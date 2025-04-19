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Молодая жена Александра Петрова продемонстрировала подтянутую фигуру спустя две недели после родов – фото

Жена Александра Петрова показала, как выглядит спустя две недели после родов
Александр Петров и Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Александр Петров и Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

23-летняя жена Александра Петрова обнародовала новое фото. Виктория Антонова показала подтянутую фигуру спустя две недели после родов.
Девушка родила 36-летнему актёру сына 6 апреля. Пара не стала скрывать рождение ребёнка и его имя: мальчика назвали Фёдором. Сейчас супруги привыкают к родительству. Петров старается во всём поддерживать молодую супругу.

Виктория опубликовала фотографию из лифта. Молодая мама надела белый топ и классические голубые джинсы, а поверх накинула серый кардиган в пол. Наряд подчеркнул плоский живот и талию недавно родившей Виктории.

Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Напомним, что Александр Петров и Виктория Антонова поженились в 2023 году после нескольких свиданий. До этого артист несколько лет состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, поэтому свадьба звезды с другой девушкой шокировала общественность.

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*запрещён в РФ
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Николай Дроздов вспомнил, как бежал от ревнивого бегемота с клыками
19 апреля 2025, 20:45

Николай Дроздов (фото: Telegram @drozdov_official)

Николай Дроздов более 40 лет вёл телепередачу «В мире животных» и побывал более чем в 100 странах. Однако в некоторых поездках случались и опасные ситуации, об одной из таких учёный вспомнил в эфире шоу «Кстати».
Дроздов рассказал, что однажды ему пришлось спасаться бегством от разъярённого клыкастого бегемота.

«За мной мчался бегемот с клыками. Я спустился по песчаному обрыву и увидел его с открытой пастью, бегущего по мелководью», – поделился историей телеведущий.
Ученый предположил, что это был самец, который охранял свою семью с самками и малышами. Спастись Дроздову удалось благодаря хорошей физической подготовке – ещё в школьные годы он устраивал марафоны, пробегая от школы до дома на время, каждый раз стараясь улучшить результат.

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#бег
#история
#опасность
#природа
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«Быть в кадре большая радость»: сын Тины Канделаки рассказал о работе с Марком Эйдельштейном
Лео Канделаки рассказал, что был рад работать с Марком Эйдельштейном в кадре
19 апреля 2025, 19:44

Марк Эйдельштейн (фото: Telegram @m_shteyn)

Сын Тины Канделаки рассказал о совместной работе с Марком Эйдельштейном.
Лео Канделаки сыграл со звездой оскароносного фильма «Анора» в сериале «Монастырь». Сын телеведущей появился на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, где назвал Эйдельштейна большим профессионалом своего дела.

23-летний Лео отметил, что Марк очень любит свою работу, поэтому полностью отдаётся съёмочному процессу. Он даже готов отснять лишний дубль, лишь бы получить хороший результат.

Также Канделаки подчеркнул, что Эйдельштейн всегда поддерживает коллег по съёмочной площадке, поэтому работать с ним легко. Сын медиаменеджера сравнил 23-летнего актёра с Иннокентием Смоктуновским и Игорем Верником.

«Марк очень любит то, что он делает максимально вовлекается в процесс, максимально ему отдаётся. Когда с ним находишься в кадре, он может тебе помогать. С таким партнёром быть в кадре большая радость... Он очень сливается с творческой материей, в которой он находится и за этим классно наблюдать», – заявил Канделаки в интервью Пятому каналу.
В заключение актёр добавил, что Эйдельштейну удалось сохранить подростковую лёгкость, которая делает его уникальным.

