«Я благодарю судьбу»: стало известно, как Башаров завоевал свою возлюбленную

18 ноября 2025, 11:49

Возлюбленная Марата Башарова рассказала, как телеведущий её завоевал

Марат Башаров (Фото: Instagram* / @marabash1)

История любви телеведущего Марата Башарова и актрисы Аси Борисовой напоминает настоящий роман — искренний, созревший не сразу, но прочный и наполненный теплом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Марат, по его признанию, влюбился в Асю с первого взгляда. А вот чувства актрисы появились не мгновенно: в тот момент она переживала непростой развод и не была готова к новым отношениям.

Но Башаров не отступал. Шаг за шагом, поступками и вниманием он выстраивал связь, доказывал серьёзность намерений — и сумел заслужить сердце возлюбленной.





«Я в то время переживала развод, а Марат был уже свободен. Мы познакомились, но я не относилась к этому очень серьёзно. Но шаг за шагом Марат выстроил наши отношения, доказал серьёзность своих намерений, и я бесконечно люблю этого человека! Он — мой учитель, пример во многом. Я благодарю судьбу, что мы с ним познакомились! Конечно, каждый будет строить свои догадки и говорить много ненужной чепухи, но это наши отношения! Я просто счастлива от того, что Марат есть в моей жизни, надеюсь, у него такие же мысли! Сейчас подойду, спрошу, а то вдруг ошибаюсь (смеётся)», — рассказала Борисова.