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«Я думаю, что такое возможно»: Нюша высказалась о воссоединении с Егором Кридом

Нюша не исключает, что может снова сойтись с Егором Кридом
Нюша (Фото: Instagram*/nyusha_nyusha)

Нюша (Фото: Instagram*/nyusha_nyusha)

Певица Нюша (Анна Шурочкина) в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» прокомментировала свои отношения с Егором Кридом.
По словам исполнительницы, она не исключает возможное воссоединение с артистом.

«Я могу сказать так, я не настроена категорично в отношении чего-то. Я думаю, что такое возможно и, в принципе, есть там такие истории, как с Пенелопой Крус и Хавьером. Это большое исключение на самом деле, когда, действительно, люди расстаются, они по своему растут и потом вдруг они сходятся на одном уровне по каким-то причинам, это большая редкость, но я не уверена, что это наш случай, но такое бывает, не будем исключать», — сказала она.

Нюша отметила, что эти отношения были одними из самых ярких в ее жизни. Певица добавила, что у них с Кридом есть чувство благодарности друг другу.

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«Стрельчиха типичная!»: директор школы в Дубае пожаловался на дочь Киркорова
Киркоров рассказал, что директор школы еженедельно жалуется на его дочь
03 марта 2025, 18:59

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На дочку певца Филиппа Киркорова Аллу-Викторию еженедельно жалуется директор дубайской школы. Об этом исполнитель рассказал изданию KP.RU.
«По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Она докладывает мне не только приятные, но и неприятные инциденты. Больше всего проблем с Аллой-Викторией. Каких? «Не хочу учиться, а хочу жениться». Стрельчиха типичная!» — пояснил Киркоров.
Дети знаменитости сейчас учатся самостоятельности, звезда иногда выдает им денег на карманные расходы, но особо не балует. Таким образом тратятся ребята весьма осторожно.

«…Если что, я докидываю всегда, если им не хватает на что-то», — добавил певец.

Он резюмировал, что его детей нужно строго и круглосуточно контролировать.

Ранее стало известно о личной драме Игоря Костолевского.

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Вино за 25 000 долларов, муж-бизнесмен и связь с Киркоровым: шокирующие факты о Маше Распутиной, которые не афишируют
03 марта 2025, 18:53

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

История Маши Распутиной — это захватывающее путешествие, полное загадок и неожиданных поворотов. Эта талантливая певица прошла через множество испытаний, чтобы достичь вершины Олимпа, её путь был усеян как взлётами, так и падениями в столице России. Несмотря на все трудности, ей удалось завоевать сердца миллионов поклонников.
В её биографии скрыто множество интересных фактов, которые делают её образ ещё более ярким и многогранным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Высокая школьница

Дочь геологов, Алла Агеева, появилась на свет чуть ли не в кемеровском лесу, в палатке родителей. Маша выросла слишком рано и, не закончив школу, решила поступать в Щукинское училище в Москве. Экзамены она провалила, но возвращаться в родное село Уроп не хотела и устроилась помощницей швеи на трикотажной фабрике «Красная Заря».

В Доме культуры фабрики репетировал один из ансамблей, и Алла сумела достать телефон его руководителя. Представившись секретарем комсомола, она попросила прослушать девушку — то есть, саму себя. Владимир Ермаков, который был на 20 лет старше, посмотрел на пышногрудую высокую школьницу, не знавшую ни одной ноты, но решил взять её к себе. Он стал её директором, отцом и первым мужем.

Интимные отношения с директором

Информации о Ермакове на сайте Распутиной нет, она высказывается о нем очень резко. Известно, что их отношения начались, когда Маше было 15 лет, а он уже был женат. В 17 лет она родила от него дочь Лидию.

«Он был моим директором. Можно иметь интимные отношения с мужчинами с 15 лет и при этом не испытывать никаких чувств. К человеку, от которого я родила первого ребенка, у меня не было любви. Я родила в 17... Мы не были зарегистрированы, хотя долго работали вместе», — говорит певица.

Фото: iStock/studioaltius

Высшее образование

Ермолаев поддержал идею получения образования, Агеева поступила в Кемеровский институт культуры и искусств. В воспитании дочери ей помогали родители.

В 1988 году ее муж создал группу «Варьете» и по его совету она перекрасилась в блондинку, начала одеваться более откровенно и выбрала псевдоним Маша Распутина. Ее популярность возросла после сотрудничества с композиторами Матетой и Дербеневым, а также благодаря песне «Играй, музыкант!», которая прозвучала в программе «Утренняя почта».

Провалилась за границей

В 1992 году англоязычный альбом не принес Распутиной успеха на Западе. Ее шансонные композиции остались непонятыми. Критики упрекали Распутину за вульгарные тексты, однако россияне полюбили Машу за ее искренние слова, отражающие трудности женской жизни.

