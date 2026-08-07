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Филипп Киркоров провёл свадебную церемонию Клавы Коки и Димы Масленникова

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Блогер Дима Масленников опубликовал в личном блоге видео со свадьбы с Клавой Кокой (настоящее имя — Клавдия Высокова). На кадрах певица вышла к алтарю под руку с отцом, где её уже ждали жених и Филипп Киркоров.



Киркоров выступил в роли ведущего и официально объявил Клавдию и Дмитрия мужем и женой. Центральным эпизодом торжества стала песня «Снег» — трек, который имеет для блогера глубокий личный смысл, связанный с зарождением их отношений с певицей.

Масленников признался, что пять лет назад под этот трек понял: Клава — «та самая». Это случилось мартовским вечером в снегопад, когда они прощались.

«Внутри — самое сильное чувство за всю мою жизнь, а вокруг будто замер снег», — написал он.
Фото: Instagram* @dima_maslen
Блогер отдельно поблагодарил Филиппа Киркорова за участие в церемонии и признался, что песня «Снег» навсегда останется для них символом самого важного дня в жизни.

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Ольга Щелокова

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