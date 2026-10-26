«Море эпитетов»: Пелагея показала фото во время тренировки

26 октября 2026, 20:42

Певица Пелагея показала фото из спортзала

Пелагея Ханова (Фото: Instagram*/pelageya_insta)

Певица Пелагея активно готовится к предстоящим масштабным выступлениям. Артистка призналась, что подготовка идет «по всем фронтам»: помимо репетиций и занятий вокалом, она уделяет серьезное внимание физической форме.





40-летняя исполнительница опубликовала в соцсетях кадры из спортивного зала. На тренировке Пелагея занималась вместе с инструктором, который контролировал процесс и давал рекомендации. Для занятий артистка выбрала цветастые лосины и облегающую майку, дополнив образ насыщенным макияжем.



Пелагея Ханова (Фото: Instagram*/pelageya_insta)

На видео звезда продемонстрировала упражнения на пресс, подтягивания, растяжку и другие элементы тренировки. По словам Пелагеи, физические нагрузки нужны ей не столько для поддержания фигуры, сколько для повышения выносливости на сцене. После занятия она призналась, что почувствовала прилив сил.





«Талантливейшая, замечательная, красивая, спортивная, и еще море эпитетов вам! Очень рад знакомству!», «Шикарная! Лосины — топ», «Спортсменка и просто красавица!» — отметили фанаты.