Сложные отношения с Ермаковым завершились взаимными обвинениями. В 1995 году Распутина встретила бизнесмена Захарова, который стал успешным благодаря торговле продуктами питания и нефтью. Виктор ухаживал за ней с размахом, даря вино стоимостью 25 000 долларов. Через четыре года они поженились, у них родилась дочь.

Фото: iStock/sezer66

Поругалась с Пугачевой и Киркоровым

Дружба с Пугачевой и Киркоровым длилась долго, но в 90-х годах отношения осложнились, когда Распутина заявила, что не примет участие в «Рождественских встречах», которые были посвящены Пугачевой и её окружению.

Филипп Киркоров обидел её, не пригласив на гастрольное турне в США. Позже они помирились: Пугачева подарила Распутиной свою песню, а Киркоров исполнил с ней известную «Розу чайную».

Завершила карьеру

В 2011 году Распутина завершила свою большую карьеру. Сейчас, в свои 59 лет, она занимается семьей и выступает на корпоративных мероприятиях, оставаясь подтянутой и привлекательной. Певица считает, что у большинства современных российских артистов недостаточно таланта и голоса.

«Скачут как безголосые обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Мария Шукшина хорошо сказала: "Мы последнее поколение, что борется за культуру и за правду. Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение — слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов"», — делилась она.

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Слава или семейная жизнь? Психолог Кардиакос объяснила одиночество Лолиты Милявской
Психолог Кардиакос: Лолита одинока из-за детского дефицита внимания
03 марта 2025, 18:30

Лолита (фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)

ППевица Лолита Милявская на протяжении многих лет является любимицей зрителей. Ее хиты звучат на российских и мировых площадках. Однако люди замечают, что на концерты, несмотря на свой возраст, артистка выбирает достаточно откровенные наряды. Желает ли она таким образом привлечь к себе дополнительное внимание?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» предположила, что привлечение внимание вызывающими нарядами у Лолиты связано с детством.
«Лолита выросла в семье артистов. У неё, безусловно, есть сильная творческая база. Дети артистов, как правило, требуют внимания и умеют его получать. Эпатажность, яркие выходки, подкрепленные талантом, дают им возможность быть замеченными. Но у этого есть и обратная сторона — одиночество и покинутость гастролирующими родителями. Например, ситуация в семье Любови Успенской, когда слава родителя забирает внимание у ребенка», — объяснила эксперт.

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

По ее словам, дефицит родительской любви может стать мотивом для привлечения внимания фанатов не только с помощью таланта, но и эпатажных образов, эксцентричности.
«Отчасти невозможность выстроить отношения тоже может строиться на этой базе. Если есть ощущение недополученности внимания, то требования к партнеру будут очень высокие. Допустим, будет желаться, чтобы он отдал все внимание и всю любовь только тебе. То есть так, как не смогли сделать родители. Например, в браке с Александром Цекало отношения пошатнулись после того, как произошел рост популярности их дуэта — получается, приходилось снова делить кого-то», — сказала психолог.

Лолита Милявская и Александр Цекало (Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Она подчеркнула, что в некоторой степени зрители создают ту безусловную любовь, которую Лолите хотелось получить от родителей, поэтому променять славу на семейную спокойную жизнь становится очень сложно.
«А комбинировать — сложно вдвойне. Поэтому, возможно, Лолита нашла здесь свой баланс. Она балансирует на уровне внимания и удовольствия от той эксцентричности, которой научилась и управляет. Для певицы в этом есть выход — получать то, что так долго хотела добрать», — заключила Анастасия Кардиакос.

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Развод с красавицей-женой ради француженки с необычной внешностью и скандал с худруком театра: личная драма Игоря Костолевского
03 марта 2025, 18:04

Игорь Костолевский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Роль декабриста Ивана Александровича Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» принесла актёру Игорю Костолевскому всесоюзную славу. Каждый день он получал до 300 писем от поклонниц. Но даже после такого успеха артисту всё равно доставались в театре (Костолевский работал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского – прим. ред.) лишь небольшие роли.
О конфликте с художественным руководителем театра Андреем Гончаровым, а также о личной жизни артиста, читайте в материале «Радио 1».


Предвзятое отношение учителя-худрука



Игорь Костолевский учился в ГИТИСе, попал на курс к требовательному педагогу Андрею Александровичу Гончарову. Учёба давалась актёру нелегко: Гончаров мог резко высказаться в адрес Костолевского, из-за чего выходить на сцену артисту было трудно, а на первом курсе он и вовсе оказался под угрозой отчисления, так как имел низкие оценки по актёрскому мастерству.

