Моргенштерн* начал страдать манией преследования
Рэпер Алишер Моргенштерн* временно приостановил сольные концерты и ограничил географию своих выступлений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Музыкант готов петь лишь на частных мероприятиях в Испании, США и на Кипре, опасаясь, что его могут задержать в других странах и вернуть в Россию. На родине против него возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента. Сейчас он находится в федеральном и межгосударственном розыске.
Из-за этих страхов артист требует информацию о том, откуда поступает предложение, и полные данные о заказчике. Локацию концерта он также просит не раскрывать заранее.
В апреле 2026-го Моргенштерн* решил выступать только на частных вечеринках, минимальный гонорар — 150 тысяч долларов. Источник связывает такие изменения в его поведении с отказом от наркотиков, на фоне которого у него развилась мания преследования.
