«Я думаю, что такое возможно»: Нюша высказалась о воссоединении с Егором Кридом

Нюша (Фото: Instagram*/nyusha_nyusha)
Певица Нюша (Анна Шурочкина) в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» прокомментировала свои отношения с Егором Кридом.
По словам исполнительницы, она не исключает возможное воссоединение с артистом.
Нюша отметила, что эти отношения были одними из самых ярких в ее жизни. Певица добавила, что у них с Кридом есть чувство благодарности друг другу.
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«Я могу сказать так, я не настроена категорично в отношении чего-то. Я думаю, что такое возможно и, в принципе, есть там такие истории, как с Пенелопой Крус и Хавьером. Это большое исключение на самом деле, когда, действительно, люди расстаются, они по своему растут и потом вдруг они сходятся на одном уровне по каким-то причинам, это большая редкость, но я не уверена, что это наш случай, но такое бывает, не будем исключать», — сказала она.
Нюша отметила, что эти отношения были одними из самых ярких в ее жизни. Певица добавила, что у них с Кридом есть чувство благодарности друг другу.
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Екатерина Коршунова