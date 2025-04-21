«Сделаю грудь после родов»: юная невеста Лепса — о своей беременности

Звездных подруг Алану Мамаеву и Марию Погребняк начали критиковать в сети после их участия в выпуске «ШБ-шоу», где они поделились своими методами похудения. Во время передачи брюнетка заявила, что два вареных яйца на ночь помогают сбросить к утру 300 лишних граммов.