Задетая за живое Брухунова отвергла обвинения в использовании труда «литературных рабов»

Татьяна Брухунова (Фото: Телеграм @mamashaVagashi)
Татьяна Брухунова в очередной раз вступила в полемику с подписчицей, которая обвинила её в использовании труда «литературных рабов». Будто бы они описывают вместо жены Петросяна все её впечатления от посещения художественных выставок, просмотра кинофильмов, спектаклей и так далее.
Считающая себя иконой стиля Брухунова была явно задета за живое. Она опубликовала видеообращение к подписчикам, где с натянутой улыбкой жаловалась на глупые обвинения, которые назвала «ересью». По словам Татьяны, полемизировать с человеком, написавшим подобное, нет никакого смысла, как и тратить на это своё время. Однако сама всё-таки потратила, отметили администраторы телеграм-канала «Крыспертиза», также опубликовавшие видео.
Авторы канала также посчитали обвинения в адрес Брухуновой использовании чужого труда надуманными, ехидно отметив, что операцию «копировать/вставить» та способна выполнить и самостоятельно. Комментарий подписчицы о «литературных рабах» был уже удалён, но спор, по всей видимости, развернулся под последним постом Татьяны о художнике Брюллове. Который по странному стечению обстоятельств был скопирован.
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Авторы канала также посчитали обвинения в адрес Брухуновой использовании чужого труда надуманными, ехидно отметив, что операцию «копировать/вставить» та способна выполнить и самостоятельно. Комментарий подписчицы о «литературных рабах» был уже удалён, но спор, по всей видимости, развернулся под последним постом Татьяны о художнике Брюллове. Который по странному стечению обстоятельств был скопирован.
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Александр Бойцов