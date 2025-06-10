На Татьяну Брухунову пожаловались «странные люди» из-за её фото в фартуке

10 июня 2025, 20:05

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна сообщила, что на её публикацию в соцсети пожаловались «странные люди». Речь идёт о фотографии, на которой она предстала с длинном фисташковом платье и белом фартуке.





Татьяна Брухунова поделилась случившимся в своём личном блоге.





«На эту публикацию нажаловались какие-то странные люди. И теперь очень нужен ваш лайк. Именно на этот пост», – обратилась к поклонникам супруга юмориста.