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«Живу так, как я хочу»: Перминова ответила на обвинения в растрате денег олигарха Лебедева

Елена Перминова опровергла растрату денег бывшего мужа Александра Лебедева
Елена Перминова и Александр Лебедев (фото: Instagram* @lenaperminova)

Елена Перминова и Александр Лебедев (фото: Instagram* @lenaperminova)

Модель Елена Перминова ответила на обвинения в растрате денег бывшего мужа, олигарха Александра Лебедева.
Поскольку Перминова и Лебедев не раскрывают подробностей расставания, вокруг их распавшегося союза ходят многочисленные слухи. Многие полагают, что модель вышла замуж исключительно ради денег, а накануне её обвинили в растрате средств олигарха, на которые она теперь отдыхает на Мальдивах вместе с молодым возлюбленным.

Перминова молчать не стала и ответила хейтерам, дав понять, что благодарна бывшему мужу за поддержку, но сейчас не нуждается в его материальной помощи.

Блогер заявила, что в браке никогда не сидела дома и много работала, поэтому теперь может самостоятельно обеспечивать себя и всех своих детей.

«Сегодня мне не нужен принц на белом коне, потому что сама творю свою сказку. Живу так, как я хочу, и могу себе это позволить», – высказалась Перминова в личном блоге.
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«Мужская проституция»: Андрей Малахов раскрыл тайны семьи Надежды Кадышевой. Как и за счет чего живет сын народной артистки
23 апреля 2025, 12:43

Габриелла Мерман (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Семья народной артистки России Надежды Кадышевой оказалась в центре скандала. Выяснилось, что её 41-летний сын Григорий одновременно встречался с несколькими состоятельными женщинами, которых использовал для финансовой выгоды. Что рассказали о сыне певицы обманутые жены — в материале «Радио 1».

Тайны семьи Надежды Кадышевой

В эфире программы «Малахов» бывшая возлюбленная Григория Дарья Де Батс рассказала, что познакомились они у нее дома. Григория представил некий влиятельный человек, имя которого она не озвучила. Семья Дарьи жила роскошно, на что сразу обратил внимание Григорий. Уже через две недели после встречи он попросил первые полтора миллиона.

«Затем он сообщил, что ему необходимо в Оман. Мы полетели за мои деньги. Билет первым классом, элитные авто. Всего около 20 млн рублей он мне задолжал», — рассказала Дарья Де Батс.
По ее словам, у коллектива «Золотое кольцо» не все гладко складывалось с выступлениями. Административная работа была заброшена, соцсети не велись.

Дарья Де Батс (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«До моего появления 7 лет Надежда не выходила в СМИ. Ее коллеги называли сбитым летчиком. Я вложила в проект все силы, я хотела помочь. Они были в долгах. Надежда Никитична получила на день рождение от меня деньги. Я начала помогать им, разбираться», — заявила бывшая невестка Кадышевой.
Она отметила, что сначала с отцом Георгия у нее сложились теплые отношения, однако после того, как стала известна сумма долга, мужчина ее везде заблокировал и перестал выходить на связь.

«Два месяца назад я нашла папу Гриши в театре. Мы с ним обсуждали работу, хотела организовать им турне по Китаю. Я все это делала. Он лично говорил, что все до копейки вернут. Теперь я в блоке. Они возвращают деньги тем, у кого есть расписки», — подчеркнула Дарья.


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Бросил беременную жену в Дубае

Затем в студии «Малахов» появилась Габриелла Мерман — бывшая жена Григория.

«За неделю до свадьбы он начал спрашивать о том, где взять денег на нее. Я понимала, что он намекает на то, чтобы я пошла к папе и попросила денег. Свадьба была, когда я уже была беременна. Гриша подарил кольцо с брилииантом в три карата. Когда я пришла в магазин этого бренда мне сказали, что кольцо не внушает доверия», — поделилась своей историей Мерман.
Друг семьи Габриеллы Максим Арцинович назвал поступок сына Надежды Кадышевой мужской проституцией и призвал быть аккуратнее всех состоятельных женщин.

«Таких мужчин не уважают. Гриша после этой истории будет нерукопожатным. Он словно прокаженный после этой истории», — заключил Арцинович.

Габриелла Мерман и сын Надежды Кадышевой (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Надежда Кадышева никогда не видела внука

Габриелла Мерман также сообщила, что сначала Григорий говорил, что хочет детей, большую семью. Однако после рождения сына так ни разу и не проявил желания увидеться с ним.

«Он говорил, что хотел семью. На медовый месяц мы поехали в Дубай. Когда деньги закончились он сказал, что ему нужно в Москву. Он оставил меня в Дубае беременной. На картах не было денег. Я не могла купить еду. Меня содержал отец».
Габриелла также рассказала, что Григорий много врал. Он часто просил большие суммы денег, не запоминал их и через время называл другие.

