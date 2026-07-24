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Монолог Дженнифер Лопез о мужчинах в быту вызвал споры в Сети

Дженнифер Лопез (Фото: Instagram* / @jlo)

Выступление Дженнифер Лопес вызвало бурную реакцию в интернете. Пользователи активно обсуждали эмоциональный монолог певицы.



Как сообщает «Стархит», со сцены артистка обратилась к своим поклонницам с размышлениями о том, что по-настоящему ценно в отношениях. Лопес подчеркнула, что истинная привлекательность мужчины кроется не в богатстве и статусе, а в простых, но значимых проявлениях заботы.

«Вы знаете, что делает мужчину действительно привлекательным? Это не часы и не автомобиль, не частный самолет. Хотя все это очень хорошо. Привлекательным мужчина становится, когда заправляет кровать по утрам и моет посуду вечером, когда ты устала»,— высказалась Лопез.
Реакция аудитории в Сети оказалась неоднозначной. Часть комментаторов сочли слова артистки разумными, другие — резко раскритиковали и поинтересовались, занимался ли делами по домашнему хозяйству Бен Аффлек, когда пара была вместе.

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Александр Огарёв

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