Моргенштерн* ищет невесту с помощью еврейской свахи
Принявший иудаизм рэпер Моргенштерн* женится исключительно на еврейке и уже выбирает невесту. Об этом сообщает Super.
Уточняется, что музыкант даже обратился к профессиональной еврейской свахе. Исполнитель подчеркнул, что будущая избранница должна говорить на русском языке, чтобы он мог полноценно выразить свои чувства.
С таким же спокойствием Моргенштерн* обсуждает и свои прошлые отношения. Он вспомнил о попытке разрушить роман бывшей жены Дилары и Славы Бустера. Рэпер отметил, что встречался со стримером и «аккуратно предупреждал его».
Лиза Василенко, по словам артиста, встретила его в непростой период жизни и стала свидетельницей «самого яркого шоу». При этом Моргенштерн* не согласен с тем образом, который обе девушки создали после разрыва их отношений.
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