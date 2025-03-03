Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова и почему скрывала брак с сыном министра

Елена Перова (Фото: кадр из сериала «Маргоша»)
Актриса, музыкант и телеведущая Елена Перова в последнее время перестала появляться на экранах и выпускать музыку.
О том, чем Елена Перова занимается сейчас и что известно о ее личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».
Елена Перова родилась 24 июня 1976 года в Москве в музыкальной семье. Примечательно, что вокальный талант в девочке рассмотрели не родители или учителя, а единоутробный брат Сергей Супонев. Он привел 10-летнюю сестру в группу «Детский мир». Здесь Елена познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили, вместе с которыми вошла в трио «Лицей».
Перова была участницей коллектива до 1997 года, пока брат не устроил ее ведущей в программу «Щас спою». Стоит отметить, что солисткой «Лицея» являлась Настя Макаревич, а второстепенная роль в группе Елену не устраивала. Совмещать группу с другими проектами Перова не могла по контракту, поэтому она покинула группу.
С 1998 года Елена начала петь в группе «Амега». После чего исполнительница создала собственный проект «Перья».
В 2000-м уже продюсер «Гостей из будущего» Юрий Усачев предложил Елене записать дебютный альбом. На тот момент у нее не было ни одной композиции: разочарование «Лицеем» и «Амегой» задушило творческий потенциал. Но вера Усачева вдохновила девушку, и всего за 10 дней она сочинила 10 треков и выпустила пластинку «Лети за солнцем». Презентуя диск, артистка отправилась в гастрольный тур по России.
На заре нулевых артистка снялась в картине «В движении» и записала для нее саундтрек, который так и не вошел в ленту. Зато через несколько лет на композицию сняли клип с участием Константина Хабенского и Алисы Богарт. С пением Лена постепенно завязала, переключив внимание на телепередачи.
В 2003 году Перова принимала участие в реалити-шоу Первого канала «Последний герой — 3. Остаться в живых».
Также Елена снималась в таких фильмах и сериалах, как «Глянец», «Маргоша», «Маргоша-2», «Маргоша-3» и «Ангел или демон». Вела программы «Жизнь прекрасна», «Партийная зона», «Девчата», «Родом из детства» и другие.
Перова была замужем один раз — за сыном министра. Имя и фамилия мужчины остаются неизвестными. Пара была вместе полтора года. Однажды родителям супруга не понравилось, что Елена вела шоу «Партийная зона» с журналистом Отаром Кушанашвили. В ответ на просьбу родственников прекратить сотрудничество телеведущая выбрала карьеру и развод.
Сегодня артистка старается не афишировать личную жизнь. Однако, по ее словам, у нее есть возлюбленный. Известно, что она не замужем. Детей у 48-летней певицы тоже нет. Елена утверждает, что семья для нее — это ее избранник, мама, друзья и домашние животные.
В 2001 году трагически погиб 38-летний брат Елены Перовой — телеведущий Сергей Супонев. Он разбился, катаясь на снегоходе.
По слухам, из-за трагедии у певицы начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Перову несколько раз останавливали правоохранители за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
В 2013 году телеведущая врезалась в стоявшую на обочине машину. Экспертиза показала наличие алкоголя в ее крови. В итоге Перову лишили водительских прав на полтора года, но через год ее вновь поймали пьяной за рулем.
В том же году в семье певицы вновь произошла трагедия: покончил с собой сын погибшего Супонева 28-летний Кирилл.
В 2021 году Елена Перова вновь приняла участие в «Последнем герое».
В последнее время она пропала из публичного пространства. Согласно данным СМИ, Елена часто проводит время за городом, увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить новую профессию, которая связана с IT.
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Биография
Елена Перова родилась 24 июня 1976 года в Москве в музыкальной семье. Примечательно, что вокальный талант в девочке рассмотрели не родители или учителя, а единоутробный брат Сергей Супонев. Он привел 10-летнюю сестру в группу «Детский мир». Здесь Елена познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили, вместе с которыми вошла в трио «Лицей».
