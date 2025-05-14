«Вот как бывает»: иноагент Макаревич* получил награду в Израиле

Андрей Макаревич* и Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)
Иноагент Андрей Макаревич* получил докторскую степень «за пользу обществу и человечеству в целом» в израильском Университете им. Бен-Гуриона.
«Вот как бывает», — цитируют журналисты иноагента.
Уточняется, что такую же награду получили еще шесть человек. Среди них есть в том числе и те, кто спонсирует украинских боевиков. По словам президента учреждения, эти люди «воплощают наследие Дэвида Бен-Гуриона, представляя человеческое совершенство в лучшем виде».
Андрея Макаревича* внесли в список иноагентов в сентябре 2022 года. Уточнялось, что музыкант давал интервью иностранным СМИ и выступал против спецоперации на Украине.
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*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов