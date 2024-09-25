Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Секрет семейного счастья от Слепакова и беременная Почепа: как прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»

Секрет семейного счастья от Слепакова и беременная Почепа: как прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»

25 сентября 2024, 12:10
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

В Москве в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера новой комедии Александра Назарова «Беляковы в отпуске», которая выйдет в широкий прокат 26 сентября. Главные роли исполнили актеры Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Светлана Листова и Саша Новиков. О том, кто из знаменитостей посетил красную дорожку и какими событиями из своей жизни они поделились с журналистами расскажет редакция «Радио 1».

Сюжет фильма «Беляковы в отпуске»


Комедия, дебют которой состоялся 24 сентября, рассказывает историю Сергея Юрьевича Белякова, знакомого многим россиянам по проекту «Наша Russia». Главный герой (Сергей Светлаков) отправляется в Турцию со своей семьей. Однако, из-за путаницы с датами, он случайно забронировал отель на следующий год. В результате Беляковым нужно искать временное жилье, скрываясь от управляющего отеля, который стремится отправить их обратно в Россию, а также притворяться успешной семьей перед своими старыми друзьями.



Хотя события фильма разворачиваются за границей, съемки проходили в Краснодарском крае, что вызвало шутливые комментарии со стороны Сергея Светлакова во время презентации.

«Вся съемочная группа провела практически все лето на побережье Краснодарского края. Удивительно, но самой заметной фигурой в нашем фильме оказался именно Краснодарский край, который сыграл Турцию», — отметил шоумен, добавив, что команде удалось создать легкую и действительно веселую комедию.

Эти слова подтвердила и Тина Канделаки, заметив, что давно не смеялась так, как во время просмотра «Чебурашки».

Как прошла премьера


Поддержать звезду ТНТ Сергея Светлакова пришла его супруга Антонина. Пара вместе 13 лет и воспитывает двоих сыновей. Секретом семейного счастья главный герой фильма «Беляковы в отпуске» поделился с журналистами.

«Со временем надо учиться договариваться и двигаться друг к другу, прощать. На протяжении веков ничего не менялось», — рассказал Светлаков.

Он также сообщил, что хотя фильм выйдет в широкий прокат только 26 сентября, уже планируется масштабное продолжение «Беляковых в отпуске».

«Вторая часть будет сниматься в Турции, и мы пригласили Бурака сыграть мужа героини Маши Горбань. Но сначала давайте насладимся первой частью», — сказал Светлаков.

Фото: Радио 1

Актриса Мария Горбань, исполнившая роль обеспеченной подруги семьи Беляковых, вышла на красную дорожку в сопровождении мужа и дочери. Актриса отдала предпочтение приталенному черному платью с кожаными вставками и «мокрой» укладке с выпущенной у лица прядью.

«Я очень люблю Сергея Светлакова, мы сдружились, было интересно с ним поработать, как с актером, потому что раньше я работала с ним, как с продюсером», — призналась актриса.
Супругу Светлакова сыграла Светлана Листова. А роль экранного сына исполнил Саша Новиков. Кстати, Саша уже во второй раз играет сына Сергея Светлакова.

Фото: Радио 1

«Мы визуально похожи, и, наверно, у нас случился какой-то творческий мэтч. Мне нравится, что Сергей Юрьевич производит в кадре и вне кадра — и как продюсер, и как юморист. А ему, видимо, нравится, как я выполняю свои актерские обязанности», — рассказал 20-летний Новиков.

На красной дорожке также появилась директор ТНТ Тина Канделаки, которая является продюсером комедии «Беляковы в отпуске». По ее мнению, фильм стал одним из самых добрых, вышедших в этом году.

Фото: Радио 1

«Я считаю, что это одна из самых добрых комедий, вышедших в этом году. Вы получите массу положительных эмоций — в некоторых моментах будете смеяться, а в других даже заплачете. Уверена, вы узнаете себя, особенно в сценах, связанных с Турцией, — отметила Канделаки.
На мероприятии также присутствовала 40-летняя Оксана Почепа, более известная под именем Акула. Звезда начала 2000-х, пришедшая с супругом Игорем Бабаевым, продемонстрировала заметно круглившийся живот. Вскоре певица станет мамой в первый раз.

«Буквально через 25 дней я подарю этому миру прекрасное чудо. Ждем девочку, у нас будет принцесса — Раиса Игоревна Бабаева - Почепа», — поделилась артистка.
Среди приглашенных гостей можно было увидеть Дмитрия Маликова, Сергея Комарова, Марию Кравченко и многих других.

