Филипп Киркоров провёл свадебную церемонию Клавы Коки и Димы Масленникова
Блогер Дима Масленников опубликовал в личном блоге видео со свадьбы с Клавой Кокой (настоящее имя — Клавдия Высокова). На кадрах певица вышла к алтарю под руку с отцом, где её уже ждали жених и Филипп Киркоров.
Киркоров выступил в роли ведущего и официально объявил Клавдию и Дмитрия мужем и женой. Центральным эпизодом торжества стала песня «Снег» — трек, который имеет для блогера глубокий личный смысл, связанный с зарождением их отношений с певицей.
Масленников признался, что пять лет назад под этот трек понял: Клава — «та самая». Это случилось мартовским вечером в снегопад, когда они прощались.
«Внутри — самое сильное чувство за всю мою жизнь, а вокруг будто замер снег», — написал он.Блогер отдельно поблагодарил Филиппа Киркорова за участие в церемонии и признался, что песня «Снег» навсегда останется для них символом самого важного дня в жизни.