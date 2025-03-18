Молодая невеста Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)
Молодая невеста Григория Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем. 19-летняя Аврора Киба опубликовала фотографии из больницы и пожаловалась на самочувствие.
Избранница народного артиста России показала себя в больничной палате с грустным лицом. Авроре поставили капельницу, однако девушка отказалась раскрывать поклонникам свой диагноз.
Летом этого года 62-летний Григорий и 19-летняя Аврора планируют сыграть свадьбу.
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«В попытках восстановиться», – подписала снимки Киба.В настоящее время девушка находится в Лондоне, где получает образование. Лепс не может приехать к возлюбленной и поддержать её в лечебном заведении, поскольку ему закрыт въезд в Великобританию из-за санкций.
Летом этого года 62-летний Григорий и 19-летняя Аврора планируют сыграть свадьбу.
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Анастасия Чинкова