Читайте также:

«Не прошел кастинг на ухажера»: откровения звезд на премьере «Маме снова 17» с Крюковым и Ходченковой

Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату
#фильм
#прокат
#певица
#семьи
#герой
#премьера
#актриса
#краснодарский край
#съёмки
#продюсер
«Мама, у тебя есть дочь»: почему дети Бородиной недовольны ее романом с Сердюковым и кто назвал его альфонсом
24 сентября 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Телеведущую Ксению Бородину раскритиковали в Сети за то, что она не замечает собственных дочерей и все свободное время уделяет новому избраннику Николаю Сердюкову. Замечание знаменитой родительнице даже сделала старшая дочь Маруся. О том, как изменились отношения Бородиной с дочерями после появления возлюбленного, расскажет редакция «Радио 1».

Новые отношения Бородиной


С популярным блогером Николаем Сердюковым Бородина вступила в отношения в конце этого лета. Многим мужчина показался недостойным Ксении. Его тут же стали подозревать в расчётливости и использовании знаменитости.
Вопреки слухам, возлюбленные продолжают делиться совместными фотографиями и публично заявлять о том, что они счастливы.

Дочь Бородиной сделала матери замечание


Накануне Ксения Бородина опубликовала в своей социальной сети видео, на котором видно, как она играет со своим возлюбленным. На видеозаписи Бородина и Сердюков должны были как можно быстрее ударить друг друга по рукам. Она громко реагировала и проявляла эмоциональную реакцию на действия Сердюкова. Старшая дочь Бородиной Маруся, наблюдая за происходящим, напомнила матери о том, что на втором этаже спит их младшая дочь.

«Мам, не забывай, что у тебя еще одна дочь, и она спит наверху», — заметила Маруся.

Несмотря на это, девочку все же разбудили, и она пришла вниз, чтобы присоединиться к веселью.

Фото: соцсети К. Бородиной

Реакция общественности


Подписчики теледивы выразили недовольство поведением любимицы. Бородину упрекнули в том, что она выставляет свой роман на показ и не занимается детьми.

«Маруся молодец, напомнила матери, что у них есть другая дочь, которая спит, а Бородина, похоже, не волнует это, она увлечена своей романтической игрой. Прямо-таки мать года», — высказались подписчики.
На подобные комментарии поклонников Ксения Бородина реагирует остро, напоминая, что это ее личная жизнь и советов от посторонних людей она не просит.


Бывшая супруга Сердюкова


Николай Сердюков до 2021 года состоял в браке с блогером и звездой шоу «Звезды в Африке» со Ставрополья Алиной Акиловой. У пары родилась дочь Николь, но даже ребенок не смог сохранить их семейное счастье. 8 сентября 2021 года Алина выставила публикацию в своих социальных сетях с подписью: «Мы с Колей развелись».

Обиженная женщина не раз нелицеприятно высказывалась о бывшем муже, называя его альфонсом, абьюзером и тираном.

Читайте также:

«Раздевайся давай»: почему Шнуров разводится с дочерью миллионера и как будет делить имущество

«Грязные руки Пугачевой»: почему отменяют концерты SHAMANа и кто к нему «пристроился сзади»

«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис
#женщина
#жизнь
#видео
#звёзды
#шоу
#шоу-бизнес
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Раздевайся давай»: почему Шнуров разводится с дочерью миллионера и как будет делить имущество
24 сентября 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Дочь уральского бизнесмена и миллиардера Валерия Абрамова Ольга инициировала развод с мужем, 51-летним музыкантом Сергеем Шнуровым. О том, что стало причиной разлада в семье и какое имущество намерены делать супруги расскажет редакция «Радио 1».

Брак Шнурова с Абрамовой и развод


По информации из картотеки Хамовнического суда Москвы, заявление о расторжении брака было подано еще 16 сентября. На 3 октября назначена первая беседа со Шнуровыми. Известно, что инициатором развода стала 33-летняя жена артиста, с которой он состоял в браке с 2018 года.

У супругов родились двое детей — и, по сообщениям СМИ, накопилось имущество на 1 млрд рублей.

Согласно данным из открытых источников, Шнуров владеет тремя квартирами в элитных районах Санкт-Петербурга, а его супруга Ольга – собственница двух апартаментов в Москве.

Прежде, в беседе с журналом Voice Шнуров поделился, что в их отношениях нет единоличного лидера и сравнил свой брак с женой с работой парламента. При этом, как отметил Шнуров, финансовыми вопросами они старались заниматься совместно.

