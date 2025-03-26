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Молодой бойфренд Перминовой показал совместные пикантные фото из Парижа и Милана

Молодой бойфренд Перминовой показал кадры совместного отдыха из Парижа и Милана
Елена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)

Елена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)

Новый молодой возлюбленный модели, благотворительницы и бывшей супруги миллиардера Елены Перминовой манекенщик Тарас Романов демонстрирует, насколько безоблачно складываются их отношения. В подтверждение этого он опубликовал серию романтичных фотографий с их совместного отдыха.
После недолгого пребывания на альпийском курорте, пара направилась в Париж, а затем в Милан, сообщает телеграм-канал Super.ru. Нахождение в одном из этих центров мировой моды проиллюстрировано снимком из номера отеля, где главное место в композиции занимают два огромных букета алых роз.

Елена также регулярно публикует снимки с Тарасом, демонстрируя подписчикам, как здорово проводит с ним время. Язвительные пользователи Сети предположили, что сейчас Перминовой приходится «ужиматься» в расходах после 19 лет супружеской жизни с олигархом Александром Лебедевым, от которого у неё, кстати, четверо детей.

Корреспонденты издания также рассказали о бывшей девушке Романова Диане, которой он совсем недавно клялся в вечной любви. По её словам, Тарас сейчас «с этой калошей» (Перминовой - ред.) только потому, что у неё много денег.

А пара продолжает разъезжать по курортам, посещать модные показы, публично демонстрировать чувства и радовать поклонников красивыми фотографиями.






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#фотография
#цветы
«Компенсация бедности»: Психолог прокомментировала болезнь Меньшикова, которую он публично раскрыл
Психолог Лосева: шопоголизм Олега Меньшикова — поведенческая проблема
26 марта 2025, 17:24

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актёр Олег Меньшиков публично опроверг слухи о том, что он неизлечимо болен. Но признался, что у него действительно есть болезнь — шопоголизм.
Практикующий психолог, кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что в международном классификаторе болезней шопоголизма нет, однако проблема реальна, раз она существует.

«У нас есть обессивно-компульсивное расстройство. Шопоголизм можно натянуто туда отнести. Когда ты не контролируешь расходование средств, долги и так далее. Это похоже на зависимость от видеоигр, потому что тоже формируется без присутствия химического вещества. Это поведенческое именно», — объяснила эксперт.

По ее словам, процесс покупок, как и игр в компьютере, затягивает, и, чтобы затормозить, нужно проявить усилие.

«Шопоголизмом, как правило, страдают те, у кого денег не слишком много. Их может быть много и больше, чем у среднестатистического человека, но не значит, что безмерно. Здесь нет компенсации бедности. Человек — сложное биосоциальное существо, где должен сложиться пазл из внешних и внутренних факторов», — сказала Лосева.

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«Зачем там такая шваль?»: Вика Цыганова выступила против отправки Ефремова с концертами в зону СВО
Певица Вика Цыганова не одобрила идею отправки Ефремова с концертами в зону СВО
26 марта 2025, 17:24

Михаил Ефремов (Фото: ВКонтакте: @mihailefremov)

Певица и общественный деятель Вика Цыганова подвергла резкой критике идею отправки Михаила Ефремова с концертами в зону спецоперации в качестве искупления вины. По её мнению, освобождающемуся по УДО в апреле актёру нечего делать на СВО.
В разговоре с изданием aif.ru артистка высказалась вполне определённо: бойцам на передовой такие выступления не нужны, как и подобные «покаяния», в которые она лично нисколько не верит.

«Зачем на СВО посылать таких людей? Там сражаются настоящие герои, а они не нуждаются в таких поздравлениях, таких песнях и таких сомнительных людях», — заявила Цыганова.

Она напомнила, что каждый поступок должен идти «от души и от сердца», а не быть навязанным. Она считает, что, если Ефремов действительно хочет искупить вину, то ему следует сделать это в тюрьме, а не на спецоперации.

«Я общаюсь с ребятами с передовой, они говорят: зачем нам на СВО какая-то шваль? Там люди бьются за жизнь, за правду. А так он будет искупать вину? Пусть сидит в тюрьме и там искупает», — пояснила певица.

Тем не менее, она отметила, что Михаил Ефремов уже достаточно наказал себя тем, что совершил, потому что жить с таким грузом тяжело и страшно. Вика Цыганова вспомнила и великого отца Михаила, знаменитого актёра и режиссёра Олега Ефремова. По её мнению, тому было бы стыдно смотреть в глаза людям после таких поступков сына.