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#работа
#творчество
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«Хайп на народном творчестве»: Виктор Дробыш предсказал, что Надежда Кадышева быстро утомит молодёжь
Виктор Дробыш предсказал, что песни Надежды Кадышевой быстро утомят молодёжь
19 апреля 2025, 19:24

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Хиты Надежды Кадышевой сейчас находятся на второй волне популярности. Песни «Плывёт веночек», «Широка река», «Течёт ручей» полюбились молодёжью, которая снимает под них ролики в соцсетях.
Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал ситуацию, заявив, что не видит в ней ничего необычного.

«Хиты, которые были популярны когда-то, время от времени обретают вторую жизнь. <...> Сейчас идёт большой хайп на народном творчестве и есть запрос на фольклорную тематику. Эту волну удачно подловили зумеры и втянулись, как когда-то подсели их родители на песни по типу “Широка река” или “Я не колдунья”. То есть поколение сменилось, а волна популярности артиста спустя десятилетие вернулась», – объяснил Дробыш в беседе с Общественной службой новостей.
Однако продюсер поспешил предупредить, что такой оглушительный успех держится недолго. Он отметил, что лирическое творчество быстро утомляет, поэтому людям захочется найти более весёлые мотивы, которых у Кадышевой немного.

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#шоу-бизнес
#соцсети
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«Мы бы свалились в пропасть»: Панкратов-Чёрный сообщил о совершённом на него покушении
Александр Панкратов-Чёрный мог бы погибнуть из-за покушения на Украине
19 апреля 2025, 19:07

Александр Панкратов-Чёрный (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Александр Панкратов-Чёрный удивил неожиданным заявлением о своей жизни. Актёр рассказал, что во время съёмок фильма на Украине на него было совершено покушение.
Артист отметил, что это произошло на Лысой горе под Киевом. Там проходили съёмки фильма, в котором также принимала участие Екатерина Климова. Актриса на тот момент была беременна.

«На машине, которая везла после смены, открутили все гайки на переднем колесе. Хорошо, что водитель был опытный. Мы отъехали метров 20–30, он говорит: „Что-то машину ведёт. Посмотрите, открутили все гайки, то есть при первом же повороте мы бы свалились в пропасть“», – рассказал Панкратов-Чёрный в беседе с 360.ru.
При этом звезда «Жестокого романса» подчеркнул, что это была не единственная попытка покушения на него. Он вспомнил, как столкнулся с недоброжелателями во время съёмок в Черновцах на юго-западе Украины. Как уточняет артист, тогда их «охраняли», и ему приходилось вместе с другими работниками съёмочной площадки «сидеть в подвале».

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«Безумие»: Волочкова возмущена решением худрука Королевской балетной школы Британии нанять полных танцовщиц
Волочкова осудила худрука балетной школы Британии за наём полных танцовщиц
19 апреля 2025, 18:51

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова возмутилась тенденциям в Великобритании. 49-летняя артистка заявила, что девушкам plus-size не место в балете.
Новый худрук Королевской балетной школы Британии Иэн Маккай выступил с неожиданным предложением. Он заявил, что будущее балета не за хрупкими девушками, а за танцовщицами в формах. Маккай подчеркнул, что зрители хотят видеть на сцене похожих на себя персонажей, поэтому в числе артистов должны быть различные типажи.

Волочкова не прошла мимо этой новости, заявив, что подобные решения станут дорогой в никуда. Заслуженная артистка России отметила, что в её время это было недопустимо.

«Это абсурд, конечно. В моё время такое безумие невозможно было даже представить, потому что все были худые и стройные. И руководители балета следили за тем, в какой форме балерина выходит на сцену. Сейчас в моде красивые тела на сцене, высокого роста балерины. Демонстрировать то, что не является красивым, – бред», – заявила бывшая прима Большого театра в беседе с изданием «Абзац».
Первые разговоры о том, что балетом можно заниматься не только девушкам модельной внешности, начались в конце 2010-х. Однако далеко не многие артисты разделяют такую идею. Николай Цискаридзе объяснил, что балерины должны быть лёгкими в первую очередь для того, чтобы избежать травм на сцене при падении.

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