«Не могу сказать, что я полностью управлю или она — тоже нет, такого нет. Это касается крупных расходов. А по мелким затратам — каждый может тратить свои деньги как хочет», — пояснял музыкант.


Где сейчас живет Шнуров


В ноябре 2023 года распространилась информация, что артист тайно переехал в Германию вместе с семьей, приобрел там жилье и уже перевез вещи. Об этом рассказала мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной Валентина. Также она сообщила, что Шнуровы почти все время живут в ФРГ, а в России у них остался только обслуживающий персонал.

«Может, из-за спецоперации решили туда поехать, как и остальные? У жены Шнурова папа — миллиардер. Деньги у них есть, почему бы и нет? Они, по-моему, и сейчас уехали туда», — рассуждала Валентина о причинах переезда.

При этом сам Шнуров данную информацию опровергал, заверив поклонников, что не менял место жительства и не планирует этого делать.

«Я никуда не уезжал и не собираюсь. Просто недобросовестные люди через средства массовой информации распространяют слухи, чтобы подорвать мою репутацию и повлиять на судебное разбирательство. Ничего нового. За последний год, судя по новостям, я, похоже, эмигрировал не менее пяти раз», — прокомментировал артист.


Сколько зарабатывает Шнуров


Летом в прессе появилась информация о гонорарах Шнурова за его выступления на корпоративных мероприятиях. Сообщалось, что фронтмен группы «Ленинград» получает за такие концерты около $250 тысяч (примерно 21 миллион рублей). При этом, как утверждают источники, у исполнителя имеется значительная задолженность по налогам, которая может составлять миллионы рублей.

По информации телеграм-канала «Mash», Шнуров не расплатился с налоговыми органами на сумму 4,5 миллиона рублей.

«Я всегда соблюдаю сроки уплаты налогов. Скриншот, который вы видите, — старый, из моего личного кабинета. Налоги за первый квартал текущего года уже уплачены. Как этот документ попал к журналистам, — вопрос открытый», — опроверг слухи о долгах музыкант.
Однако в настоящее время у музыканта действительно нет крупных проектов. Группа «Ленинград» больше не пользуется популярностью, заявок на проведение корпоративов становится меньше.

Причины развода Шнурова с супругой


Несмотря на то, что артист не давал комментариев по поводу бракоразводного процесса с женой, общественность уверена – дело в пристрастии музыканта к алкоголю.

Прежде, о том, что он позволял прийти выпившим на съемочную площадку, заявляла его бывшая избранница Оксана Акиньшина.

«Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло», — поделилась Акиньшина подробностями начала отношений со Шнуровым.
Однако журналистка Ксения Собчак обвинить в семейном разладе пары поспешила нынешнюю супругу Шнурова. По мнению Собчак, Абрамова «все загубила», потому запрещала Шнурову поддерживать с кем-либо дружеские отношения. В том числе, из-за нее артист якобы не общался с концертным директором, который занимался организацией выступлений.

Читайте также:

«Грязные руки Пугачевой»: почему отменяют концерты SHAMANа и кто к нему «пристроился сзади»
«Ни слова правды»: Алсу уличила экс-супруга и его адвоката во лжи и попытке очернить её имя
«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис
#деньги
#имущество
#налоги
#ксения собчак
#брак
#музыкант
#фрг
#отношения
#заявление
#съёмки
#информация
#артист
#люди
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Поддаются соблазнам»: Психолог выявил причину развода Шнурова с Абрамовой
Психолог Альская о разводе Шнурова: ему со своей величины тяжело подстраиваться под семью
24 сентября 2024, 12:10

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой. Неделю назад заявление о расторжении брака поступило в судебный участок № 425 по ЦАО. Беседа назначена на начало октября.
Судя по тому, что заявление будет рассматривать мировой судья, делить имущество супруги не планируют. Ольга стала женой Сергея Шнурова после его расставания с Матильдой. Пара тайно поженилась почти 6 лет назад, в браке у Шнуровых появились двое детей. Ольга младше Сергея на 18 лет.

Напоминаем, что у артиста также есть 31-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 24-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.

Психолог-сексолог, семейный терапевт, руководитель психологического центра «Ода» Екатерина Альская в беседе с «Радио 1» предположила, что Сергею Шнурову в силу своего взрывного характера, известности и величины трудно подстраиваться под семью и желания жен, поэтому и происходят разводы.

