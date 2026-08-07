Волочкова рассказала, как УК «кинула» её на 5 млн после затопления квартиры
Анастасия Волочкова сообщила, что не может получить от управляющей компании более пяти миллионов рублей, которые суд присудил ей после залива квартиры в Санкт-Петербурге.
Инцидент случился несколько лет назад. Квартиру, подаренную олигархом Сулейманом Керимовым, затопили. В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова заявила, что винит в этом недобросовестную работу УК.
«Была проведена независимая экспертиза, чтобы установить масштаб повреждений. На основании этих экспертиз началось это судебное разбирательство. Но в итоге восстанавливать квартиру мне пришлось за свои деньги», — отметила она.Позже балерина продала недвижимость, так как никто не компенсировал ей урон. Решение суда вынесли около двух лет назад, но, как сообщила Анастасия, выплат нет. Исполнительное производство недавно приостановили.
УК ссылается на нехватку средств, но адвокаты Волочковой опровергают это. По словам артистки, компания делает всё, чтобы не возвращать ей деньги.