Филипп Киркоров провёл свадебную церемонию Клавы Коки и Димы Масленникова

07 августа 2026, 14:12

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Блогер Дима Масленников опубликовал в личном блоге видео со свадьбы с Клавой Кокой (настоящее имя — Клавдия Высокова). На кадрах певица вышла к алтарю под руку с отцом, где её уже ждали жених и Филипп Киркоров.





Киркоров выступил в роли ведущего и официально объявил Клавдию и Дмитрия мужем и женой. Центральным эпизодом торжества стала песня «Снег» — трек, который имеет для блогера глубокий личный смысл, связанный с зарождением их отношений с певицей.



Масленников признался, что пять лет назад под этот трек понял: Клава — «та самая». Это случилось мартовским вечером в снегопад, когда они прощались.

«Внутри — самое сильное чувство за всю мою жизнь, а вокруг будто замер снег», — написал он.