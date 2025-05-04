У молодой жены Петросяна обнаружили очередной внушительный долг по коммунальным услугам

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
У молодой супруги Евгения Петросяна во второй раз за два месяца обнаружили крупный долг по ЖКУ за квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что спустя почти два месяца после погашения предыдущего долга в размере 128 тысяч рублей за недвижимость в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках Татьяне Брухуновой вновь пришёл счёт за коммунальные услуги.
Выяснилось, что теперь жена юмориста должна налоговой почти 126 тысяч рублей, из которых 56 тысяч за капитальный ремонт дома. Напомним, что Брухунова владеет квартирой площадью 232 квадратных метра.
Также с финансовыми проблемами столкнулся и сам Петросян. Его задолженность перед ФНС составила более 1,2 миллиона рублей. Если долг не будет погашен, то в ближайшее время судебные приставы могут открыть исполнительное производство.
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*запрещён в РФ
Выяснилось, что теперь жена юмориста должна налоговой почти 126 тысяч рублей, из которых 56 тысяч за капитальный ремонт дома. Напомним, что Брухунова владеет квартирой площадью 232 квадратных метра.
Также с финансовыми проблемами столкнулся и сам Петросян. Его задолженность перед ФНС составила более 1,2 миллиона рублей. Если долг не будет погашен, то в ближайшее время судебные приставы могут открыть исполнительное производство.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова