«Всё переврут»: Рита Дакота обвинила СМИ в желании «похайпиться» на ней

10 ноября 2025, 14:21

Рита Дакота раскрыла три причины, почему отказалась от участия в реалити

Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Певица Рита Дакота резко высказалась в ответ на заявление Регины Тодоренко, которая в эфире шоу «Ставка на любовь» сказала, будто артистка отказалась участвовать в проекте из-за присутствия там её бывшего мужа — Влада Соколовского. Об этом сообщает Super.