«Роды были очень сложные, никакой поддержки не было. В это время он был в клубе с какой-то девушкой. Своего ребенка Григорий не видел. Надежда Кадышева тоже не видела внука. За деньги он был готов отказаться от родительских прав», — заявила девушка.
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«Это звучит гордо»: Лазарев публично назвал себя скуфом в ответ на насмешки Кудрявцевой
Сергей Лазарев публично назвал себя скуфом в ответ на насмешки Леры Кудрявцевой
23 апреля 2025, 12:31

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева (фото: Instagram** @leratv)

Сергей Лазарев ответил Лере Кудрявцевой, назвавшей его скуфом. Певец согласился с телеведущей и дал понять, что ему не обидны её насмешки.
У Лазарева очень тёплые дружеские отношения с телеведущей. Они часто в шутку подкалывают друг друга. Недавно Кудрявцева в очередной раз пошутила, заявив, что певец является уже не крашем, а скуфом. На слова звезды артист ответил на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ», на котором побывали журналисты портала «Страсти».

«Да, я скуф, и это звучит гордо! А Лера просто лучшая», – публично заявил Лазарев после выступления.
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«Он очень помог мне»: Алсу рассказала об отношениях с актёром Константином Крюковым
Алсу рассказала, как актёр Константин Крюков помог ей в создании клипа «Чужая»
23 апреля 2025, 12:15

Алсу (Фото: ВКонтакте/@alsou_official)

Одной из самых громкий премьер нынешней весны стал клип «Чужая» на песню Алсу. Пережившая развод в 2024 году певица пояснила, что видео посвящено теме сложных отношений в паре. На съёмках Алсу было важно передать психологическую достоверность, в этом ей помог актёр Константин Крюков, который сыграл одну из ролей в клипе. По словам артистки, у них давно сложились дружеские отношения.
«Он очень помог мне, потому что всё-таки он профессиональный актер, и у нас было о чём поговорить. Наши дочки с первого класса учились вместе, сидели за одной партой, были прямо лучшими подружками с пяти лет, поэтому это всё вспоминали», — поделилась Алсу в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».
Певица также пояснила, что в клипе заложено важное обращение к девушкам.
«Главное — найти себя, себя родненькую, и вернуть. <…> Не терять себя ни в коем случае. Мне кажется, всё-таки чаще это происходит именно с девушками. Мы более эмоциональны, более подвержены тому, чтобы отдать всю себя, весь мир подарить. Поэтому важно в какой-то момент задуматься, а правильно ли я всё делаю?» — рассказала артистка.
Ранее Алсу сообщила, что разрешает своим дочкам брать вещи из её гардероба.

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«Он пытался меня скинуть с 14 этажа»: ​Неудачи в личной жизни Юлии Паршуты, пережитый ​абъюз и насилие. Как сейчас живет певица?
23 апреля 2025, 11:44

Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)

Сегодня свой день рождения празднует Юлия Паршута — талантливая российская певица, актриса и телеведущая. Ей исполнилось 37 лет. В прошлом она была участницей музыкального проекта «Фабрика звёзд» и выступала в составе популярной группы «Инь-Ян».
Теперь же она радует слушателей своими сольными композициями. Подробнее о творческой и личной жизни артистки — в материале «Радио 1».

Биография


Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)

Юлия Паршута появилась на свет 23 апреля 1988 года в городе Сочи. Её родные не были связаны с искусством, но рано распознали в дочери способности и стали поощрять её тягу к творчеству.

В возрасте трёх лет Юлия начала заниматься балетом, а в семь лет поступила в музыкальную школу, где обучалась игре на скрипке. Кроме этого, она занималась в художественной школе и пела при доме культуры. Всё это никак не отвлекало ребенка от учебы, ее успеваемость по предметам всегда была на высоте, поэтому школу она с легкостью закончила с серебряной медалью.

После Паршута выбрала для себя путь в области филологии и поступила в сочинский филиал Российского университета дружбы народов. В институте она также занималась творческой деятельностью: работала на местном телеканале и участвовала в играх КВН. В 2003 году Юлия стала победительницей районного конкурса «Новая волна 2003».

И уже в 2007 году она уехала в Москву, где успешно прошла кастинг в шоу «Фабрика звезд». Стала финалисткой и заняла третье место в составе коллектива «Инь-Ян», с которым впоследствии выступала на протяжении нескольких лет, прежде чем в 2011 году начать сольную деятельность.

Личная жизнь


Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)

Стоит отметить, что удача на личном фронте не так благоволит Паршуте, как на сцене. Певица никогда не была замужем и до сих пор не обзавелась детьми. В период участия в проекте «Фабрика звёзд» у артистки завязались романтические отношения с музыкантом Владом Соколовским. Однако, по словам самой Паршуты, они оба были слишком молоды и неопытны, поэтому их отношения не получили развития.