Однако работа с педагогом по сценической речи помогла ему доказать свою состоятельность, и Гончаров позволил ему остаться. Ближе к выпуску Костолевский стал одним из лучших студентов курса.
Его старания не остались незамеченными — в 1973 году Гончаров, будучи главным режиссёром Московского академического театра имени Владимира Маяковского, предложил молодому актёру присоединиться к труппе. Но Игорю Костолевскому было сложно преодолеть неуверенность и стеснительность на сцене, из-за чего ему доверяли лишь незначительные эпизоды.

Игорь Костолевский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Когда артисту предложили роль в фильме «Звезда пленительного счастья», Андрей Гончаров пытался помешать этому и не отпускал его на съёмки. После выхода картины, когда Костолевский снискал славу, в театре ему по-прежнему давали лишь небольшие роли, что привело к открытому конфликту с Гончаровым. В итоге актёр подписал контракт с норвежской театральной студией. Вернувшись в Россию, он построил блистательную карьеру благодаря положительным отзывам критиков. Лишь когда театр имени Маяковского возглавил Сергей Арцибашев, Костолевский быстро занял позицию одного из ведущих актёров.

Стоит отметить и другие работы артиста в кино: он снимался в таких фильмах, как «Законный брак», «Тегеран-43», вместе с Аленом Делоном и Курдом Юргенсом. В 2014 году Игорь Матвеевич исполнил роль Степана Верховенского в экранизации романа «Бесы». Фильм был отмечен премией «Золотой орёл».


Первый брак и психически нездоровый сын



С первой женой актрисой Еленой Романовой Костолевский познакомился на съёмках фильма «Отпуск за свой счёт». Их брак длился почти 20 лет, у них родился сын Алексей.
Когда Алексею исполнилось 17 лет, актёр встретил другую женщину и ушёл из семьи. Предательство мужа стало для Елены тяжёлым испытанием.

Отношения Игоря с сыном долгое время оставались натянутыми, но со временем им удалось наладить общение. Алексей окончил МГИМО и переехал в США, мечтая о карьере режиссёра. Но вдруг он начал проповедовать христианские заповеди.

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Сегодня его нередко можно увидеть возле станций метро, где он через мегафон обращается к прохожим, призывая последовать его примеру. Костолевский пытался обсудить с сыном его выбор, но понял, что тот серьёзно болен. В одном из интервью актёр признался, что Алексей страдает тяжёлым психическим заболеванием и состоит на учёте в медицинском учреждении.


«Женился на французской актрисе, а живу с „русской железнодорожницей“»



В 2001 году Игорь Костолевский встретил новую любовь — французскую актрису Консуэло де Авиланд. Они познакомились на банкете после спектакля.
Костолевский в течение четырёх лет добивался расположения француженки. В итоге Консуэло сдалась: ради Костолевского она оставила свою прежнюю жизнь, приняла православие, взяв имя Евдокия, и переехала в Россию.

Игорь Костолевский и его жена Консуэло де Авиланд (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Поклонники актёра не приняли вторую супругу Костолевского: они называли её внешность нестандартной и не понимали, как актёр мог влюбиться в неё после красавицы Романовой. Но сам Игорь Матвеевич не раз утверждал, что для него его жена — самая красивая женщина, она стала для него не только любовью всей жизни, но и опорой и сделала его тем, кем он является сегодня.

После замужества Консуэло сменила сферу деятельности: она оставила актёрскую карьеру и стала официальным представителем компании «РЖД» в Париже. Её вклад в развитие отношений между Россией и Францией был высоко оценен — за свою работу Консуэло де Авиланд была награждена орденом Дружбы. Награду лично вручил президент России Владимир Путин.
«Да, женился на французской актрисе, а живу с „русской железнодорожницей“», — шутил актёр.

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«Я против, чтобы моя дочь называла ее мамой»: Дайнеко про найм своих нянь
Дайнеко против, чтобы ее дочь называла мамой няню
03 марта 2025, 18:02

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Певица Виктория Дайнеко выступила против, чтобы ее дочь называла мамой няню. Об этом она рассказала в эфире одной из телепередач на НТВ.
«Апогеем этого волшебства было, когда няня мне говорила: «А что такого? В предыдущей семье дети меня называли мамой». Она искренне не понимала, почему я против того, чтобы моя дочь называла ее мамой. У меня тогда мужа не было, но тогда можно и мужем поделиться», — прокомментировала исполнительница.
Что касается прошлых попыток найма няни, бывало всякое: одна не сходилась с ребенком характерами, у другой было неподобающее поведение, а третья, по словам звезды, могла обсуждать ее с ее же бывшим мужем.

«Причем зарплату ей плачу я, а не мой бывший муж!» — возмущалась артистка.
Ранее стало известно, почему Юрий Борисов является победителем, хоть и не получил «Оскара».

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