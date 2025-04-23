«Живу так, как я хочу»: Перминова ответила на обвинения в растрате денег олигарха Лебедева

Елена Перминова и Александр Лебедев (фото: Instagram* @lenaperminova)
Модель Елена Перминова ответила на обвинения в растрате денег бывшего мужа, олигарха Александра Лебедева.
Поскольку Перминова и Лебедев не раскрывают подробностей расставания, вокруг их распавшегося союза ходят многочисленные слухи. Многие полагают, что модель вышла замуж исключительно ради денег, а накануне её обвинили в растрате средств олигарха, на которые она теперь отдыхает на Мальдивах вместе с молодым возлюбленным.
Перминова молчать не стала и ответила хейтерам, дав понять, что благодарна бывшему мужу за поддержку, но сейчас не нуждается в его материальной помощи.
Блогер заявила, что в браке никогда не сидела дома и много работала, поэтому теперь может самостоятельно обеспечивать себя и всех своих детей.
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Перминова молчать не стала и ответила хейтерам, дав понять, что благодарна бывшему мужу за поддержку, но сейчас не нуждается в его материальной помощи.
Блогер заявила, что в браке никогда не сидела дома и много работала, поэтому теперь может самостоятельно обеспечивать себя и всех своих детей.
«Сегодня мне не нужен принц на белом коне, потому что сама творю свою сказку. Живу так, как я хочу, и могу себе это позволить», – высказалась Перминова в личном блоге.Читайте также:
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Анастасия Чинкова