«Сделаю грудь после родов»: юная невеста Лепса — о своей беременности

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)
Аврора Киба скоро станет официальной женой певца Григория Лепса, который старше ее на 44 года. Празднование запланировано на лето этого года. Молодая студентка даже призналась, что планирует делать пластику, но только после родов.
Недавно у 19-летней девушки заметили округлившийся живот. При этом ранее она говорила, что готова родить ребенка от Лепса. Но Киба заверила, что не беременна, а просто очень любит поесть. Заводить детей она хочет после свадьбы. Как передает 7дней.ru, девушка уже запланировала пластику груди после родов.
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«Грудь планирую сделать после родов», — приводит издание слова невесты Лепса.Киба также поделилась, что спокойно относится к свадьбам и больше любит юбилеи и дни рождения, но допускает, что лишь потому, что раньше никогда не выходила замуж.
«Но, если и делать, то только свадьбу года! А вообще от «просто улететь на Мальдивы на месяц» я бы точно не отказалась! Хотелось всегда, наверно, просто таких же отношений как у моих родителей», — поделилась она.Читайте также:
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Данил Пономарев