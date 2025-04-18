«Стрём или норм?»: молодая невеста Лепса высказалась об отношениях с большой разницей в возрасте

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
Молодая невеста Григория Лепса сняла трендовое видео «стрём или норм». 19-летняя Аврора Киба высказалась об отношениях с мужчинами.
Вместе с подругой девушка сняла ролик, в котором они ответили на вопросы об отношениях с разновозрастными мужчинами. Выводы такие: встречаться с человеком на 45 лет старше себя – норм, а с ровесником – стрём. Ролик опубликован в Telegram-канале «Алёна, Блин!».
Ранее в соцсетях начали активно обсуждать, что свадьба Лепса и Кибы, запланированная на лето, откладывается – подготовка к торжеству затянулась. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещён в РФ
Ранее в соцсетях начали активно обсуждать, что свадьба Лепса и Кибы, запланированная на лето, откладывается – подготовка к торжеству затянулась. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Не хочу учиться — хочу жениться»: как живет и чем занимается 19-летняя возлюбленная Григория Лепса
«Я всё-таки скучала»: Юная невеста Лепса вернулась в Лондон после заявлений о том, что бросит учёбу
«Знаю многие ее секреты»: Протеже Киркорова Маргарита Овсянникова дружит с невестой Лепса Авророй Кибой
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова