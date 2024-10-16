Молодой любовник Шер и красные трусики Беллы Хадид: откровенные образы моделей с шоу Victoria’s Secret – фото

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret
В ночь с 15 на 16 октября произошло главное событие сезона в мире высокой моды — спустя шесть лет на подиум снова вышли знаменитые «ангелы» Victoria’s Secret. Поклонники с нетерпением ждали появления таких звёзд, как сёстры Хадид, Адриана Лима, Ирина Шейк, Тайра Бэнкс и многих других.
Джиджи и Белла ХадидДжиджи Хадид открыла показ в элегантном шёлковом платье нежного розового оттенка, напоминающего цвет клубничного молочного коктейля.
Но ещё девять лет назад вокруг модели разразился громкий скандал, когда старшая из сестёр Хадид впервые вышла на подиум VS.
Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret
Зрители были недовольны из-за приглашения девушки на шоу, так как она не соответствовала традиционным представлениям о модели того времени. Однако критиковать Джижи было несправедливо, ведь она лучше всех воплощает образ идеального «ангела» VS.
Белла Хадид, как и старшая сестра, тоже участвовала в показе, представ перед зрителями в алом кружевном наряде и роскошной боа.
Для Беллы этот выход стал вторым в 2024 году: из-за проблем со здоровьем модель взяла перерыв в карьере на несколько лет.
Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret
Ирина ШейкТоп-модель прошлась по подиуму в чёрном сексуальном боди и накидке со шлейфом, который украшали блестящие звёзды. В качестве дополнения к наряду стали большие серёжки и изящные босоножки.
«В последний раз, когда я участвовала в шоу Victoria's Secret, я была на пятом месяце беременности, так что вот. Я вернулась», — рассказала модель в беседе с Entertainment Tonight.
Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret
Адриана ЛимаАдриана появилась на подиуме в Нью-Йорке в блестящем чёрном бикини, украшенном эффектными лентами, прозрачном укороченном топе в клетку и леггинсах.
Образ завершили подходящие крылья за спиной и босоножки на шпильках, декорированные чёрным мехом и ремешком в виде спирали вокруг щиколоток.
Для другого выхода Лима надела кружевной наряд — красные трусики, которые она сочетала с мини-пеньюаром.
Модель восхитила поклонников своей подтянутой фигурой, хотя ещё два года назад общество критиковало её за лишний вес, который появился у Лимы после беременности и рождении ребёнка.
Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret
Тайра Бэнкс50-летняя супермодель Тайра Бэнкс впервые за последние 19 лет вышла на подиум.
Знаменитость появилась на публике в чёрном сверкающем корсете, из-под которого выглядывал бюстгальтер. Также она надела леггинсы в тон, серебристую накидку и блестящие босоножки на каблуках.
Тайра Бэнкс стала первой супермоделью в истории бренда, которая надела знаменитые «ангельские крылья». Это произошло 24 года назад, в 1998 году, спустя два года после начала её карьеры. С тех пор этот аксессуар стал символом Victoria’s Secret.
Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret
ШерХедлайнером вечера стала легендарная певица Шер, которая в финале порадовала зрителей своими хитами.
Её сопровождал 38-летний бойфренд, который с гордостью позировал рядом с ней на розовой ковровой дорожке.
Певица выбрала экстравагантный наряд в рок-стиле с восточными акцентами.
Артистка и её возлюбленный не скрывали своих нежных чувств друг к другу.
Шер отмечает, что ей комфортно в отношениях с мужчинами, у которых значительно меньший возраст. Она связывает это с тем, что молодые партнеры воспитывались женщинами её поколения, что позволяет им легко находить общий язык.
Фото: социальные сети певицы Шер
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