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Ксения Раппопорт показала трогательный снимок с дочерьми Аглаей Тарасовой и Софией Колокольниковой
Аглая Тарасова поздравила маму Ксению Раппопорт с днём рождения
26 марта 2025, 17:14

Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София Колокольникова (фото: Instagram* @aglayatarasova)

Актриса Аглая Тарасова опубликовала в личном блоге трогательную фотографию с мамой Ксенией Раппопорт и младшей сестрой Софией Колокольниковой.
«День рождения у самой любимой женщины на планете», – подписала снимок звезда фильма «Холоп-2», поздравив тем самым маму с днём рождения.
Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София Колокольникова (фото: Instagram* @aglayatarasova)

Кадр репостнула в свой личный блог и Ксения Раппопорт, которая 25 марта отметила день рождения. Народной артистке России исполнился 51 год.

Напомним, что 30-летняя Аглая родилась в паре актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Несмотря на рождение дочери, молодые люди так и не оформили отношения. После расставания отец продолжил участвовать в жизни и воспитании дочери.

А отцом 14-летней Софии Колокольниковой является известный российский актёр Юрий Колокольников, с которым Раппопорт также официально не заключала брак. В 2014 году, спустя пять лет отношений, артисты разошлись.

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Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос»

*запрещён в РФ
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«Сердце на разрыв»: молодая жена Петросяна возмущена бестактностью зрителей Большого театра
Зрители Большого театра возмутили Татьяну Брухунову своим поведением
26 марта 2025, 16:50

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая супруга Евгения Петросяна поделилась впечатлениями от очередного посещения театра. Татьяна Брухунова пожаловалась на зрителей Большого театра.
Женщина является большой поклонницей театра. Татьяна регулярно посещает постановки и старается не пропускать премьеры. На этот раз Брухунова пришла на балет «Анюта» по рассказу Антона Чехова «Анна на шее», который состоялся в Большом театре.

Избранница 79-летнего юмориста осталась в восторге от постановки, указав на лёгкий, трепетный и чуткий характер постановки. Однако было в этот вечер то, что вывело Брухунову из себя.

36-летняя театралка осталась огорчена поведением зрителей, которые начали вставать со своих мест, не дождавшись выхода артистов на поклон. Брухунова назвала такое поведение проявлением неуважения и бестактности.

«Заметила, что, чем больше я хожу в театр, тем больше я дивлюсь бескультурью, к сожалению. Очень грустно, что люди, отдавая большие деньги за билеты, тратя на это время, одеваясь красиво, не могут дождаться финала и уходят, как только закрывается занавес. Артисты ещё обязательно выдут на поклон. То, ради чего актер выходит на сцену – благодарность зрителя. Эти странные люди, неблагодарные зрители, обкрадывают его. Мне безумно жаль. Сердце на разрыв от того, как это возможно? Неужели нет ни капли внутренней культуры и желания сказать "спасибо" за проделанную титаническую работу? Я очень грущу по этому поводу», – высказалась женщина в опубликованном в личном блоге видео.
Накануне Татьяна пожаловались на хейтеров, которые атаковали её блог. Жене Петросяна даже пришлось обратиться за помощью к поклонникам для борьбы с «редисками».

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«Был любимым сыном»: Бывшая домработница рассказала о состоянии Киркорова после смерти отца
Бывшая домработница рассказала о переживаниях Киркорова после смерти отца
26 марта 2025, 16:18

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Народный артист России Бедрос Киркоров скончался во вторник, 18 марта, в возрасте 92 лет. По словам бывшей домработницы Филиппа Киркорова, которая до сих пор поддерживает отношения с семьёй, он очень тяжело переживает смерть отца.
В разговоре с изданием «Абзац» женщина сказала, что смерть папы стала для певца огромной утратой, что, по её словам, «и ежу понятно». Она также добавила, что Филипп был любимым сыном Бедроса.

«Сначала не стало любимой мамы, теперь ушёл папа. В последние годы они жили вместе и стали ещё ближе», — отметила домработница, хорошо знавшая всю семью и отношения внутри неё.

По мнению Людмилы, Киркоров-младший — сильный духом человек, поэтому он сможет справиться с постигшим его горем от утраты. Более того, как теперь старший в семье, он сумеет поддержать детей, которые также горюют после смерти любимого дедушки.

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