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«Сделаю грудь после родов»: юная невеста Лепса — о своей беременности

Невеста Лепса Киба заявила, что собирается делать пластику после родов
Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Аврора Киба скоро станет официальной женой певца Григория Лепса, который старше ее на 44 года. Празднование запланировано на лето этого года. Молодая студентка даже призналась, что планирует делать пластику, но только после родов.
Недавно у 19-летней девушки заметили округлившийся живот. При этом ранее она говорила, что готова родить ребенка от Лепса. Но Киба заверила, что не беременна, а просто очень любит поесть. Заводить детей она хочет после свадьбы. Как передает 7дней.ru, девушка уже запланировала пластику груди после родов.
«Грудь планирую сделать после родов», — приводит издание слова невесты Лепса.
Киба также поделилась, что спокойно относится к свадьбам и больше любит юбилеи и дни рождения, но допускает, что лишь потому, что раньше никогда не выходила замуж.
«Но, если и делать, то только свадьбу года! А вообще от «просто улететь на Мальдивы на месяц» я бы точно не отказалась! Хотелось всегда, наверно, просто таких же отношений как у моих родителей», — поделилась она.
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#шоу-бизнес
#студенты
«Какие-то два яйца подняли такой хейт»: Мамаеву и Погребняк раскритиковали после шоу
Мамаеву и Погребняк раскритиковали за методы похудения
21 апреля 2025, 19:24

Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)

Звездных подруг Алану Мамаеву и Марию Погребняк начали критиковать в сети после их участия в выпуске «ШБ-шоу», где они поделились своими методами похудения. Во время передачи брюнетка заявила, что два вареных яйца на ночь помогают сбросить к утру 300 лишних граммов.
«Чтобы похудеть, на ночь надо съедать два вареных яйца без желтка. И на утро обязательно будет минус 200-300 граммов на весах. Это реальный лайфхак. Он работает. Надо съедать это именно перед сном», — поделилась Мамаева.
После этого на модель обрушились с критикой в сети, осуждая эффективность подобного метода для похудения.
«Нас захейтили за яички! За что?! Какие-то два яйца подняли такой хейт! Я в шоке!» — возмутилась она.
Девушки также признались, что худеют не только благодаря своеобразной диете. По их словам, большую роль в сохранении стройности для них играет спорт.
«Я пашу в зале. И она тоже пашет! Мы занимаемся в тренажерном зале, я еще играю в теннис, у меня растяжка, муж, дети…» — рассказала Погребняк.
Мамаева добавила, что старается держать себя в форме, так как ищет себе партнера. Главным достоинством своего будущего избранника она назвала финансовый статус.
«Нищеброды надоели! Давайте найдем мне нормального!» — заявила модель.
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Священник заступился за Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч рублей
Священник Лоргуса не увидел греха в куличе Киркорова
21 апреля 2025, 18:50

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Священник Андрей Лоргус не увидел греха в дорогостоящем куличе Филиппа Киркорова.
Ранее многие пользователи Сети осудили Киркорова после того, как он опубликовал свой дизайнерский кулич стоимостью 100 тысяч рублей с начинкой «дубайский шоколад» и с верхушкой в форме церковного купола. Тем не менее, по словам священника, в этом нет ничего плохого.

«Но ведь мы говорим о человеке, который никак не связан с церковью. Киркоров — личность медийная и светская. И его обвинять в том, что он представил кулич за баснословные суммы, как-то странно», — отметил Лоргус в беседе с Общественной Службой Новостей.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с RT призвал короля российской эстрады «быть проще».

«Это не имеет никакого отношения ни к Пасхе, ни к христианству. Надо быть проще и стараться в не те двери больше не заглядывать», — сказал Милонов.

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#виталий милонов
#киркоров
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Фаворит Пугачевой Савин резко ответил Макаревичу* на оскорбления жителей РФ
21 апреля 2025, 18:33

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин прокомментировал оскорбления Андрея Макаревича* в адрес россиян. Его слова приводит aif.ru.
Ранее Макаревич назвал жителей России «злобными хорьками» и заявил, что у русских плохие гены. Музыкант также сказал, что не будет давать концерты на родине.

«Такое поведение недостойно большого артиста, каким Макаревича* считали поклонники "Машины времени". Неужели русские люди, которые хотят жить на своей земле, не желают быть порабощенными и униженными? Именно они, по мнению Макаревича*, являются той отработанной субстанцией, о которой он говорит?! Я был в шоке, когда посмотрел видеоинтервью», — отметил Савин.

Он добавил, что Макаревич* сейчас выступает вовсе не для иностранных слушателей, а для выходцев из СССР. По мнению Савина, подобными словами певец оскорбил всех своих слушателей в Израиле.

Фаворит Пугачёвой подчеркнул, что Макаревич* не имеет никакого морального права говорить плохое в сторону родины, которая сейчас находится в состоянии конфликта с другой страной.

При этом Савин добавил, что хочет посмотреть, что будет с музыкантом без концертов в России через несколько лет.

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* признан иноагентом на территории РФ

** Запрещён в РФ
#певец
#права
#ссср
#музыкант
#машины
#люди
#рф
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Агата не повлияет: сына Прилучного и Муцениеце больше не вызовут в суд
21 апреля 2025, 18:19

Агата Муцениеце (Фото: Телеграм, @AgataMucenieceLife)

Тимофея Прилучного, сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, больше не будут вызывать в суд, на протяжении разбирательства мальчик излагал чётко свою позицию и не менял решения. Об этом рассказала адвокат Прилучного Оксана Даниелова.
Ранее на последнем заседании Агата попросила вызвать в суд Тимофея и спросить у него, с кем хочет жить, возможно, повлиять на его решение. Однако Павел Прилучный считает, что сын определился с выбором. Агата не скрывает своего мнения — она уверена, что Тимофей не мог сам принять такое решение. В своё время она предлагала Павлу соглашение, но актёр не стал договариваться.

По словам Даниеловой, предстоящее заседание не будет последним.
«Возможно, будет ещё одно заседание, затем прения сторон и решение», — рассказала Woman.ru адвокат Павла Прилучного.
Напомним, что Тимофей с осени 2024 года живёт с отцом и разорвал все контакты с мамой и её семьей. Только с сестрой Мией он поддерживает отношения, девочка тоже часто бывает у Павла и его второй жены Зепюр Брутян.

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#суд
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#адвокат
#заседание
#отношения
#сын
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Актёр Павел Деревянко должен налоговой около 500 тыс. рублей
21 апреля 2025, 17:52

Павел Деревянко (Фото: Телеграм, @pabloderevyanko)

Сумма налоговой задолженности, которую актёр Павел Деревянко должен закрыть, так как является учредителем ООО «Бии Соул», составляет 475 тыс. рублей. Такая информация появилась в одном из телеграм-каналов.
Уточняется, что компания артиста занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Фирма была зарегистрирована в 2022 году. Также известно, что за съёмочный день Деревянко получает около 300 тысяч рублей.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе более 50 млн рублей. Её счета могут заблокировать.

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*признан в России иноагентом.
#актёр
#налоги
#долги
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