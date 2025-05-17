Молодая жена Петросяна собирается наказать тех, кто «пихал» ей в лицо микрофоны

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)
Блогер Татьяна Брухунова заявила, что собирается обратиться к юристу из-за того, что ей «пихали в лицо микрофоны».
Со слов жены Петросяна, неподалеку от ее офиса к блогеру подбежали люди. У них были микрофон и камера. Они просили прокомментировать состояние здоровья комика, потом Брухуновой задавали «странные вопросы». Тогда Татьяна попросила журналистов прекратить съемку, но молодые люди не отреагировали на требование блогера. Ее продолжили снимать тайком.
Брухунова «погуглила» и выяснила: за съемку, на которую человек не давал согласия, есть наказание. Жена Петросяна отметила, что собирается обратиться к юристу и обсудить эту ситуацию, ведь считает такое поведение «аморальным».
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«Мне продолжали задавать какие-то странные вопросы. Девушка мне сказала: «Давайте поговорим о женском». Тут я уже совсем офигела. Меня продолжали снимать, даже когда я села в такси. Вели себя неадекватно, агрессивно, пихали мне в лицо микрофоны. Говорили: «Мы классные ребята и мы просто хотим задать вам вопросы»», — призналась Татьяна в соцсетях.
Брухунова «погуглила» и выяснила: за съемку, на которую человек не давал согласия, есть наказание. Жена Петросяна отметила, что собирается обратиться к юристу и обсудить эту ситуацию, ведь считает такое поведение «аморальным».
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Ольга Енгалычева