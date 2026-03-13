Моргенштерн* начал страдать манией преследования

13 марта 2026, 08:49

Mash: рэпер Моргенштерн* ограничил географию гастролей из-за мании преследования

Алишер Моргенштерн (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Алишер Моргенштерн* временно приостановил сольные концерты и ограничил географию своих выступлений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.