«Безусловно, характер человека влияет на семейную жизнь, ведь семья — это способность договариваться друг с другом, подстраиваться друг под друга, где-то присмирять свой эгоизм. Сергей — звезда высокой величины, он привык к определенному вниманию и поведению в обществе. И скорее всего ему сложно подстраиваться под быт, детей, под то, что не нравится женщинам. Мы же знаем, что жены периодически «пилят мозг» мужчинам, хотят получить что-то свое, больше внимания», — объяснила эксперт.
Однако она уверена, что такое «пиление» является подтверждением того, что в браке каждый хочет удовлетворить свои потребности.

«Ради этого человек и вступает в брак, а что он получает в процессе взаимодействия… от этого и зависит исход: либо длительный счастливый брак, либо расход», — сказала собеседница.

По ее словам, брак с любой известной личностью сложен, потому что человек добился высоты, вокруг него много искушений, запретов и слабостей, которые хочется попробовать.

«Брак с известной личностью — это определенное служение человеку. Иногда у тех, у кого не сильная воля, поддаются соблазнам. И люди, соглашаясь на такой брак, изначально знают , какой перед ними человек, но хотят исправить и поменять. Если у этого мужчины было три или четыре брака до, какие основания полагать, что этот будет постоянным? Это надо воспринимать просто как совместно прожитый промежуток времени», — сказала психолог.

Читайте также:

«Дымятся на висках»: Психиатр рассказал про новый метод лечения электрошоком в РФ

Психолог Наумова озвучила самые важные критерии успешного брака

Психолог Дугенцова раскритиковала идею запрета квадроберов
#психолог
#семья
#жизнь
#брак
#супруги
#человек
#мужчины
#заявление
#люди
#развод
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Грязные руки Пугачевой»: почему отменяют концерты SHAMANа и кто к нему «пристроился сзади»
24 сентября 2024, 11:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, продолжает сталкиваться с трудностями на своем жизненном пути. Ранее ему публично объявили бойкот некоторые представители российского шоубиза, а сейчас артист лишается концертов, гонорары за которые оцениваются в миллионы рублей. О том, почему выступления SHAMANа отменили сразу в нескольких российских городах и в чем его обвинил сбежавший из России юморист Максим Галкин* расскажет редакция «Радио 1».

Отмена концертов SHAMANа


С началом осени знаменитый артист анонсировал старт яркого тура «Победа!», который включает более 100 концертов в разных уголках страны. Города, такие как Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород и Тверь, с нетерпением готовились к приему артиста.

«Сентябрь задаст тему победы для всей страны», – заявлял артист перед началом гастрольного тура.

За билетами на концерт SHAMANа выстраивались очереди, поклонники артиста ждали встречи с кумиром, как вдруг появилась информация об отмене выступлений. Сначала стало известно, что не состоится его концерт в Ставрополе. Позже аналогичные сообщения пришли из Нижнего Тагила и Магнитогорска.

Во всех случаях указывались неопределенные «технические причины». Сам артист пока не высказался по поводу последних событий.

В социальных сетях огромное количество людей выражает свое недовольство отменой концертов, однако поклонники с пониманием относятся к произошедшему и стремятся поддержать кумира.

«Не стоит отменять выступления патриотов!», «Все очень похоже на спланированную акцию старых зажравшихся «звезд» и их продюсеров. Вытесняют успешного конкурента. Грустно на это смотреть, вызывает злость», «Родной! Вперед и только вперед! Назло врагам!» – пишут комментаторы.

Отношение к SHAMANу коллег по сцене


Поклонники творчества Ярослава Дронова нашлись сразу. В том числе его многие с теплом приняли в шоубизе. Однако нашлись и те, с кем у патриотичного исполнителя отношения не сложились. Так, во время съемки новогоднего Голубого Огонька коллеги устроили бойкот Ярославу Дронову. С певцом никто из артистов старался не общаться и не здороваться.

Поклонники артиста связали это с элементарной завистью, а некоторые предположили, что это происки примадонны Аллы Пугачевой.

«Это Пугачева пытается добраться до него своими грязными руками. Ярослав! Не поддавайся», – призывает общественность.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Слухи о том, что бойкот певца как-то связан с Аллой Пугачевой и его творчество обсуждается в звездном семействе, подогрело недавнее высказывание Максима Галкина*.

«Молодые артисты наступают на пятки. Я так и представил, как SHAMAN бегает и кричит: «Встанем». Сзади пристроились Гагарина, Лазарев, у всех лица перекошены», – заявил комик.

Впрочем, Ярослав Дронов на подобные высказывания всегда отвечал очень спокойно. По его словам, такое внимание к творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным.

