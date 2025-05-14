«Проверяю силу мужа»: Брутян показала утреннюю зарядку в Таиланде

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Шуточную утреннюю зарядку в Таиланде показала актриса Зепюр Брутян. Кадры опубликованы в соцсетях звезды.
«Проверяю силу мужа», — говорит Зепюр.На кадрах можно увидеть, как муж исполнительницы роли в сериале «В клетке» Павел Прилучный поднимает ее одной рукой. В видео играет трек рэпера Басты «Туда-Сюда». Через некоторое время к родителям присоединяется двухлетний сын Микаэль, решив «прервать тренировку». Взрослые в ответ засмеялись.
Фото: Instagram*/zepyur_brutyan
Прилучный и Брутян отдыхают вместе с сестрой Зепюр Рипси и 12-летним сыном Павла от Агаты Муцениеце Тимофеем.
Недавно Брутян показывала романтическую ванну, в которой были цветы, а дополнял красоту вид из панорамного окна.
Читайте также:
«Исполнял мною любимые песни»: 52-летняя жена Михайлова одела мини-платье в день рождения
Экс-супруг Яны Поплавской вышел в свет с 32-летней беременной женой
Беременная Тодоренко позирует с мужем на вилле после отъезда из РФ
*Запрещен в РФ
Никита Кротов