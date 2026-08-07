«Пропихивать»: Певица Пелагея отказалась помогать дочери с карьерой

07 августа 2026, 13:25

Певица Пелагея отказалась продвигать дочь в шоу-бизнесе

Пелагея Ханова (Фото: Instagram* @pelageya_insta)

Певица Пелагея (полное имя — Пелагея Ханова) в эфире шоу «УТРО.ТНТ» высказалась о будущем своей дочери Таисии, которую родила от Ивана Телегина. Артистка заявила, что не намерена помогать наследнице с карьерой в шоу-бизнесе.





По наблюдениям Пелагеи, детям известных родителей приходится особенно тяжело — публика и профессионалы изначально смотрят на них с завышенной планкой. Таким ребятам нужно постоянно доказывать собственную состоятельность, а не полагаться на фамилию.

«Если дочь выберет музыкальную профессию, я ей не завидую. Я не буду её никуда пропихивать. Я в этом смысле за честность. Как получается, так и получается. Сейчас она плотно занимается фортепиано. И у неё это получается. Начала с базы. Она очень свободна в этом», — рассказала Ханова.