На слухи о том, что якобы никто из артистов не хочет выступать на одной сцене с музыкантом, исполнитель поспешил ответить тем, что ни один из его коллег ни разу не говорил ему об этом в лицо – как оказалось, пустые слухи разводят недоброжелатели, чтобы подпортить репутацию заслуженного артиста РФ, отмечал он.

При этом достаточно и тех, кто неоднократно выражал Ярославу Дронову поддержку.

«Ярослав много раз делился, как трудно было пробиваться. Начать карьеру в шоу-бизнесе с народной музыкой особенно сложно», — отмечала певица Татьяна Куртукова.

Григорий Лепс тоже лестно высказался о молодом исполнителе, заявив, что SHAMAN — это одарённый и приятный человек, чей голос — настоящий дар природы.

Читайте также:

«Неблагодарный идиот»: в каком грехе обвинили Галкина* и почему Пугачева на самом деле хочет вернуться в Россию

«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис

«Нафиг ему эта обуза»: почему сбежавший в США внук Пугачевой Никита Пресняков внезапно разводится с женой

* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
#победа
#концерт
#творчество
#любовь
#шоу
#съёмки
#артист
#нижний новгород
#рф
#shaman
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Неблагодарный идиот»: в каком грехе обвинили Галкина* и почему Пугачева на самом деле хочет вернуться в Россию
23 сентября 2024, 15:06

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Комик и телеведущий Максим Галкин* поддерживает не только украинские вооруженные силы, но и армию Израиля, которая наносит удары по гражданским лицам в Газе, на что особое внимание обратил пранкер Сорян, пожелав юмористу и всей его семье непростых времен. Какую судьбу супругу Пугачевой пророчат звезды отечественного шоубиза расскажет редакция «Радио 1».

Галкин* поддержал Израиль


Некоторое время назад Максим Галкин* публично сообщил о том, что инвестировал собственные сбережения «на победу Израиля». При этом после начала активных боевых действий на Ближнем Востоке стремительно покинул пристанище.

«Мы все стали свидетелями блестящей операции израильских спецслужб. Но до окончательной победы над терроризмом еще далеко. Давайте поддержим ЦАХАЛ. Мы верим в наших солдат! Израиль победит!» – написал тогда Галкин* в своих социальных сетях.

На пост в поддержку Израиля вскоре обратил внимание пранкер Сорян.
«Очень надеюсь, что в скором времени всю семью Галкина* ожидают очень непростые времена со стороны российских правоохранительных органов. Это не только коснется брата, но и супруги комика. Следующее публичное признание – помощь ВСУ! Поверьте на слово. Галкин* и его семья ненавидят все русское. Они пользуются русскоязычным населением во всех точках мира», – возмутился блогер.

Пользователи Сети поддержали Соряна и отметили, что комику-иноагенту хватает смелости только в социальных сетях, а на деле он «мечется по сторонам».

«Галкин* смелый только у себя в постах, на самом деле, чуть что не так, где-то война и он начинает метаться по сторонам».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Галкин* стремится оспорить статус иноагента


Несмотря на то, что Максим Галкин* неоднократно заявлял о намерении навсегда оборвать связь с Россией, он не оставляет попыток оспорить статус иноагента в суде. По мнению некоторых представителей отечественного шоубиза, это связано с намерением Аллы Пугачевой вернуться на Родину из-за стремительно ухудшающегося здоровья.

«Неблагодарный идиот»


Насчет скандальных заявлений телеведущего и его антироссийской позиции высказалась народная артистка РФ Татьяна Васильева, известная по фильмам Самая обаятельная и привлекательная», «Новый Одеон», «Дамский портной», «Закрытая школа».

«Он просто дурак. Иначе я не могу объяснить его поведение», – сообщила актриса aif.ru.

Она отметила, что в это сложное время артисты показали свое настоящее я. Предатели, как ненужный груз выплыли на поверхность. Галкину*, которому Россия обеспечила популярность, оказался «не помнящим родства».

