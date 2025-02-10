«Моложе на шесть лет»: Умер бывший возлюбленный и жених Алёны Водонаевой

Алёна Водонаева и Антон Коротков (Фото: Телеграм @Avodonaeva)
Нынешней ночью рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов - прим. ред.) сообщил о смерти своего друга Антона Короткова. Печальную новость подтвердила экс-телеведущая и модель, участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева, которую с покойным раньше связывали отношения.
Пара даже в какое-то время собиралась пожениться, несмотря на то, что Антон был младше своей звёздной избранницы на шесть лет. Познакомил их как раз Гуф. Теперь музыкант опубликовал на своей странице в социальной сети их совместное фото с тату-мастером, смерть которого стала для всех большой неожиданностью.
Алёна также повторило их совместное с Коротковым фото, отметив, что им было хорошо вместе. А не поженились они потому, что медийная леди как быстро увлеклась, столь же стремительно и разочаровалась в своём избраннике. Водонаеву не устраивало, что Антон не стремится больше работать и зарабатывать, чтобы купить квартиру, машину и обустроить их будущий совместный быт. КУ тому же он ревновал невесту и постоянно упрекал её в успешности, сам не стремясь добиться сего-то в жизни.
В любом случае, 42-летняя Алёна была потрясена смертью такого молодого человека, к тому же бойфренда, пусть и бывшего. Смерть не может оставить равнодушным никого и всех примиряет. Со всеми.
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«Спи спокойно, друг», — подписал артист фотографию, не став распространяться о подробностях трагедии.
Алёна также повторило их совместное с Коротковым фото, отметив, что им было хорошо вместе. А не поженились они потому, что медийная леди как быстро увлеклась, столь же стремительно и разочаровалась в своём избраннике. Водонаеву не устраивало, что Антон не стремится больше работать и зарабатывать, чтобы купить квартиру, машину и обустроить их будущий совместный быт. КУ тому же он ревновал невесту и постоянно упрекал её в успешности, сам не стремясь добиться сего-то в жизни.
В любом случае, 42-летняя Алёна была потрясена смертью такого молодого человека, к тому же бойфренда, пусть и бывшего. Смерть не может оставить равнодушным никого и всех примиряет. Со всеми.
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Александр Бойцов