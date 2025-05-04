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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ У молодой жены Петросяна обнаружили очередной внушительный долг по коммунальным услугам

У молодой жены Петросяна обнаружили очередной внушительный долг по коммунальным услугам

Жена Петросяна накопила долг по ЖКУ на 125 тысяч рублей за квартиру в Москве
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

У молодой супруги Евгения Петросяна во второй раз за два месяца обнаружили крупный долг по ЖКУ за квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что спустя почти два месяца после погашения предыдущего долга в размере 128 тысяч рублей за недвижимость в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках Татьяне Брухуновой вновь пришёл счёт за коммунальные услуги.

Выяснилось, что теперь жена юмориста должна налоговой почти 126 тысяч рублей, из которых 56 тысяч за капитальный ремонт дома. Напомним, что Брухунова владеет квартирой площадью 232 квадратных метра.

Также с финансовыми проблемами столкнулся и сам Петросян. Его задолженность перед ФНС составила более 1,2 миллиона рублей. Если долг не будет погашен, то в ближайшее время судебные приставы могут открыть исполнительное производство.

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*запрещён в РФ
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«Меня украли, но потом вернули»: Катя Лель рассказала, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО
Катя Лель объяснила, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО
04 мая 2025, 14:27

Катя Лель (фото: Instagram* @katyalelofficial)

Катя Лель известна не только популярными хитами, но и рассказами о встречах с НЛО. Однажды, по словам певицы, пришельцы украли у неё несколько зубов.
Лель в беседе с «МК» рассказала, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО.

«Не надо бояться НЛО. Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если Вас украдут, значит, потом тоже вернут», – отметила исполнительница.
При этом Лель предупредила, что во время возможного контакта с инопланетянами важно сразу же обозначить личные границы. Также категорически запрещается позволять пришельцам что-либо забирать.

«Если бы я знала об этом изначально, то, наверное, в свои 16 лет (тогда произошла встреча с НЛО, после которой Лель лишилась зубов – прим. ред.) запретила им. Сказала бы сразу: «Я не даю согласия на это». Но кто знал!», – посетовала артистка.
Также Лель обратилась к людям, которые не верят в существование НЛО. Она заявила, что они находятся на низких частотах и не работают над собой и своим сознанием.

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*запрещён в РФ
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#инопланетяне
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«Выявлено нарушение ритма сердцебиения»: Кристина Черкасова рассказала об операции сына
Старший сын Кристины и Андрея Черкасовых перенёс операцию
04 мая 2025, 14:08

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Instagram* @cherkasov119)

Кристина Черкасова откровенно рассказала об испытании, через которое пришлось пройти её семье. Старший сын бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» попал в больницу.
Андрей и Кристина воспитывают двоих детей. Старшему Святославу в начале этого года исполнилось пять лет, а в феврале у пары родился второй сын, которого назвали Мирославом.

Однако в семье Черкесовых произошли трудности. У Святослава начались проблемы со здоровьем. Нарушение дыхания привело к осложнениям на сердце. В результате мальчику потребовалась операция, чтобы избавиться от аденоидов.

«Мы решились на удаление аденоидов по показаниям. Уже третья степень и последний поход к лору был решающим. Всю неделю готовились, сдавали анализы, а при ЭКГ было выявлено нарушение ритма сердцебиения. Чтобы допустили к операции, пришлось еще и эхокардиографию делать. Выходит, эти аденоиды уже на работу сердца влияют, из-за недостатка кислорода нагрузка на сердце», – поделилась Кристина.
К счастью, операция прошла успешно. Черкасова всё время наблюдала за происходящим за стеклянной дверью.

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*запрещён в РФ
#операция
#сердце
#анализы
#сын
#семья
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Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница назвали пол будущего ребёнка
У фигуристов Алёны Косторной и Георгия Куницы будет мальчик
04 мая 2025, 13:33

Георгий Куница и Алёна Косторная (Кадр из видео: ВКонтакте @alionakostornaia)

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница объявили пол своего будущего ребёнка. На специально созванной гендерной вечеринке стало известно: пара ожидает появления на свет мальчика.
Поклонники спортсменов уже давно строили догадки о том, что Георгий и Алёна готовятся стать родителями. Однако окончательно свой новый статус фигуристы подтвердили только в конце апреля. Они опубликовали в социальной сети видеозапись, на кадрах которой стоят на катке и надевают бейсболки с надписями «Мама» и «Папа», а потом Косторная достаёт фотографию УЗИ.