«Неблагодарность, вот что это. Неблагодарный человек. Просто неблагодарный идиот!» – подчеркнула Васильева.
Читайте также:

Юморист и шоумен Максим Галкин* заявил, что никогда не занимался политикой

Суд раскрыл цель зарубежных концертов Галкина*

«Обрекла на страдания»: как Пугачева поступила со своими детьми от Галкина* и чем шокировала фанатов


* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
#израиль
#война
#блогер
#всу
#рф
#сво
#максим галкин
#алла пугачёва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм
Aftonbladet: Барабанщик группы ABBA Роджер Палм умер на 76-м году жизни
23 сентября 2024, 13:36

Фото: istockphoto/ ToL_U4F

На 76-м году жизни умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм. О смерти участника шведской поп-группы сообщил 23 сентября портал Aftonbladet.
Как выяснилось, Роджера Палма не стало 21 сентября. Барабанщик культовой группы длительное время страдал от болезни Альцгеймера. Именно она и стала причиной смерти.
«Он был теплым и скромным человеком, который всегда заступался за друзей и семью. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя большую пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплыми сердцами», — заявили родственники и друзья артиста.

Роджер Палм родился 31 марта 1949 года в небольшом городке Кирктосьё графства Ямтланд в Швеции. Талантливый музыкант играл на аккордионе с 4 лет, с 12 лет начал играть на гитаре, а после на барабанах. В 1966 году Роджер Палм переехал в Стокгольм. Работал в таких музыкальных группах, как Beatmakers, Moonlighters и Gimmicks, которую сам основал. Был ударником группы ABBA, в составе которой записал Mamma Mia, Take a Chance on Me, Dancing Queen и другие хиты. Палм ушел из жизни в пригороде Стокгольма — Бромме.

Читайте также:

В 43 года умер актёр из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов: что об этом известно

«Лежит в пустой ванной»: подробности смерти и последние часы жизни сына Понаровской Энтони Родда

Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако
#музыкант
#болезни
#смерть
#искусство
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ни слова правды»: Алсу уличила экс-супруга и его адвоката во лжи и попытке очернить её имя
Певица Алсу резко ответила на сообщения о подаче нового иска к Яну Абрамову
22 сентября 2024, 18:30

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись в конце августа, но страсти по поводу их расставания продолжают кипеть. Так, Алсу заявила, что адвокат Абрамова Александр Добровинский пиарится за ее счет. В материале «Радио 1» расскажем, что на этот раз стало поводом для обвинений.

Иск Алсу в суд Лондона

Александр Добровинский в разговоре с Телеграм-каналом SHOT заявил, что Алсу приняла решение подать иск о разделе имущества в суд Великобритании, чтобы судиться за проданный ею же самой 9 лет назад пентхаус в Лондоне. Якобы недвижимость продали за 8 миллионов фунтов, а текущая стоимость составляет около 15 миллионов фунтов. И, судя по всему, есть какая-то лазейка, которая помогает получить дополнительные средства.

Добровинский заявил, что если представители Алсу планируют инициировать судебное разбирательство в лондонском суде, им нужно «выловить» Яна Абрамова на территории Британии и вручить соответствующие бумаги. Только в таком случае дело сможет быть рассмотрено в суде Лондона.

Алсу имеет двойное гражданство. У певицы с 2022 года есть паспорт Великобритании и теперь, по версии Добровинского, она намерена воспользоваться своим правом судиться в Лондоне.

Развод из-за СВО, громкие скандалы и связь с НЛО: как сейчас живет певица Катя Лель
Развод из-за СВО, громкие скандалы и связь с НЛО: как сейчас живет певица Катя Лель

Алсу ответила на обвинения

Певица не стала молчать и опровергла заявления Добровинского о подаче иска в Великобритании. Кроме того, ранее адвокат намекал, что Алсу может состоять в отношениях.

«После поездок госпожи Алсу этим летом на Ибицу, во Францию на Олимпийские игры, в Турцию — стало понятно, что у Алсу своя личная жизнь», — утвреждал адвокат.
Артистка обвинила адвоката своего бывшего супруга в пиаре на её имени и попытках очернить имя. На эмоциях Алсу также прикрепила к публикации массу заголовков информагентств и поставила хештег «врет».

«Полагаю, что адвокат (который активно пиарится на моем имени) и его доверитель специально выдумывают разные небылицы в попытке очернить мое имя. Другого объяснения у меня нет. Ни слова правды ни в одном из его заявлений нет. Врет», — написала артистка в социальных сетях.
Также Алсу призвала журналистов не распространять непроверенные сведения и уважать свою профессию.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Почему Алсу и Абрамов развелись

Алсу подала на развод в мае 2024 года спустя 18 лет совместной жизни. Официальная причина не разглашалась, но фанаты певицы предполагают, что причиной раздора стала модель Анастасия Решетова, подозреваемая в связи с Абрамовым.

