Молодую жену Андрея Макаревича* назвали ровесницей 71-летнего певца

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)
Уехавший из РФ Андрей Макаревич* выложил в своем блоге снимок с женой Эйнат Кляйн.
Пользователи Сети обрушились на супружескую пару с массовой критикой. Кляйн назвали ровесницей 71-летнего артиста.
Примечательно, что Эйнат Кляйн при рождении получила имя Инна Калинина, однако сменила его после переезда в Израиль.
Напомним, супруги поженились в 2019 году, а через три года у них родился сын. Калинина рожала в Тель-Авиве и заявляла, что у ребенка не будет российского гражданства.
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*Признан иноагентом на территории РФ
**Запрещен в РФ
Андрей Макаревич* с супругой (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)
Примечательно, что Эйнат Кляйн при рождении получила имя Инна Калинина, однако сменила его после переезда в Израиль.
Напомним, супруги поженились в 2019 году, а через три года у них родился сын. Калинина рожала в Тель-Авиве и заявляла, что у ребенка не будет российского гражданства.
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«Да ни в жизни»: Андрей Макаревич* не будет выступать для россиян
*Признан иноагентом на территории РФ
**Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова