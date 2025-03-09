«Молодой и накачанный, не похож на её мужа»: Анна Семенович обмолвилась о молодом любовнике певицы Славы

Анастасия Сланевская/Слава и Анна Семенович (Фото: Телеграм @nastya_slavaa)
Уже много лет певица Анастасия Сланевская, или Слава, согласно её сценическому псевдониму, состоит в гражданском браке с Анатолием Данилицким. Однако сейчас поползли слухи о новом романе 44-летней артистки.
За долгие годы совместной жизни с Анатолием звезда так и не сумела обрести статус законной супруги. А недавно на съёмках программы «ШБ-шоу» она поделилась с продюсером Георгием Иващенко секретом: оказывается, теперь у неё нет «одиночества — скуки», она любит, но отнюдь не гражданского мужа.
В Сети тут же поползли слухи о новом возлюбленном Сланевской. Предполагают, что она нашла его в стрип-клубе, куда они с экс-солисткой «Блестящих» Анной Семенович пришли выбирать танцоров для своего нового клипа. Та в свою очередь подогрела интерес пользователей к личной жизни Анастасии пикантными подробностями.
Анна Семенович, Слава и артисты кордебалета (Фото: Телеграм @nastya_slavaa)
О непростых отношениях Сланевской и Анатолия Данилицкого известно давно. Певица не раз публично объявляла о расставаниях с гражданским мужем, а потом открыто признавалась ему в любви. Звезда также уверяла, что бизнесмен изменял ей.
Анастасия Сланевская/Слава и Анна Семенович (Фото: Телеграм @nastya_slavaa)
Однако, несмотря на все трудности, до недавних пор пара оставалась вместе. Они воспитывают общую дочь Антонину, которую артистка родила в 2011 году. Только вот, по версии звезды, их союз с Данилицким держит нечто другое. И это просто любовь, утверждает она. Так что, несмотря на молодых и накачанных стриптизёров, мыльная опера под названием «Слава и Анатолий», видимо, будет продолжаться.
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«До он старенький уже. Я очень люблю Анатолия, но сейчас люблю другого человека. Какой любовник?! — одернула звезда высказавшего нескромное предположение Георгия — Мне не нравится это слово! Я вообще любвеобильная, я всех люблю. Анатолий — вообще офигенный чувак!»
В Сети тут же поползли слухи о новом возлюбленном Сланевской. Предполагают, что она нашла его в стрип-клубе, куда они с экс-солисткой «Блестящих» Анной Семенович пришли выбирать танцоров для своего нового клипа. Та в свою очередь подогрела интерес пользователей к личной жизни Анастасии пикантными подробностями.
Анна Семенович, Слава и артисты кордебалета (Фото: Телеграм @nastya_slavaa)
«Кастинг проводила Слава. Она говорит: „Чем крупней, тем лучше“. Она в этом спец. Они не такие, какие ее муж. Молодые, накачанные», — описала она мужчин, отобранных звездой, среди которых, судя по слухам, и ее новый бойфренд.
О непростых отношениях Сланевской и Анатолия Данилицкого известно давно. Певица не раз публично объявляла о расставаниях с гражданским мужем, а потом открыто признавалась ему в любви. Звезда также уверяла, что бизнесмен изменял ей.
«Я много работала тогда, а он — мало, вот и решил где-то оторваться с проститутками. Я сначала обиделась, а потом думаю... Давай, Толя, домой, обратно», — рассказывала Слава о причинах одного из несостоявшихся разрывов.
Анастасия Сланевская/Слава и Анна Семенович (Фото: Телеграм @nastya_slavaa)
Однако, несмотря на все трудности, до недавних пор пара оставалась вместе. Они воспитывают общую дочь Антонину, которую артистка родила в 2011 году. Только вот, по версии звезды, их союз с Данилицким держит нечто другое. И это просто любовь, утверждает она. Так что, несмотря на молодых и накачанных стриптизёров, мыльная опера под названием «Слава и Анатолий», видимо, будет продолжаться.
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Александр Бойцов