«Существует мнение, что Ян Абрамов действительно изменил с Настей Решетовой», — отмечал журналист Антон Беккужев.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати летом заявила в соцсетях, что не стала бы вступать в отношения с женатым мужчиной. Решетова призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также заявила, что избранник старше нее на три года. На это Алсу коротко ответила: «Врет».

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», — говорила Лера Кудрявцева.
27 августа Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Алсу и официально развел их с бизнесменом.

Читайте также:

Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона

Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым

Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату

#гражданство
#суд
#дело
#радио
#недвижимость
#адвокат
#певица
#паспорт
#бизнесмен
#сми
#развод
#счёт
#журналист
#сердце
#жизнь
#женщины
#мнение
#отношения
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис
21 сентября 2024, 16:54

Фото: соцсети П.Шаляпина

В сентябре 2021 года от COVID-19 скончалась супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис. Пара была в браке всего около двух месяцев — они узаконили свои отношения 31 июля, но вскоре Дэвис серьезно заболела. После смерти женщины общество разделилось на два лагеря: одни выражали поддержку Шаляпину, в то время как другие утверждали, что ему повезло, так как Дэвис была довольно обеспеченной. В Сети даже начали появляться слухи о том, что артист якобы отравил свою жену ради наследства. Впервые за долгое время Прохор Шаляпин прервал молчание и рассказал, что на самом деле связывало его с состоятельной канадкой. Подробнее об этом расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство и брак Шаляпина с Дэвис


С Татьяной Дэвис Прохор Шаляпин встретился на корпоративном мероприятии в Монако. Миллионерша сразу же привлекла певца своей харизмой, не меньшее впечатление на женщину произвел молодой артист. В январе 2020 года Дэвис решила связаться с ним, предложив отправиться в совместное путешествие, причём в любую точку планеты.

Её не смущал тот факт, что певец младше на девять лет. Прохор, в свою очередь, всегда испытывал интерес к более зрелым женщинам. Первое свидание прошло в Лос-Анджелесе, после чего они стали неразлучны и путешествовали вместе. Однако настоящая любовь к Татьяне у Прохора возникла не сразу.

«У меня не было любви, лишь симпатия, она мне подошла по характеру», — отмечал артист в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Предложение о свадьбе произошло неожиданно и без романтики. Дэвис позвонила Прохору с идеей женитьбы, ссылаясь на спор с подругой. Прохор, услышав это, удивился, но согласился, отметив с юмором, что терять ему нечего. Их свадьба в 2021 году потрясла всех — торжество обошлось в 15 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Неожиданная болезнь и уход из жизни


Радостное событие омрачила болезнь Татьяны, о которой стало известно всего через три дня после праздника. Она почувствовала недомогание и повышенную температуру. Несмотря на ухудшение состояния, Дэвис не обращала внимания на симптомы и продолжала активно проводить время.

Она продолжала посещать спортзал и салоны красоты. Певец поделился, что пытался убедить супругу обратиться к врачу, но она игнорировала его заботу.
«Я предложил ей купить тесты на COVID, и тест показал наличие вируса. Таня не хотела идти в больницу из-за планов на поездку, поэтому решила обратиться к частному специалисту», — рассказал артист в эфире одной из программ.

Молодожены мечтали провести медовый месяц в Мексике, где Татьяна арендовала виллу у океана. Однако здоровье продолжало ухудшаться и 9 августа Прохор настоял на вызове скорой помощи. Врачи доставили Татьяну в больницу в критическом состоянии.

«Она потратила 11 тысяч долларов на лечение дома, но это не помогло», — отметил артист.

В больнице Татьяну ввели искусственную кому, вскоре она скончалась, так и не придя в себя. Прохор тогда поделился у себя в социальных сетях переживаниями насчет утраты жены: «Мне очень тяжело это писать, но моей Танечки больше нет…».


Обвинения Прохора в убийстве жены


Фото: соцсети П.Шаляпина

После случившегося общество разделилось на две группы: одни выражали поддержку Шаляпину, в то время как другие утверждали, что ему повезло, так как Дэвис была довольно обеспеченной. В Интернете начали появляться слухи о том, что артист якобы отравил свою жену ради наследства. Также возникли версии о фиктивности их брака и изменах Шаляпина.

«Это полная ахинея. Наша история была очень яркой и обсуждаемой, но внезапно завершилась. Нужно было придумать что-то, и придумали», — утверждал Шаляпин в одной из передач на Rutube.

По словам артиста, его не раз приглашали на телевидение, чтобы рассказать о его отношениях с Татьяной. Он не скрывает, что материальное положение Дэвис сыграло свою роль в том, что они встречались, но не настолько, чтобы говорить о каких-либо серьезных намерениях, как убийство.