Теперь пара устроила целую церемонию официального объявления пола будущего малыша, обставив её довольно торжественно. Фотозона была оформлена в бежевых тонах и украшена воздушными шарами и изображениями животных. Вместе с будущими родителями фотографировались многие звёздные гости, среди которых были, например, фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Нугуманова, актер Андрей Лапушкин.

«Хочу поблагодарить за то, что уделили время, пришли. Каждого рад видеть. Спасибо за теплые слова. Я не знаю, кто там будет: мальчик или девочка? Но я буду рад любому», — сказал Георгий в своей застольной речи.

Наконец стало известно: пара ждёт появления на свет мальчика.

«Очень тебя ждем», — написала на личной странице в социальной сети Алёна.

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#актёр
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#мальчик
#девочка
#узи
#мама
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«Дурацкие слухи»: беременная визажистка Михаила Галустяна обратилась к подписчикам с неожиданной просьбой
Визажистка Галустяна призвала отписаться от неё всех, кто пришёл из-за слухов
04 мая 2025, 13:24

Милена (фото: Instagram* @mokomillo)

Визажистка Михаила Галустяна продолжает интриговать пользователей соцсетей.
Накануне девушка выставила фотографии с капельницей и селфи из машины скорой помощи, при этом не объяснив, что с ней произошло. А затем опубликовала пост, в котором попросила отписаться от неё всех тех, кто пришёл к ней в блог после сплетен о её романе с Михаилом Галустяном, неожиданно объявившем о разводе.

«Убедительная просьба, отпишитесь пожалуйста от меня все те, кто подписался из-за дурацких слухов, ничего интересного на моей странице вы для себя не увидите. Благодарю», – написала Милена в личном блоге.
При этом девушка не стала делать опровергающих заявлений. Напомним, что ей приписывают роман с Галустяном. К тому же, незамужняя девушка сейчас беременна, поэтому неожиданное заявление артиста о разводе может стать первым шагом перед рассказом о новых отношениях.

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*запрещён в РФ
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#беременность
#отношения
#артист
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«Я на него смотрела и думала, какой страшненький»: Юлия Ахмедова откровенно рассказала о романе с Русланом Белым*
Юлия Ахмедова ответила на слухи о романе с Русланом Белым*
04 мая 2025, 13:05

Юлия Ахмедова и Руслан Белый* (фото: Instagram** @yakhmedova, @ruslan_belyy)

Юлии Ахмедовой долгое время приписывали роман с коллегой Русланом Белым*. Звезда Stand Up рассказала, почему у них на самом деле не было романтических отношений.
В начале своей карьеры Ахмедова и Белый* жили вместе на съёмной квартире. Артистка была свидетельницей многочисленных любовных похождений коллеги, которого она сама считала совершенно не привлекательным.

«Когда мы с ним жили вместе, мы были бедны и снимали квартиру. Тогда он же супер был бабник. И у него все время какие-то девчонки, девчонки. А я на него смотрела и думала: «Господи, ну какой ты страшненький». Ну, правда. Шейка тоненькая, худой такой, башка большая, в каких-то рубашечках розовых. Я думала: «Господи. Брови хоть постирай», – с юмором рассказала Ахмедова в шоу «Натальная карта».
Комик отметила, что они с Белым* никогда не воспринимали друг друга как потенциальных партнёров. Юлия призналась, что позднее Руслан стал выглядеть лучше, поскольку начал качаться, но это абсолютно ничего не изменило, потому что, «если в первые 10 лет не случилось, то ничего и не будет».

При этом Ахмедова призналась, что они с Белым* нередко шутили, обсуждая слухи о их романе. Иногда артисты даже подогревали эти обсуждения, в шутку заявляя о скорой свадьбе.

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*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#шоу-бизнес
#отношения
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#квартира
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