У бывшего возлюбленного Эмили Ратаковски родился второй ребёнок

05 октября 2026, 17:56

У бывшего мужа модели Эмили Ратаковски родился сын

Эмили Ратаковски (Фото: Instagram* / @emrata)

У 45-летнего продюсера Себастьяна Бир-Маккларда и его избранницы Алессандры Браун родился сын. Мальчика назвали Данте. Как сообщает Daily Mail, малыш появился на свет ещё в мае, а недавно пару вместе с ребёнком заметили на прогулке в манхэттенском районе Сохо.