Спустя некоторое время в жизни Паршуты возник новый мужчина, который поначалу казался ей воплощением идеала. Однако со временем она поняла, что он — настоящий домашний тиран. Он контролировал каждый её шаг, запрещал общаться с друзьями и доводил до отчаяния. Певица терпела насилие и угрозы на протяжении трёх лет, но в итоге решила уйти.

«Он пытался меня душить, он пытался меня скинуть с 14 этажа, он пытался ломать мне ноги. Самое страшное было не это. Самое страшное было то, что я понимала, что он меня везде найдет, и он меня везде находил», делилась значительно посже Юлия в эфире шоу "Честный развод"».

Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)

Некоторое время Паршута встречалась с загадочным мужчиной, с которым она уехала в Нью-Йорк после ухода из группы «Инь-Ян». Однако срок действия её американской визы истёк, и их отношения завершились. Девушка вернулась в Россию без своего спутника. В 2015 году в жизни певицы появился бизнесмен Александр. После трех лет отношений пара сыграла красивую свадьбу на Мальдивах, но это торжество было для красивых фото, официально брак зарегистрирован не был. Через год влюбленные расстались.

«Мы не поженились (официально), и я винила его в том, что он будто сомневается. Да и я тоже сомневалась. Было недоверие, а я ставила наш союз выше всего — выше работы, развития, профессия, таланта. Было слишком много ожиданий…» — призналась Юлия в беседе с Лаурой Джугелией.

Юлия Паршута и Марка Тишман (Фото: Instagram*@parshoota)

В 2022 году Юлия Паршута стала часто появляться в компании Марка Тишмана. В интернете появились слухи о том, что их отношения вышли за пределы дружбы и работы. Певица решила подогреть сплетни и опубликовала пост в Instagram* о свадьбе с давним другом Тишманом.

«С этой важной для нас с Марком даты прошло уже больше месяца, но мы поняли, что больше не можем все скрывать. 14 декабря мы стали мужем и женой. Оформили наши отношения в одном из виртуальных ЗАГСов, так как времени ждать до записи в госучреждении у нас не было! Согласитесь, любовь сильнее, чем все эти формальности! Обменялись клятвами и мармеладными кольцами за иван-чаем», — написала Паршута.

Сердце красавицы Паршуты по сей день свободно. После сложных отношений певица не перестает верить в любовь и надеется встретить достойного мужчину.

«Я хочу свою семью. Конечно, я хочу детей. Собаку хочу, кошку хочу. Я не соглашаюсь на меньшее. Вот в чем проблема: содержать себя сама я могу, дать себе тепло могу. Мужчина должен помочь сделать тебя счастливой, а несчастной я сама могу», — делилась Юлия в интервью изданию The Voice.

«Я напрасно не слушала свою интуицию»: Юлия Паршута рассказала, как неизвестные ограбили её роскошную квартиру в центре Москвы
«Я напрасно не слушала свою интуицию»: Юлия Паршута рассказала, как неизвестные ограбили её роскошную квартиру в центре Москвы

Певица сейчас


Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)

Юлия Паршута продолжает радовать поклонников своим творчеством. В 2023 году осенью она стала участницей реалити-шоу «Выжить в Самарканде», которое ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Шоу стартовало на телеканале ТНТ в январе 2024 года. 18 апреля 2025 года Юля Паршута и Маша Шейх выпустили новый трек под названием «Ода». Это песня о надежде и силе любви. Сейчас одной из главных целей певицы на 2025 год является завершение ремонта и долгожданный переезд в новую квартиру.

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Блогер Милана Тюльпанова отказалась от вмешательств во внешность после 10 операций
Блогер Милана Тюльпанова заявила, что больше не хочет делать пластические операции
23 апреля 2025, 11:32

Милана Тюльпанова (Фото: Instagram*, @milana_tulpanova)

Телеведущая и блогер Милана Тюльпанова призналась, что после 10 пластических операций больше не хочет менять свою внешность.
«Чем старше становлюсь, тем больше анализирую последствия каждой из операций, поэтому вряд ли решилась бы на ещё одну», — призналась Тюльпанова в интервью Леди Mail.
Блогер отметила, что активно занимается спортом, чтобы сохранить стройную фигуру.
«Мой тренер в зависимости от состояния моего тела подбирает мне соответствующее соотношение БЖУ, которому я придерживаюсь. Ну и, помимо этого, конечно, я почти не ем фастфуд, жирное и сладкое — только в очень редких случаях», — поделилась она.
По словам Миланы, в 20 лет она хотела достичь идеала, который выдумала в своей голове. Но совсем не думала о том, какие последствия ждут её в будущем. Сейчас она понимает, что главное — это не красота.
«Сейчас я уже решилась бы на операцию только по показаниям, сегодня я очень переживаю за своё здоровье», — добавила блогер.
Ранее она рассказала, что не поддерживает отношения с бывшем мужем футболистом Александром Кержаковым после развода.

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*запрещён в РФ.
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