Перова была участницей коллектива до 1997 года, пока брат не устроил ее ведущей в программу «Щас спою». Стоит отметить, что солисткой «Лицея» являлась Настя Макаревич, а второстепенная роль в группе Елену не устраивала. Совмещать группу с другими проектами Перова не могла по контракту, поэтому она покинула группу.
«В "Лицее" мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось. Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, я подумала: ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь», — вспоминала она.
С 1998 года Елена начала петь в группе «Амега». После чего исполнительница создала собственный проект «Перья».
В 2000-м уже продюсер «Гостей из будущего» Юрий Усачев предложил Елене записать дебютный альбом. На тот момент у нее не было ни одной композиции: разочарование «Лицеем» и «Амегой» задушило творческий потенциал. Но вера Усачева вдохновила девушку, и всего за 10 дней она сочинила 10 треков и выпустила пластинку «Лети за солнцем». Презентуя диск, артистка отправилась в гастрольный тур по России.
На заре нулевых артистка снялась в картине «В движении» и записала для нее саундтрек, который так и не вошел в ленту. Зато через несколько лет на композицию сняли клип с участием Константина Хабенского и Алисы Богарт. С пением Лена постепенно завязала, переключив внимание на телепередачи.
Елена Перова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2003 году Перова принимала участие в реалити-шоу Первого канала «Последний герой — 3. Остаться в живых».
Также Елена снималась в таких фильмах и сериалах, как «Глянец», «Маргоша», «Маргоша-2», «Маргоша-3» и «Ангел или демон». Вела программы «Жизнь прекрасна», «Партийная зона», «Девчата», «Родом из детства» и другие.
Что известно о личной жизни Перовой
Перова была замужем один раз — за сыном министра. Имя и фамилия мужчины остаются неизвестными. Пара была вместе полтора года. Однажды родителям супруга не понравилось, что Елена вела шоу «Партийная зона» с журналистом Отаром Кушанашвили. В ответ на просьбу родственников прекратить сотрудничество телеведущая выбрала карьеру и развод.
Сегодня артистка старается не афишировать личную жизнь. Однако, по ее словам, у нее есть возлюбленный. Известно, что она не замужем. Детей у 48-летней певицы тоже нет. Елена утверждает, что семья для нее — это ее избранник, мама, друзья и домашние животные.
Трагедии в жизни Перовой
В 2001 году трагически погиб 38-летний брат Елены Перовой — телеведущий Сергей Супонев. Он разбился, катаясь на снегоходе.
«Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью. Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование. Отказывалась, естественно. А зачем? Говорю: вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата и вообще эту ситуацию вскапывать», — делилась в одном из интервью Перова.
По слухам, из-за трагедии у певицы начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Перову несколько раз останавливали правоохранители за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
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В 2013 году телеведущая врезалась в стоявшую на обочине машину. Экспертиза показала наличие алкоголя в ее крови. В итоге Перову лишили водительских прав на полтора года, но через год ее вновь поймали пьяной за рулем.
В том же году в семье певицы вновь произошла трагедия: покончил с собой сын погибшего Супонева 28-летний Кирилл.
Чем Перова занимается сейчас
В 2021 году Елена Перова вновь приняла участие в «Последнем герое».
Елена Перова (Фото: кадр из шоу «Последний герой»)
«Если сравнивать с игрой в начале нулевых, мне кажется, что соревнования стали жестче. Ну или я стала старенькая. Я, конечно, шучу. В 40 лет жизнь только начинается, как нам известно из одного фильма. На этот раз жестили: неважно, прилив-отлив или затапливает тебя, — мы идем на игру», — комментировала телеведущая.
В последнее время она пропала из публичного пространства. Согласно данным СМИ, Елена часто проводит время за городом, увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить новую профессию, которая связана с IT.
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