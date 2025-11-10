«Всё переврут»: Рита Дакота обвинила СМИ в желании «похайпиться» на ней
Певица Рита Дакота резко высказалась в ответ на заявление Регины Тодоренко, которая в эфире шоу «Ставка на любовь» сказала, будто артистка отказалась участвовать в проекте из-за присутствия там её бывшего мужа — Влада Соколовского. Об этом сообщает Super.
Дакоту такое объяснение возмутило, и она решила рассказать свою версию.
По словам Риты, решение отказаться от съёмок было связано вовсе не с экс-супругом. Артистка назвала три настоящие причины.
Во-первых, в проекте нет ничего, что ей по-настоящему интересно — петь нельзя, о Боге говорить тоже.
Во-вторых, её нынешний возлюбленный, спортсмен Фёдор, «уделал бы всех в одну калитку», а она не видит в этом смысла.
В-третьих, Рита не доверяет СМИ, которые, по её словам, «всё переврут и смонтируют ради хайпа».
