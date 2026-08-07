Волочкова рассказала, как УК «кинула» её на 5 млн после затопления квартиры

07 августа 2026, 13:35

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова сообщила, что не может получить от управляющей компании более пяти миллионов рублей, которые суд присудил ей после залива квартиры в Санкт-Петербурге.





Инцидент случился несколько лет назад. Квартиру, подаренную олигархом Сулейманом Керимовым, затопили. В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова заявила, что винит в этом недобросовестную работу УК.

«Была проведена независимая экспертиза, чтобы установить масштаб повреждений. На основании этих экспертиз началось это судебное разбирательство. Но в итоге восстанавливать квартиру мне пришлось за свои деньги», — отметила она.