мишин в беседе с «МК».

Всего на счету писателя более десяти книг, многочисленные сценарии и переводы свыше двадцати пьес. С 1986 года он живёт в Москве. С 1979 года он является членом Союза писателей СССР, а позже вступил в Союз писателей Москвы.

Фильмография: Михаил Мишин в кино


С 1991 года Михаил Мишин начал сниматься в кино. В числе его работ:

  • «Гений»;
  • «Грешница в маске»;
  • «Московские каникулы»;
  • «О любви в любую погоду»;
  • «Вы не оставите меня»;
  • «Человек с бульвара Капуцинов».

Личная жизнь Михаила Мишина


Первый раз Михаил Мишин женился в 1970 году. Его супругой стала Ирина Кардашинская-Брауде, филолог по образованию. В браке они прожили 15 лет. В 1972 году у них родился сын Александр. Вторая жена писателя — известная актриса Татьяна Догилева. Они познакомились на съёмках музыкального фильма «Вольный ветер», где Догилева сыграла главную роль, а Мишин был автором сценария.

Интересно, что Михаил Мишин давно был влюблён в Догилеву, ещё с тех пор, как увидел её в телеспектакле «Гренада». Однако он долго не решался подойти к ней. Лишь на последний съёмочный день «Вольного ветра» Татьяна посмотрела на него по-новому, после чего они вместе пошли пить шампанское. Так начался их роман.

Татьяна Догилева (фото: кадр из передачи «Темная сторона»)

Хотя актриса влюбилась в писателя, она не хотела оставаться в роли любовницы. Их отношения развивались непросто: они то расставались, то снова сходились. В итоге Михаил Мишин ушёл из первой семьи, и Татьяна Догилева стала его женой. В 1994 году у пары родилась дочь Катя.

Развод Михаила Мишина и Татьяны Догилевой


После более 20 лет совместной жизни Михаил Мишин и Татьяна Догилева развелись в 2008 году. Причиной разрыва стало то, что писатель всё больше погружался в работу, а Татьяна начала злоупотреблять алкоголем.

«Я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит. Я безнадежна», — сказала Догилева.

После развода актриса прошла лечение в психиатрической клинике, чтобы справиться с алкоголизмом и депрессией. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения и продолжают поддерживать друг друга.

Читайте также:

«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги

Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков

«Глоток свежего воздуха»: Психолог объяснила, почему у Бондарчука распался брак с Андреевой и Рудской
#кино
#семья
#актёр
#театр
#писатель
#развод
#звёзды
#актриса
#отношения
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате