Молодая жена Антона Батырева ушла от него, забрав 8-месячного ребёнка: «Люди не меняются!»

Антон Батырев и Анна Савельева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Четвёртая жена актёра Антона Батырева объявила, что ушла от него, забрав 8-месячного сына.
Напомним, что Батырев и Анна Савельева поженились в 2023 году. Супруги воспитывают сына, которому сейчас восемь месяцев. Однако сегодня девушка, которая на 15 лет младше мужа, объявила о расставании.
Савельева в личном блоге опубликовала фотографию с сыном и объяснила, почему в последнее время на её странице не появлялись новые снимки с супругом.
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Савельева в личном блоге опубликовала фотографию с сыном и объяснила, почему в последнее время на её странице не появлялись новые снимки с супругом.
«Да, я была вынуждена уйти и да, с маленьким ребёнком. Многие "доброжелатели" оказались правы. Люди не меняются. Терпение заканчивается. Двигаемся вперёд. И на этом тему закрываем. Попрошу больше не задавать вопросы об этом человеке и если вас только это интересует, лучше отписаться сразу. Всем добра. У меня всё, листайте дальше», – написала Савельева.Поклонники поспешили поддержать Анну, заявив, что всё будет хорошо и всё лучшее ещё впереди.
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Анастасия Чинкова