Секрет семейного счастья от Слепакова и беременная Почепа: как прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»

«Он был теплым и скромным человеком, который всегда заступался за друзей и семью. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя большую пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплыми сердцами», — заявили родственники и друзья артиста.

Как выяснилось, Роджера Палма не стало 21 сентября. Барабанщик культовой группы длительное время страдал от болезни Альцгеймера. Именно она и стала причиной смерти.Роджер Палм родился 31 марта 1949 года в небольшом городке Кирктосьё графства Ямтланд в Швеции. Талантливый музыкант играл на аккордионе с 4 лет, с 12 лет начал играть на гитаре, а после на барабанах. В 1966 году Роджер Палм переехал в Стокгольм. Работал в таких музыкальных группах, как Beatmakers, Moonlighters и Gimmicks, которую сам основал. Был ударником группы ABBA, в составе которой записал Mamma Mia, Take a Chance on Me, Dancing Queen и другие хиты. Палм ушел из жизни в пригороде Стокгольма — Бромме.