Запрещал работать, дружить с незамужними и требовал горячий плотный завтрак: из-за чего распался брак Михаила Галустяна?

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Михаил Галустян и Виктория Штефанец считались одной из самых крепких и верных пар отечественного шоу-бизнеса. Пара состояла в браке 18 лет. Однако 30 апреля сообщила о разрыве, отметив, что развод — это не конец, а лишь новый этап в жизни. Развитие отношений Михаила и Виктории, недовольство родителей и запреты юмориста — в материале «Радио 1».
Начало отношений и первые трудностиВиктория Штефанец родилась в Сочи. Родители девушки по национальности молдаване. Они переехали из Кишинева на Кубань в 1970-х.
Виктория встретила своего будущего мужа еще в юности. В 2003-м она зашла с подругами в один из краснодарских ночных клубов, где оказался уже широко известный КВНщик Михаил (Ншан) Галустян, звезда популярной тогда команды «Утомленные солнцем».
Семнадцатилетняя девушка, студентка Кубанского университета, сразу же приглянулась юмористу. Однако Виктория Михаила не узнала. Осознала только, что Галустян — какой-то популярный парень из телевизора. Она дала молодому человеку свои контакты.
Юморист решил непременно завоевать внимание неприступной девушки. Галустян красиво ухаживал за Викторией: делал красивые подарки, водил на свидания в лучшие кафе и рестораны. Сначала отношения влюбленных развивались на расстоянии. Михаил и Виктория все время созванивались, но у девушки было ощущение, что все это больше по-дружески. Юморист не спешил переходить на следующую ступень.
Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Спустя несколько месяцев после знакомства Галустян попал в аварию и сломал ноги. Виктория поехала к любимому в Сочи, чтобы ухаживать за ним. Такой поступок Михаил оценил, но виду сначала не подал. После выздоровления он должен был приехать к девушке, но потом внезапно сообщил, что не знает, получится ли. Сердце Виктории, которая тогда уже призналась ему в любви, было почти разбито. Потом Галустян внезапно позвонил и сказал, что все же приедет. После этого отношения пары, наконец, наладились.
Кстати, поначалу отец Виктории не принимал Михаила, хотел выдать дочь за молдаванина. А вот родители Галустяна планировали подыскать избранницу среди армян. Однако юмористу удалось переубедить родных.
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Пышная свадьба и новый кризис в отношенияхМолодые решили пожениться 7 июля 2007 года.
Михаил взял на себя все расходы по проведению торжества. Свадьбу сыграли в Сочи. Там пара сняла красивый ресторан Дельфин в Адлере, большой лимузин, белоснежную прогулочную яхту.
На праздник пришли полтысячи человек — друзья и родственники влюбленных, коллеги Михаила по творческому цеху.
Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
К слову, свадьбу отмечали два дня. Однако из-за огромной нагруженности жениха второй день отпраздновали лишь в сентябре. На мероприятие молодые и гости пришли в алой одежде.
Однако после свадьбы Галустян вдруг стал терять интерес к семейной жизни.
«В какой-то момент мне даже показалось, что в отношениях потеряна цель. Да, мы полюбили друг друга. Да, стали жить вместе. Купили квартиру... А дальше что? Нам нужно было какое-то приключение, встряска», — откровенничал юморист.
Таким приключением стал ребенок.
У пары есть две дочки. Эстелла родилась 25 августа 2010 года, а Элина появилась 16 февраля 2012-го. Михаил прививает девочкам любовь к армянской культуре, учит азам родного языка, амшенскому диалекту.
Запреты ГалустянаЮморист делился, что держит супругу в ежовых рукавицах, и не позволяет ей всяких «вольностей».
Так, Михаил серьезно ограничил круг общения любимой, запретив ей общение и отдых с незамужними подругами. Однако Штефанец это не расстраивало.
Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) с дочками (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
«Мне это очень приятно. Это значит, что я своему мужу небезразлична», — отмечала Виктория.
Юморист также придирчиво отбирал тех дам, с кем жене можно общаться, а с кем — не следует.
«У меня очень хорошо развита интуиция, она меня еще ни разу не подводила. Поэтому иногда говорю Вике: «Это плохая девочка, не дружи с ней», — уточнил артист в беседе с «7 дней».
Особые правила были у юмориста и в быту. Так, для Михаила обязательным было наличие в доме свежего хлеба и горячий плотный завтрак, во сколько бы он ни встал.
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Карьера ВикторииСупруга Галустяна с отличием окончила вуз по бухгалтерской специальности. Однако по профессии она не работала. Михаил запрещал.
«Не хочу, чтоб жена моя уставшая с работы домой приходила, чтоб там на нее начальник кричал. И вообще. Я что, домой мало денег приношу?», — отмечал Галустян в интервью Надежде Стрелец.
Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Какое-то время Виктория предпринимала попытки стать профессиональным диджеем, училась ремеслу у знаменитого музыканта Грува. Но муж опять-таки резко высказался против такой деятельности, предполагающей частые гастроли и постоянное отсутствие дома. Тогда девушка бросила диджеинг.
Потом Виктория удаленно работала психологом, трудилась она под псевдонимом. Также Виктория является сооснователем бренда купальников и салона красоты.
Неожиданный разводНакануне Михаил Галустян сообщил о завершении своего брака с супругой Викторией. Он поделился, что процесс проходил спокойно и без конфликтов. Со слов артиста, раздельный путь они избрали еще год назад, но предпочитали держать подробности в тайне до настоящего момента.
Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Сообщая о происходящем, комик добавил, что чувствует благодарность за прожитые совместно годы и желает своей бывшей супруге счастья.
«Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте <...> Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас, и уважает наше решение», — добавил юморист.
Перед публикацией заявления Виктория выложила пост, который отражает ее переживания.
«В мире, где так много информации и событий, важно побыть наедине с собой и своими мыслями», — написала она.
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