Моноспектакль Ирины Горбачевой обещает миллионные сборы
Ирина Горбачева, одна из самых ярких и харизматичных актрис современного российского кино и театра, готовится к масштабному театральному уик-энду в Москве. Звезда представит столичной публике сразу два показа своего авторского проекта — моноспектакля, который уже окрестили «исповедью с элементами эксцентрики». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Сольная постановка, по задумке актрисы, строится на реальных событиях из её собственной жизни. Это не просто читка ролей, а откровенный разговор со зрителем, щедро приправленный театральным хулиганством, неожиданными пластическими решениями и эмоциональными качелями — от смешного до трагичного. Горбачева выступает здесь не только как исполнительница, но и как соавтор концепции, делая ставку на максимальную искренность и эффект «присутствия».
Однако внимание публики приковано не только к художественной ценности, но и к астрономической стоимости вечера. Первый спектакль состоится на площадке Дворца на Яузе — вместительной и престижной московской локации. Ценовой коридор билетов здесь установлен в диапазоне от 16 500 до 25 000 рублей. При условии аншлага (а сомнений в этом почти нет) касса первого вечера может превысить 13 миллионов рублей.
Второй показ пройдет в камерном Театре «Маска», где атмосфера более интимная, но цены не менее кусачие: минимальная стоимость входа — 13 800 рублей, а максимальная достигает тех же 25 000 тысяч. Вместимость зала поменьше, но и здесь организаторы рассчитывают собрать порядка 7,5 миллиона рублей.
Таким образом, два театральных вечера с участием Ирины Горбачевой в сумме могут принести продюсерам проекта более 20 миллионов рублей выручки. Эта цифра подчеркивает не только бешеную популярность актрисы, но и устойчивый тренд на «инфлюенсер-театр», где имя звезды и личный бренд работают мощнее любой классической афиши.
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