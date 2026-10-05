Татьяна Буланова помирилась с Анной Семенович после громкой ссоры

05 октября 2026, 17:12

Певица не исключила, что придет на свадьбу бывшей соперницы

Татьяна Буланова (фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Татьяна Буланова впервые после длительного молчания рассказала о конфликте с Анной Семенович. Певица призналась в беседе с Общественной Службой Новостей, что им удалось помириться.





Буланова отметила, что устала от выяснения отношений и решила оставить обиды в прошлом.

«Анна скоро выходит замуж, ей сейчас не до скандалов. А я не могу очень долго злиться на тех, кого люблю», — сказала артистка.