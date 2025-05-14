Молодая возлюбленная Лепса кардинально сменила имидж

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба решила кардинально сменить имидж. В соцсетях девушка опубликовала фото с укороченными волосами. Судя по ее улыбке, все получилось.
Перед этим Киба показывала снимок срезанных локонов, чем заинтриговала аудиторию, а позже продемонстрировала ровную короткую стрижку. Бьюти-обозреватели отмечают аккуратный прямой срез. По мнению фанатов, текущий образ более свежий. Поклонники предполагают, что изменения могут быть связаны с предсвадебной подготовкой или обновлением стиля.
Фото: Instagram*/avrorakiba
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Фото: Instagram*/avrorakiba
«Выглядишь потрясающе! Короткие волосы тебе очень идут», «Жаль, что обрезала такую красоту, но ты всё равно королева!», «Это перед свадьбой? Или просто захотелось перемен?» — написали юзеры.Аврора учится в Лондоне и иногда мелькает на ТВ. Она подчеркивала, что ее не устраивает статус «невесты Лепса».
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