Монеточка* обжаловала вынесенный в России приговор

04 августа 2026, 13:52

Певица Монеточка* обжаловала приговор за уклонение от обязанностей иноагента

Елизавета Гырдымова* (Фото: Инстаграм**/monetochkaliska)

Представители певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, обжаловали приговор за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.





Речь идет о приговоре по второй части статьи 330.1 УК, который вынесли 7 июля. По версии следствия, в течение года Монеточка* дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжала выкладывать в соцсетях материалы без маркировки.

«Текущее состояние <…> обжаловано».