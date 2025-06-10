На Татьяну Брухунову пожаловались «странные люди» из-за её фото в фартуке
Молодая жена Евгения Петросяна сообщила, что на её публикацию в соцсети пожаловались «странные люди». Речь идёт о фотографии, на которой она предстала с длинном фисташковом платье и белом фартуке.
Татьяна Брухунова поделилась случившимся в своём личном блоге.
«На эту публикацию нажаловались какие-то странные люди. И теперь очень нужен ваш лайк. Именно на этот пост», – обратилась к поклонникам супруга юмориста.Ранее Брухунова, которую часто критикуют за образ жизни и необычные наряды, нашла способ борьбы с хейтерами. Теперь она отправляет в бан тех, кто пишет её нелестные комментарии, а также тех, кто ставит лайки на подобные заявления. Однажды ей даже удалось за день вычислить более 200 недоброжелателей и отправить их в бан. Теперь на странице Татьяны нет ни одного негативного комментария.