Молодой бойфренд Перминовой показал совместные пикантные фото из Парижа и Милана

Елена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)
Новый молодой возлюбленный модели, благотворительницы и бывшей супруги миллиардера Елены Перминовой манекенщик Тарас Романов демонстрирует, насколько безоблачно складываются их отношения. В подтверждение этого он опубликовал серию романтичных фотографий с их совместного отдыха.
После недолгого пребывания на альпийском курорте, пара направилась в Париж, а затем в Милан, сообщает телеграм-канал Super.ru. Нахождение в одном из этих центров мировой моды проиллюстрировано снимком из номера отеля, где главное место в композиции занимают два огромных букета алых роз.
Елена также регулярно публикует снимки с Тарасом, демонстрируя подписчикам, как здорово проводит с ним время. Язвительные пользователи Сети предположили, что сейчас Перминовой приходится «ужиматься» в расходах после 19 лет супружеской жизни с олигархом Александром Лебедевым, от которого у неё, кстати, четверо детей.
Корреспонденты издания также рассказали о бывшей девушке Романова Диане, которой он совсем недавно клялся в вечной любви. По её словам, Тарас сейчас «с этой калошей» (Перминовой - ред.) только потому, что у неё много денег.
А пара продолжает разъезжать по курортам, посещать модные показы, публично демонстрировать чувства и радовать поклонников красивыми фотографиями.
Читайте также:
Бывшая возлюбленная российского миллиардера Лебедева снялась без штанов
Экс-жену миллиардера Лебедева раскритиковали за совместное принятие ванны с сыном
«Улетел с этой калошей из-за денег»: 29-летний бойфренд Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую
Елена также регулярно публикует снимки с Тарасом, демонстрируя подписчикам, как здорово проводит с ним время. Язвительные пользователи Сети предположили, что сейчас Перминовой приходится «ужиматься» в расходах после 19 лет супружеской жизни с олигархом Александром Лебедевым, от которого у неё, кстати, четверо детей.
Корреспонденты издания также рассказали о бывшей девушке Романова Диане, которой он совсем недавно клялся в вечной любви. По её словам, Тарас сейчас «с этой калошей» (Перминовой - ред.) только потому, что у неё много денег.
А пара продолжает разъезжать по курортам, посещать модные показы, публично демонстрировать чувства и радовать поклонников красивыми фотографиями.
Читайте также:
Бывшая возлюбленная российского миллиардера Лебедева снялась без штанов
Экс-жену миллиардера Лебедева раскритиковали за совместное принятие ванны с сыном
«Улетел с этой калошей из-за денег»: 29-летний бойфренд Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую
Александр Бойцов