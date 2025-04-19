Молодая жена Александра Петрова продемонстрировала подтянутую фигуру спустя две недели после родов – фото

Александр Петров и Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)
23-летняя жена Александра Петрова обнародовала новое фото. Виктория Антонова показала подтянутую фигуру спустя две недели после родов.
Девушка родила 36-летнему актёру сына 6 апреля. Пара не стала скрывать рождение ребёнка и его имя: мальчика назвали Фёдором. Сейчас супруги привыкают к родительству. Петров старается во всём поддерживать молодую супругу.
Виктория опубликовала фотографию из лифта. Молодая мама надела белый топ и классические голубые джинсы, а поверх накинула серый кардиган в пол. Наряд подчеркнул плоский живот и талию недавно родившей Виктории.
Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)
Напомним, что Александр Петров и Виктория Антонова поженились в 2023 году после нескольких свиданий. До этого артист несколько лет состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, поэтому свадьба звезды с другой девушкой шокировала общественность.
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*запрещён в РФ
Виктория опубликовала фотографию из лифта. Молодая мама надела белый топ и классические голубые джинсы, а поверх накинула серый кардиган в пол. Наряд подчеркнул плоский живот и талию недавно родившей Виктории.
Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)
Напомним, что Александр Петров и Виктория Антонова поженились в 2023 году после нескольких свиданий. До этого артист несколько лет состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, поэтому свадьба звезды с другой девушкой шокировала общественность.
Читайте также:
«12 дней абсолютного счастья»: жена Саши Петрова показала фото с прогулки с малышом
«Добро пожаловать на нашу планету»: Александр Петров показал новорождённого сына Фёдора
«Невыносимо было больно»: Личная жизнь жены Александра Петрова до замужества, свадьба за 25 миллионов и беременность
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова