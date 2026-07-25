Моноспектакль Ирины Горбачевой обещает миллионные сборы

25 июля 2026, 14:35

Два вечера с Ириной Горбачевой принесут организаторам более 20 миллионов рублей

Ирина Горбачева (Фото: Instagram* / @irina_gorbacheva)

Ирина Горбачева, одна из самых ярких и харизматичных актрис современного российского кино и театра, готовится к масштабному театральному уик-энду в Москве. Звезда представит столичной публике сразу два показа своего авторского проекта — моноспектакля, который уже окрестили «исповедью с элементами эксцентрики». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».