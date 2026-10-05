Татьяна Буланова помирилась с Анной Семенович после громкой ссоры
Певица не исключила, что придет на свадьбу бывшей соперницы
Татьяна Буланова впервые после длительного молчания рассказала о конфликте с Анной Семенович. Певица призналась в беседе с Общественной Службой Новостей, что им удалось помириться.
Буланова отметила, что устала от выяснения отношений и решила оставить обиды в прошлом.
«Анна скоро выходит замуж, ей сейчас не до скандалов. А я не могу очень долго злиться на тех, кого люблю», — сказала артистка.Она добавила, что считает Семенович талантливым человеком, рядом с которым «заряжаешься энергией».
Буланова также допустила, что посетит свадьбу коллеги, если церемония пройдет в России. При этом она опровергла предположения о том, что конфликт был заранее спланирован как пиар-ход: «Не хочу возвращаться к этой теме, но все было реально, никто ни в какие игры не играл».
Певицы поссорились в сентябре 2026 года из-за прав на новую песню Игоря Майского. Автор одновременно отправил демоверсию Булановой и Семенович, и композиция понравилась обеим артисткам, что привело к столкновению интересов.