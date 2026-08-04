Монеточка* обжаловала вынесенный в России приговор
Певица Монеточка* обжаловала приговор за уклонение от обязанностей иноагента
Представители певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, обжаловали приговор за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Речь идет о приговоре по второй части статьи 330.1 УК, который вынесли 7 июля. По версии следствия, в течение года Монеточка* дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжала выкладывать в соцсетях материалы без маркировки.
«Текущее состояние <…> обжаловано».Напомним, певице заочно назначили наказание в виде одного года лишения свободы. Ей также запретили на три года заниматься администрированием сайтов. Срок начнет исчисляться с момента задержания или экстрадиции в Россию. В настоящий момент артистка проживает вместе с мужем в Вильнюсе.
Читайте также:*Признана иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