Секрет семейного счастья от Слепакова и беременная Почепа: как прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»

Фото: Радио 1
В Москве в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера новой комедии Александра Назарова «Беляковы в отпуске», которая выйдет в широкий прокат 26 сентября. Главные роли исполнили актеры Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Светлана Листова и Саша Новиков. О том, кто из знаменитостей посетил красную дорожку и какими событиями из своей жизни они поделились с журналистами расскажет редакция «Радио 1».
Сюжет фильма «Беляковы в отпуске»
Комедия, дебют которой состоялся 24 сентября, рассказывает историю Сергея Юрьевича Белякова, знакомого многим россиянам по проекту «Наша Russia». Главный герой (Сергей Светлаков) отправляется в Турцию со своей семьей. Однако, из-за путаницы с датами, он случайно забронировал отель на следующий год. В результате Беляковым нужно искать временное жилье, скрываясь от управляющего отеля, который стремится отправить их обратно в Россию, а также притворяться успешной семьей перед своими старыми друзьями.
Хотя события фильма разворачиваются за границей, съемки проходили в Краснодарском крае, что вызвало шутливые комментарии со стороны Сергея Светлакова во время презентации.
«Вся съемочная группа провела практически все лето на побережье Краснодарского края. Удивительно, но самой заметной фигурой в нашем фильме оказался именно Краснодарский край, который сыграл Турцию», — отметил шоумен, добавив, что команде удалось создать легкую и действительно веселую комедию.
Эти слова подтвердила и Тина Канделаки, заметив, что давно не смеялась так, как во время просмотра «Чебурашки».
Как прошла премьера
Поддержать звезду ТНТ Сергея Светлакова пришла его супруга Антонина. Пара вместе 13 лет и воспитывает двоих сыновей. Секретом семейного счастья главный герой фильма «Беляковы в отпуске» поделился с журналистами.
«Со временем надо учиться договариваться и двигаться друг к другу, прощать. На протяжении веков ничего не менялось», — рассказал Светлаков.
Он также сообщил, что хотя фильм выйдет в широкий прокат только 26 сентября, уже планируется масштабное продолжение «Беляковых в отпуске».
«Вторая часть будет сниматься в Турции, и мы пригласили Бурака сыграть мужа героини Маши Горбань. Но сначала давайте насладимся первой частью», — сказал Светлаков.
Фото: Радио 1
Актриса Мария Горбань, исполнившая роль обеспеченной подруги семьи Беляковых, вышла на красную дорожку в сопровождении мужа и дочери. Актриса отдала предпочтение приталенному черному платью с кожаными вставками и «мокрой» укладке с выпущенной у лица прядью.
«Я очень люблю Сергея Светлакова, мы сдружились, было интересно с ним поработать, как с актером, потому что раньше я работала с ним, как с продюсером», — призналась актриса.Супругу Светлакова сыграла Светлана Листова. А роль экранного сына исполнил Саша Новиков. Кстати, Саша уже во второй раз играет сына Сергея Светлакова.
Фото: Радио 1
«Мы визуально похожи, и, наверно, у нас случился какой-то творческий мэтч. Мне нравится, что Сергей Юрьевич производит в кадре и вне кадра — и как продюсер, и как юморист. А ему, видимо, нравится, как я выполняю свои актерские обязанности», — рассказал 20-летний Новиков.
На красной дорожке также появилась директор ТНТ Тина Канделаки, которая является продюсером комедии «Беляковы в отпуске». По ее мнению, фильм стал одним из самых добрых, вышедших в этом году.
Фото: Радио 1
«Я считаю, что это одна из самых добрых комедий, вышедших в этом году. Вы получите массу положительных эмоций — в некоторых моментах будете смеяться, а в других даже заплачете. Уверена, вы узнаете себя, особенно в сценах, связанных с Турцией, — отметила Канделаки.На мероприятии также присутствовала 40-летняя Оксана Почепа, более известная под именем Акула. Звезда начала 2000-х, пришедшая с супругом Игорем Бабаевым, продемонстрировала заметно круглившийся живот. Вскоре певица станет мамой в первый раз.
«Буквально через 25 дней я подарю этому миру прекрасное чудо. Ждем девочку, у нас будет принцесса — Раиса Игоревна Бабаева - Почепа», — поделилась артистка.Среди приглашенных гостей можно было увидеть Дмитрия Маликова, Сергея Комарова, Марию Кравченко и многих других.
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