Молодая жена Петросяна рассказала, что ее цепляет в комментариях подписчиков: «Сгнившая конфетка»

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)
Молодая жена Евгения Петросяна рассказала о своем отношении к критике в подкасте Юле Бондаревой. Татьяна Брухунова подчеркнула, что пережила «4 года ежедневной травли». При этом блогер, которую часто критикуют за образы не по возрасту, уверена, что от негатива никуда не деться.
«Нужно понимать, что хейт — неизбежность. Ты никогда не будешь к этому готова. Это безнаказанная лавина агрессии, которой ты не в состоянии управлять», — поделилась она.
Татьяна сказала, что ей тяжело держать под контролем лавину хейта. По словам Брухуновой, ее, как человека структурированного, очень это беспокоит.
«Ты никогда не знаешь, откуда тебе прилетит. Говна на вентилятор накидали, и ты сидишь в нем: «Что вообще происходит?». Это безнаказанность», — добавила супруга Петросяна.
Девушке помогло пережить хейт понимание, что стремление спрятаться не решит проблему.
Отдельно Брухунова сказала и о комментаторах, которые скрывают свою агрессию за псевдокомплиментами.
«Я считаю, что это пишут глубоко больные люди, потому что они вуалируют свои фекалии, которые они уже не могут держать в себе, под эту красивую обертку — сгнившая конфетка», — выразила свое мнение Татьяна.
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Ольга Енгалычева