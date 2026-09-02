Достижения.рф

Моргенштерн* ищет невесту с помощью еврейской свахи

Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Принявший иудаизм рэпер Моргенштерн* женится исключительно на еврейке и уже выбирает невесту. Об этом сообщает Super.



Уточняется, что музыкант даже обратился к профессиональной еврейской свахе. Исполнитель подчеркнул, что будущая избранница должна говорить на русском языке, чтобы он мог полноценно выразить свои чувства.

С таким же спокойствием Моргенштерн* обсуждает и свои прошлые отношения. Он вспомнил о попытке разрушить роман бывшей жены Дилары и Славы Бустера. Рэпер отметил, что встречался со стримером и «аккуратно предупреждал его».

Лиза Василенко, по словам артиста, встретила его в непростой период жизни и стала свидетельницей «самого яркого шоу». При этом Моргенштерн* не согласен с тем образом, который обе девушки создали после разрыва их отношений.

Читайте также:

**Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0