Шаляпин также утверждает, что ничего от этого брака не получил. Татьяна была владельцем юридической фирмы и подошла к замужеству с серьезностью, подготовив брачный договор, который артист подписал.

Читайте также:

Порнозвезда Катя Самбука вышла замуж за 19-летнего сына сенатора: кто ее обвинил в растлении и как приняли в семье

Успенская объяснила, почему никогда не разрешила бы Инстасамке петь свои песни

«Нафиг ему эта обуза»: почему сбежавший в США внук Пугачевой Никита Пресняков внезапно разводится с женой
#врачи
#певец
#здоровье
#путешествие
#договор
#болезнь
#лечение
#свадьба
#телевидение
#общество
#любовь
#брак
#симптомы
#covid-19
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Порнозвезда Катя Самбука вышла замуж за 19-летнего сына сенатора: кто ее обвинил в растлении и как приняли в семье
21 сентября 2024, 14:05

Фото: соцсети Кати Самбуки

19-летний сын сенатора Владислава Тюльпанова официально узаконил свои отношения со звездой эротических шоу Катей Самбукой. О том, как скандально известную девушку приняли в семье политика расскажет редакция «Радио 1».

Катя Самбука вышла замуж


19-летний сын покойного сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова впервые вступил в брак. Его избранницей стала участница эротических шоу Катя Самбука, которую Владислав впервые увидел в подростковом возрасте. Увидев её фотосессию в розовом белье, он решил, что обязательно добьется её внимания. Достигнув 17 лет, Владислав впервые осмелился написать ей.

Катя, откликнувшись на сообщения молодого петербуржца, согласилась на встречу и у них быстро возникло взаимное влечение. Владислав впервые рассказал о своих отношениях с 32-летней телеведущей осенью прошлого года. Мать и сестра Владислава не одобрили его выбор, что привело к конфликту и необходимости отложить свадьбу. Вдова сенатора мечтала, чтобы ее сын связал свою жизнь с девушкой из политических кругов. Тем не менее, влюбленные официально зарегистрировали свои отношения.

Недовольны отношениями пары оказались и некоторые подписчики известной девушки. Ее даже поспешили обвинить в растлении 17-летнего парня.

«На самом деле, я его не растлевала, потому что у него более богатый сексуальный опыт, чем у меня. Сексуальный опыт – это же не выступления на сцене, а физические контакты. У меня их было гораздо меньше, чем у него. В жизни я не такой человек, как на сцене. Там во мне просыпается какой-то дьявол. Но это было всё раньше. Сейчас всё изменилось», — поделилась артистка с «МК».

Громкого празднования по случаю свадьбы не было и пара ограничилась скромным вечером в одном из московских ресторанов.

Фото: соцсети Кати Самбуки

Катя Самбука: что о ней известно


Катя родилась в Ленинграде и с детства испытывала нехватку родительского внимания, так как отца у нее не было, а матери приходилось много трудиться, чтобы обеспечить семью. Она не получила даже среднее образование и в юности познакомилась с режиссером фильмов для взрослых Бобом Джеком. В возрасте 15 лет Катя вышла замуж за мужчину, который был старше нее на 20 лет. В том же 2007 году она стала матерью и родила дочь Звану.

Однако сама девушка утверждает, что несмотря на профессию супруга, не снималась в порнофильмах. За время совместной жизни с ним Катя выпустила несколько музыкальных треков, участвовала в эротических шоу и была ведущей программ «Модный девайс» и «Богатство курицы». В 2015 году Самбука ушла от Боба, опубликовав жуткие фотографии со следами побоев. Режиссёр не признал своей вины в деле о домашнем насилии.

Затем девушка родила ещё двоих детей от других партнеров. В последнее время о Самбуке вновь начали говорить на фоне её возвращения к музыкальной карьере.


Что известно о муже Самбуки


Владислав Тюльпанов – младший сын Вадима Тюльпанова. Политик был спикером Законодательного собрания в Петербурге до 2017 года. Скончался при загадочных обстоятельствах, поскользнувшись в бане. У политика осталась еще дочь Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова.

Читайте также:

Секс за 100 тысяч, арест за проституцию и разводы с миллионерами: как сейчас живет модель Олеся Малибу

Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»

TMZ: Звезда порно попала в больницу в критическом состоянии
#секс
#политика
#жизнь
#скандал
#брак
#шоу
#отношения
#девушка
#сын
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате