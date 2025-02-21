Молодая вдова Градского привела 10-летнего сына в суд после проигрыша в кассации: наследство музыканта разделят заново?

Александр Градский (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
В Тверском районном суде Москвы продолжаются разбирательства по поводу наследства Александра Градского. Певец оставил после себя многомиллиардное имущество, которое теперь не могут поделить между собой члены его семьи.
В деле появились новые подробности. Выяснилось, что кассация отменила решение, согласно которому вся недвижимость шла в наследство и делилась между родственниками. Теперь её разделение будет вестись иначе и возникает большой вопрос, что же достанется молодой вдове Градского Марине Коташенко.
На последнее заседание женщина пришла с 10-летним сыном, который является ответчиком в деле. Когда заседание завершилось, вдова Градского спешно покинула здание, отказавшись общаться с присутствующими.
Градский после смерти оставил огромное наследство, включающее несколько элитных квартир в центре Москвы, коммерческие помещения, загородные коттеджи и счета в банках.
Незадолго до кончины музыканта Коташенко стала его законной супругой. Отмечалось, что их расписали прямо в квартире, где в последнее время жил наставник шоу «Голос». Многие знакомые семьи удивляются такому решению, поскольку уверяют, что к моменту смерти Градский уже давно не жил с Мариной.
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На последнее заседание женщина пришла с 10-летним сыном, который является ответчиком в деле. Когда заседание завершилось, вдова Градского спешно покинула здание, отказавшись общаться с присутствующими.
Градский после смерти оставил огромное наследство, включающее несколько элитных квартир в центре Москвы, коммерческие помещения, загородные коттеджи и счета в банках.
Незадолго до кончины музыканта Коташенко стала его законной супругой. Отмечалось, что их расписали прямо в квартире, где в последнее время жил наставник шоу «Голос». Многие знакомые семьи удивляются такому решению, поскольку уверяют, что к моменту смерти Градский уже давно не жил с Мариной.
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Анастасия Чинкова