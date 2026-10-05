У бывшего возлюбленного Эмили Ратаковски родился второй ребёнок
У 45-летнего продюсера Себастьяна Бир-Маккларда и его избранницы Алессандры Браун родился сын. Мальчика назвали Данте. Как сообщает Daily Mail, малыш появился на свет ещё в мае, а недавно пару вместе с ребёнком заметили на прогулке в манхэттенском районе Сохо.
Для Себастьяна это второй ребёнок. У него также есть пятилетний сын Сильвестер Аполло от брака с моделью и актрисой Эмили Ратаковски. У 39-летней Алессандры Браун есть двое детей от предыдущих отношений.
Себастьян и Эмили поженились в 2018 году — всего через несколько недель после начала романтических отношений. При этом Ратаковски рассказывала, что решение о свадьбе не было спонтанным: они много лет дружили, общались и находились в одном кругу.
В 2022 году пара развелась. Позже Эмили публично рассказывала о причинах разрыва и обвиняла бывшего мужа в систематических изменах. По словам модели, он мог знакомиться с девушками, которые стремились построить карьеру в шоу-бизнесе, и обещать им связи с влиятельными людьми. После развода Ратаковски не стала препятствовать общению Сильвестера с отцом. Теперь у мальчика появился младший брат Данте.
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