Монолог Дженнифер Лопез о мужчинах в быту вызвал споры в Сети
Выступление Дженнифер Лопес вызвало бурную реакцию в интернете. Пользователи активно обсуждали эмоциональный монолог певицы.
Как сообщает «Стархит», со сцены артистка обратилась к своим поклонницам с размышлениями о том, что по-настоящему ценно в отношениях. Лопес подчеркнула, что истинная привлекательность мужчины кроется не в богатстве и статусе, а в простых, но значимых проявлениях заботы.
«Вы знаете, что делает мужчину действительно привлекательным? Это не часы и не автомобиль, не частный самолет. Хотя все это очень хорошо. Привлекательным мужчина становится, когда заправляет кровать по утрам и моет посуду вечером, когда ты устала»,— высказалась Лопез.Реакция аудитории в Сети оказалась неоднозначной. Часть комментаторов сочли слова артистки разумными, другие — резко раскритиковали и поинтересовались, занимался ли делами по домашнему хозяйству Бен Аффлек, когда пара была вместе.