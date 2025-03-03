Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова и почему скрывала брак с сыном министра

В начале 90-х на российской эстраде появилась необычная женская группа «Лицей». Участницы коллектива были ещё школьницами, но быстро завоевали популярность среди своих ровесников. Девушки стали настоящими звёздами, а «золотой состав» продержался около шести лет. Однако вскоре Изольда Ишханишвили покинула группу и решила сосредоточиться на личной жизни. Как она живет сегодня, расскажет «Радио 1».