«Молоденькая любовница»: с кем закрутил роман Ян Абрамов и почему все его женщины похожи на Алсу

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Получив развод с отцом своих троих детей Яном Абрамовым, 41-летняя певица Алсу подала в суд иск на раздел имущества. Супруги прожили в браке более 18 лет, успев обзавестись солидным состоянием. Однако помимо судебных тяжб, внимание общественности приковано к личной жизни бизнесмена, которого прежде уличили в измене. Накануне Яна Абрамова заметили в компании с молодой девушкой. Что известно о новой избраннице бывшего супруга Алсу расскажет редакция «Радио 1».
Решетову обвинили в разводе Алсу и Яна Абрамова
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Виновницей развода Алсу и Яна Абрамова в светских кругах называют 28-летнюю модель Анастасию Решетову, бывшую гражданскую жену Тимати. Сама Алсу не раз подтверждала эти слухи, в сердцах называя Решетову «девушкой с низкой социальной ответственностью».
Решетова поначалу никак не комментировала слова певицы, но в недавнем интервью подчеркнула, что спокойно относится к обрушившемуся на нее потоку ненависти.
«Основную турбулентность я переживала в прошлом году. Наверное, где-то я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли», — заявила Анастасия.
Алсу отреагировала на слова соперницы в своих социальных сетях, обвинив ее в лицемерии.
«Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение?», — возмутилась певица.
Суд из-за квартиры в Лондоне
Однако на этом скандал не закончился. К конфликту вскоре присоединился адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский. Юрист заявил, что Алсу, будучи подданной Великобритании, планирует подать на бывшего мужа иск в Англии. По его словам, артистка собирается потребовать с экс-супруга 15 млн фунтов (1 млрд 864 млн рублей), вырученных за квартиру в Лондоне, которую она продала несколько лет назад.
То есть, Алсу получила деньги за этот пентхаус за пределами Англии, а иск пойдет к Яну на возврат всей суммы непосредственно в Лондоне, где певица деньги не получала. Однако по законам Великобритании возбудить подобное дело невозможно, пока иск не вручен Абрамову лично. Поэтому Алсу якобы инициировала «охоту» на него во всех странах Содружества.
«То, что апартаменты в Лондоне были проданы, и проданы давно — это правда. Как и то, что действительно некоторые пользуются такой схемой, при которой возможно еще раз получить деньги за когда-то проданную недвижимость. Особенно если иск подается в недружественной к российским бизнесменам стране», — пояснил адвокат.
Эти слова Добровинского Алсу назвала ложью, подчеркнув, что ничего подобного не планировала.
Алсу назвала Абрамова «нарциссом»
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица в своих социальных сетях назвала бывшего мужа «нарциссом» и отметила, что он мстит ей за разрыв отношений.
«Нарцисс склонен распространять ложь и искажать факты о своей жертве, чтобы подорвать её репутацию. Это типичное поведение людей с нарциссическим расстройством личности, когда они теряют контроль над другим человеком. Даже после развода нарциссы редко оставляют вас в покое. Явные нарциссы открыто обвиняют, а скрытые стараются манипулировать более тонко», — делится своими размышлениями певица в блоге.
Также Алсу высказалась об Александре Добровинском.
«Мы будем привлекать его к ответственности за распространение ложной информации», — написала она в соцсетях.
На это Добровинский ответил: «Госпожа Абрамова может реагировать на ситуацию как считает нужным. Я представляю интересы Яна Абрамова, который уполномочил меня сообщать правду. Мы уже начали обсуждать возможные защитные меры против нападок Алсу».
Новая избранница Яна Абрамова
Тем временем личная жизнь Яна Абрамова, согласно слухам, полна интриг.
«Ян сейчас встречается с девушкой из богатой семьи, ей не больше 20. У нее арабские корни, и она очень напоминает Алсу. Его новая избранница уверяет, что Ян щедро тратит на нее деньги. Она летает только на частных самолетах и получает кучу подарков от «Шанель». Там много у него дам. И все просто «клоны» Алсу, все девочки похожи между собой», — пишет «КП», ссылаясь на источник в светских кругах.
Пользователи Сети предполагают, что новая пассия бизнесмена тоже не задержится в его жизни надолго.
«Она и Решетова — не единственные в его «гареме». У него есть много поклонниц, и все они очень похожи друг на друга. Но ни одна не задержится надолго», «У Абрамова новая молоденькая любовница. А зачем искать подобие Алсу, если у него был оригинал. Может комплекс какой-то», — недоумевают подписчики певицы.
Читайте также:
«Разбор грязного белья»: Психолог объяснила, почему SHAMAN планирует развод
Секрет семейного счастья от Слепакова и беременная Почепа: как прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»
«Шизоидное поведение»: Психолог прокомментировала заявление Алсу про нарциссизм экс-мужа
Анастасия Хохлова