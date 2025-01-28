«Мужчина ее избил, а она его утешит»: почему «отменили» Регину Тодоренко? Скандальные высказывания и тайны ее брака с Топаловым

Регина Тодоренко (Фото: соцсети)
Уроженка Одессы Регина Тодоренко уже давно живет и работает в Москве. Она получила известность благодаря программе «Орел и решка», а еще большую узнаваемость приобрела после брака с Топаловым-младшим.
Первые шаги в карьере
Регина начала проявлять еще себя на сцене школьного театра «Балаганчик», потом она много лет занималась вокалом и хореографией. Можно сказать, что девушка росла на сцене.
В 2007 году Тодоренко приняла решение, что будущее свое свяжет с миром шоу-бизнеса. Девушка была ведущей телепередач, а еще прошла кастинг на украинскую «Фабрику звезд».
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В 2014 году Регина приняла участие в российском «Голосе». Тогда девушка попала в команду к Полине Гагариной. После своего выступления Тодоренко подарила певице и другим наставникам по сушеной таранке.
«Это было самое мое волнительное выступление за 25 лет», — говорила Регина.
Регина Тодоренко (Фото: соцсети)
Широкую известность девушка приобрела, как ведущая «Орел и решка».
«Я была поклонницей шоу, еще когда его вели Алан и Жанна Бадоевы. С Аланом я знакома лично: он снимал первый клип группы Real О. Тогда я им по-доброму завидовала, подумала: «Как же круто иметь такую работу! Постоянно путешествовать — это же счастье!». А теперь поняла, какой это тяжелый труд!» — говорила Регина в интервью «Вокруг ТВ».
Потом на некоторое время Тодоренко уехала в Америку: для учебы на режиссерском факультете Нью-Йоркской академии кино. После возвращения в Россию Регина стала ведущей новой программы «Пятница с Региной», где принимала звездных гостей.
Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)
Создание семьи и скандала
Скандально известный Влад Топалов — в прошлом участник дуэта «Smash», наследник отцовской медиа-империи — стал официальным мужем телеведущей. О Топалове-младшем всегда ходило много слухов: о его зависимости, о сильных проблемах со здоровьем из-за этого, о недовольстве отца, о многочисленных романах с огромным количеством девушек.
Влад и Регина впервые встретились на репетиции спектакля, в котором они должны были сыграть женатую пару. Флирт быстро перерос в серьезные отношения: в июне 2018 года они перестали скрывать, что они вместе. В декабре 2018 года у влюбленных появился сын Михаил.
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В декрете Регина не задержалась, поскольку с новым статусом мамы пришло большое количество рекламных контрактов. В то время Тодоренко была чуть ли не самой публичной медиа-мамой страны. Тогда же она стала ведущей программы «Регина+1» — там она делилась советами о воспитании и кормлении детей, подписала договор с Pampers.
Однако из-за одного неловкого высказывания девушка потеряла многомиллионные контракты, а в Сети потом еще долго обсуждали ее персону в негативном ключе.
Во время обсуждения развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Регина позволила себе неделикатное заявление. Тодоренко сказала, что иногда женщины сами провоцируют мужей на агрессию.
«Женщина хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, а она ему с утра и рассол принесет, и утешит. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет», — говорила она.
Негатив тогда обрушился и на Топалова: общественность вспомнила, как он исподтишка сфотографировал пухлую женщину и выкладывал в социальные сети, возмущаясь, как можно было себя так запустить.
Последствия такого высказывания не заставили себя ждать: журнал Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года», а компании PepsiCo, Pampers и J7 расторгли с ней контракты.
Потом публика начала судачить о том, что и в семье самой Регины имело место быть абьюзивное поведение зависимого супруга, и она сама могла понять Муцениеце. Однако вместо этого она начала поучать и осуждать.
Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)
Скандал утих
В 2022 году публика начала сплетничать о второй беременности телеведущей. В то время в социальных сетях Регина выкладывала множество красивых фотографий, снимки с семьей, кадры из путешествий. В июле 2022 года у супругов появился сын Мирослав, что не помешало карьере Тодоренко: уже осенью она участвовала в «Ледниковом периоде», потом победила в шоу «Конфетка» и «Аватар», а следом стала ведущей «Новой Фабрики звезд».
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Супруг Тодоренко, который тоже занят карьерой в шоу-бизнесе, часто оставляет свою семью в одиночестве, и в такие моменты Регине приходится нелегко — она нередко делится постами в соцсетях, где рассказывает о том, как трудно справляться одновременно с воспитанием детей и творчеством исполнительницы. Однако Тодоренко всегда говорит, что безумно счастлива, что стала мамой. В каждой семье, по словам телеведущей, бывают раздоры и сложности, но Регина хочет научиться справляться с ними, чтобы в ее отношениях царила гармония.
В мае 2024 года Топалов на шоу «Человек-невидимка» объявил, что не против завести третьего ребенка, чтобы в случае его смерти у Регины была дополнительная поддержка.
Еще в марте 2024 года появилась информация о том, что Регина Тодоренко, которая являлась гражданкой Украины, получила российский паспорт.
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